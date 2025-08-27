ม.กรุงเทพ จัดเสวนา “รู้ทันจีน รู้ทันเกม คนรุ่นใหม่สู้ด้วยอะไร" ในงาน อว.Fair 2025

ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้เป็นเพียงแค่การค้าขายหรือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างในอดีตอีกต่อไป แต่ได้พัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดงานเสวนา "China-Thailand Dialogues” ภายใต้หัวข้อ "รู้ทันจีน รู้ทันเกม คนรุ่นใหม่สู้ด้วยอะไร" ในงานอว.แฟร์ 2568 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง MR 211 AB (Theater)
งานเสวนาสำคัญครั้งนี้ใช้แนวคิดเปรียบเทียบธุรกิจไทย-จีนเหมือนกระดานหมากรุกระดับแกรนด์มาสเตอร์ ที่เต็มไปด้วยผู้เล่นมือโปร กลยุทธ์ และกลวิธีการที่ซับซ้อน โดยรวบรวม "เซียนหมากแกรนด์มาสเตอร์" ที่มีประสบการณ์และความสำเร็จระดับเอเชีย มาเปิดเผยเทคนิคและ "โค้ดลับแห่งความสำเร็จ" ให้กับ "ผู้เล่นรุ่นใหม่" ที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่สนามธุรกิจไทย-จีน โดยผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจถึง 3 มิติที่ต้องรู้ทัน (The 3 Dimensions of the Game) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คือ มิติการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติการศึกษา
ไฮไลท์สุดพิเศษของงานครั้งนี้คือ เวทีเสวนาสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวมเซียนหมากระดับแนวหน้า เปิดเวทีโดยนายวิชัย มงคลชัยชวาล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าไทย-จีน เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์เรื่อง "ทิศทางและแนวโน้มของการค้าจีน-ไทยในยุคใหม่: โอกาสทองในอุตสาหกรรมสุขภาพและเทคโนโลยี" พร้อมกับการแชร์มุมมองและวิสัยทัศน์ในหัวข้อทิศทางและแนวโน้มของการค้าจีน-ไทยในยุคใหม่
นายวิชัยกล่าวว่า “โลกเปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีทำให้สภาพแวดล้อม การค้า ความเป็นอยู่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป สิ่งสำคัญคือ ประเทศไทยต้องวิ่งทันเทรนด์ใหม่ๆ และพร้อมปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจยุคใหม่ หลังจากนี้จีนไม่ใช่แค่คู่ค้าแต่คือ Strategic Partner ที่ต้องร่วมสร้างและรับผลประโยชน์ร่วมกัน” นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นโอกาสในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างอุตสาหกรรมสุขภาพองค์รวมและเศรษฐกิจระดับความสูงต่ำ ซึ่งทั้งสองอุตสาหกรรมนี้มีศักยภาพสูงในทางเศรษฐกิจและความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างไทย-จีนอีกด้วย
ตามมาด้วยเวทีนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจกับจีนมาแบ่งปันประสบการณ์ ข้อคิด พร้อมแลกเปลี่ยนเรื่องราวของวงการธุรกิจไทย-จีนและวงการการศึกษา นำโดย ดร.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีนและหัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดร.อรสา รัตนอมรภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน นางสาวนำพร เกียรติธนากร กรรมการบริหารบริษัทไอ พลัส คิว จำกัด เจ้าของรางวัล PM Export Award และนายชนินทร พิทักษ์วรรัตน์ (ปันปันเหล่าซือ) ผู้ฝึกสอนภาษาจีนให้กับไอซ์ซึในซีรีส์ “สงครามส่งด่วน” และเจ้าของช่อง Tiktok: Attention Chinese ทั้ง 4 ท่านได้ร่วมเสนอมุมมองและแชร์ประสบการณ์ของตัวเองในหัวข้อ “กลยุทธ์การเปิดเกม: ที่สำคัญที่สุดที่ผู้เล่นฝั่งไทยต้องเดินหน้าในวันนี้”
ดร.นิธิวดีกล่าว่า “ธุรกิจไทย-จีนวันนี้ไม่ใช่หมากรุกในตำราเก่าแล้ว เราต้องอ่านเกมใหม่ให้ทันทั้งกระดาน ไม่ใช่การท่องจำกฎเก่า แต่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ เราไม่มองจีนเป็นคู่แข่ง แต่เปิดใจเรียนรู้ เพราะในเกมนี้ทุกหมากต่างมีบทบาทของตัวเอง เป้าหมายไม่ใช่การชนะแบบฝ่ายเดียว แต่เป็นการชนะแบบ Win-Win ร่วมกัน หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพก็เช่นกัน ที่ไม่หยุดนิ่ง เรามุ่งเน้นการสอนวัฒนธรรมการค้าอย่างเข้มข้น กว่า 45 ชั่วโมงต่อเทอม เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจจิตใจคนจีนอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนคือ “กุญแจดอกแรก” ที่เปิดประตูสู่โลกใหม่ แต่นั่นยังไม่พอ เราต้องเสริมด้วยความรู้ทางธุรกิจ รวมเป็น “DNA สามเหลี่ยม” ที่จะสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้แกร่งที่สุด”
ปิดท้ายด้วยเวทีแลกเปลี่ยนสุดพิเศษของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่พิสูจน์แล้วว่าความสำเร็จไม่รออายุนำโดย แสงเทียน ชัชวาลยางกูร ผู้ก่อตั้ง DGY Agency ณัฐชา ปัญญาธนทรัพย์ เจ้าของธุรกิจ Nuttybox และศิษย์เก่าคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ (BUSEM) และวิทิต อิสริยา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) แลกเปลี่ยนมุมมองการทำธุรกิจ ไอเดียสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ในอนาคต พร้อมกิจกรรม Future Map กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากที่ได้รับฟังการเสวนาโดยผู้เข้าร่วมจะมีวิธีเอาตัวรอดหรือวิธีการเดินหมากอย่างไรในแบบของตนเอง ดำเนินกิจกรรมโดย กฤต เจนพานิชการ และอาจารย์ประภัสสร นิกรสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การจัดงาน China-Thailand Dialogues ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญของวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้งในด้านการศึกษาภาษาจีนธุรกิจและการสร้างความสัมพันธ์ไทย-จีน และเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นธุรกิจและการศึกษา พร้อมมุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านการเรียนรู้จากทิศทางเศรษฐกิจไทย-จีนบนความท้าทายของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คนรุ่นใหม่เป็น "เจ้าของเวทีความคิด" และสรรค์สร้างสิ่งใหม่และการวางแผนในอนาคตในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างแท้จริง