“อิมแพ็ค” ผนึกคณะกลไกฯไทย-จีน จัดงานใหญ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - อิมแพ็ค เมืองทองธานี ร่วมกับคณะกลไกประสานงานและส่งเสริมธุรกิจไทย-จีนอย่างยั่งยืน ประกาศความพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เตรียมจัดงานใหญ่ “Thailand-China Cooperation Expo 2025” ่สะท้อนถึงความร่วมมือไทย-จีนในทุกมิติ ทั้งการค้า การลงทุน การจับคู่ธุรกิจ Job Fair Education Fair
นายทวีศักดิ์ ธีระเกียรติกำจร ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดงานคณะกลไกประสานงานและส่งเสริมธุรกิจไทย-จีนอย่างยั่งยืน นำโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย-จีน และสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนในไทย ในการเลือก อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นสถานที่จัดงาน “Thailand-China Cooperation Expo 2025” มหกรรมครั้งสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน
ขณะเดียวกัน อิมแพ็ค เมืองทองธานี ยังมีอีกบทบาทสำคัญในฐานะผู้ร่วมจัดงาน (Co-organizer) ด้วยการร่วมวางแผนและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างรอบด้าน ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปีในการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมระดับนานาชาติ ภายใต้ความพร้อมของสถานที่ที่ได้มาตรฐานสากล รองรับการจัดงานได้หลากหลาย ควบคู่กับทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดงานระดับโลก เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศที่แข็งแกร่ง
ตลอดจนช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้งาน “Thailand-China Cooperation Expo 2025” เป็นมากกว่าเวทีแสดงสินค้า แต่เปรียบเสมือน “ประตูแห่งโอกาส” ที่เชื่อมโยงทุกมิติความร่วมมือไทย-จีน ด้วยการรวมพลังของผู้แสดงสินค้า (Exhibitors) ผู้ซื้อ (Buyers) หน่วยงานภาครัฐ และพันธมิตรจากหลายภาคส่วนที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการก่อให้เกิดความร่วมมือใหม่ ๆ เป็นห่วงโซ่อุปทานไทย-จีนที่แข็งแกร่ง และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่พร้อมต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจ การลงทุน และนวัตกรรมที่ยั่งยืนในอนาคต
“อิมแพ็ค เมืองทองธานี ไม่เพียงมีพื้นที่ขนาดใหญ่ 300,000 ตารางเมตร รองรับการจัดงานได้อย่างหลากหลายตลอดทั้งปีแล้ว แต่ยังมีความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ โรงแรมภายในพื้นที่รวม 1,000 ห้องที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานทั้งในและต่างประเทศได้ อีกทั้งการเดินทางสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายจำนวน 2 สถานีที่เชื่อมต่อคุณเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างรวดเร็ว”
สำหรับงาน Thailand-China Cooperation Expo 2025 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2568 บนพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยภายในงาน ประกอบไปด้วยกิจกรรมระดับนานาชาติที่สะท้อนถึงความร่วมมือไทย-จีนในทุกมิติ ทั้งด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงนวัตกรรม
หนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัทชั้นนำของไทยและจีน รวมมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งการซื้อขายสินค้าและการร่วมทุน ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ และขยายการลงทุนระหว่างสองประเทศ
ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 โซนหลัก ได้แก่ 1. Exhibition สัมผัสโอกาสทางธุรกิจกับซัพพลาย (Supply Chain) บริษัทจีนระดับแนวหน้า พร้อมโปรโมชันพิเศษจากแบรนด์ดังเฉพาะในงานนี้เท่านั้น อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเออร์ (Haier) รถยนต์ไฟฟ้าไอออน (Aion) ซีคเคอร์ (Zeekr) หัวเว่ย (Huawei) และบริการทางธุรกิจอีกมากมาย 2.Business Matching จับคู่ธุรกิจไทย–จีน ขยายตลาดอย่างยั่งยืน
3.เวทีสัมมนาเฉพาะด้านและเสวนาระดับสูง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้นำองค์กรทั้งไทยและจีน มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมองเชิงกลยุทธ์ต่อความท้าทายของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ 4.Job Fair ร่วมกับกระทรวงแรงงานและบริษัทชั้นนำไทย-จีน เปิดรับสมัครงานกว่า 3,000 ตำแหน่ง ครอบคลุมสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการสูง เช่น วิศวกรรม ดิจิทัล โลจิสติกส์ และบริการสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานโลก 5.Education Fair ที่มอบโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะใหม่ โดยเปิดให้ทุนการศึกษากว่า 400 ทุน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของทั้งสองประเทศ เพื่อปั้นบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมอนาคต