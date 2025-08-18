อิมแพ็คจัดใหญ่ งานนวัตกรรม “BCT Expo 2025” 3-5 ก.ย. นี้

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เตรียมจัดงาน Building Construction Technology Expo 2025 (BCT Expo 2025) งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมอาคาร การก่อสร้าง และเหมืองแร่ งานนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–5 กันยายน 2568 ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
งานนี้จะรวบรวมแบรนด์ชั้นนำด้านการก่อสร้าง อาคาร และเหมืองแร่กว่า 150 แบรนด์ เพื่อนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมล่าสุดในเทคโนโลยีการก่อสร้างและอาคาร โซลูชันด้านเหมืองแร่ รวมถึงความก้าวหน้าด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดย BCT Expo 2025 ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งมอบเวทีแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกมิติสำคัญของอุตสาหกรรมก่อสร้างและเหมืองแร่
ลอย จูน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า “อุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคารของไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ และศักยภาพอันโดดเด่นของประเทศในฐานะศูนย์กลางการผลิตระดับภูมิภาค ด้วยห่วงโซ่อุปทานที่ครบวงจรและแข็งแกร่ง ทำให้ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก และสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
งานนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานของทั้งสามอุตสาหกรรม ควบคู่กับการสนับสนุนการพัฒนาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ตั้งแต่เครื่องจักรก่อสร้าง อุตสาหกรรมเหมืองแร่ งานยกขน ยานยนต์และเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ งานรื้อถอน งานถนนและโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ให้บริการ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต วัสดุก่อสร้าง บริการก่อสร้าง การก่อสร้างดิจิทัลและอัจฉริยะ การบริหารจัดการอาคาร ตลอดจนการก่อสร้างอย่างยั่งยืนและวัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีความสำคัญต่อการยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก
ไฮไลต์สำคัญของงานประกอบด้วย การประชุมและสัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคาร และเหมืองแร่ โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญกว่า 45 ราย ร่วมนำเสนอครอบคลุมกว่า 30 หัวข้อ อาทิ การทำเหมืองแร่สีเขียว การพัฒนาเมืองแนวตั้งอย่างยั่งยืน การป้องกันและลดฝุ่นในโครงการก่อสร้าง การสำรวจและตรวจสอบอาคารด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) และเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) ระบบเจาะเสาเข็มแบบแห้ง ยุคใหม่ของการบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ และอีกหลากหลายหัวข้อ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคาร อาทิ
• โปรแกรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching Activities): สร้างโอกาสด้านเครือข่ายธุรกิจและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคาร
• บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม (Engineering Consulting Services): พบปะผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง อาคาร และเหมืองแร่ เพื่อขอคำแนะนำแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วัสดุ เทคโนโลยี ไปจนถึงการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
• เวทีเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์ (Stage for AI and Robotics Technologies): ยกระดับประสิทธิภาพโครงการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคาร และเหมืองแร่
• เวทีเทคโนโลยีนวัตกรรม (Stage for Innovative Technologies): จัดแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมก่อสร้างจากบริษัทกว่า 150 แบรนด์ทั่วโลก
• เวทีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (Stage for Construction Safety Technologies): เช่น ระบบป้องกันเพลิงไหม้แบบแห้ง การประเมินความเสี่ยง การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอบรมด้านกฎหมาย
ด้วยการรวมตัวของแบรนด์ชั้นนำกว่า 150 แบรนด์จากทั่วโลก งาน BCT Expo 2025 จะนำเสนอสุดยอดโซลูชันล้ำสมัยในด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง อาคาร นวัตกรรมเหมืองแร่ และความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยคาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าชมงานในแวดวงธุรกิจประมาณ 4,000 คน และสร้างมูลค่าการซื้อขายรวมไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://eventpassinsight.co/el/to/BCT15
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่ โทร 02-833-5198 หรืออีเมล info@ bct-construction.com หรือที่ LINE @bctexpo Facebook: Building Construction Technology Expo หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์งานได้ที่ https://bct-construction.com/