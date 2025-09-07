SABINA รุกทำตลาดแนวใหม่ จัดงานเปิดตัว NEW BRALESS

ผู้จัดการรายวัน 360 - SABINA แบรนด์ชุดชั้นในอันดับหนึ่งของประเทศไทย เปิดแนวรุกทำตลาดแนวใหม่ ด้วยการจัดอีเว้นท์เปิดตัวคอลเลคชั่น THE NEW SABINA BRALESS บราไร้โครงรุ่นใหม่ที่มาพร้อมคอนเซปต์ “สบายอก ราคาเบา” มอบประสบการณ์ความสบายสุดเอ็กซ์คลูซีฟผ่านงานนิทรรศการ “The Dialogue Between Body and Light” นำเสนอในรูปแบบการเดินทางของประสาทสัมผัสที่ผสานทั้งแสงและเสียง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสถึงความสบายที่แท้จริง สอดรับกับ 3 นวัตกรรมใหม่ของคอลเลคชั่น NEW BRALESS มั่นใจตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ที่มองหาความสบายควบคู่กับคุณภาพ ในราคาที่เข้าถึงง่าย
นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” เปิดเผยว่า นิทรรศการที่จัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ถือเป็นเวทีสำคัญในการเปิดตัวแคมเปญใหม่ “ซาบีน่า บราเลส” (SABINA BRALESS) ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคำว่า ‘ติดสบาย’ ซึ่งเป็นคำพูดเล่นๆ แบบขำขันที่คนไทยใช้ เพื่อบรรยายความรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข สบายจนไม่อยากทำอะไร
โดย SABINA ได้หยิบอินไซต์นี้มาต่อยอดสู่การออกแบบคอลเลคชั่น BRALESS เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับความ ‘ติดสบาย’ และเป็นความสบายจนไม่อยากถอด ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นความตั้งใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ ในราคาที่เข้าถึงง่าย เพื่อให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพ
สำหรับนิทรรศการดังกล่าว SABINA จัดขึ้นที่ Soul Songwat ซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์อายุกว่า 120 ปี บนถนนทรงวาด เป็นสถานที่จัดงาน โดยตีความใหม่ให้อาคารแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ศิลป์ที่ถ่ายทอดคอลเลคชั่น BRALESS ออกมาได้อย่างชัดเจน ในรูปแบบ Immersive Exhibition เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการได้สัมผัสกับปรากฏการณ์ความสบาย ซึ่งสอดรับกับคอลเลคชั่น NEW BRALESS ที่มาพร้อม 3 นวัตกรรมใหม่ ได้แก่ JELLY นุ่ม เนียน กระชับ (Soft Smooth Supported) AIRY ฟองน้ำมีรู ระบายอากาศดี (Flow with Airy Sponge Bra) และ LIGHTLY บาง เบา สบาย (Long-Lasting Comfort)
“นับเป็นครั้งแรกที่เราใช้กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ด้วยการจัดนิทรรศการ เพื่อสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อให้กับลูกค้า ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดี โดยเฉพาะจากคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตสบายๆ ในวันหยุดพักผ่อนบนถนนทรงวาด ซึ่งเป็นย่านที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว โดยงานนี้มีทั้งนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับแบรนด์ SABINA เพราะในงานเราได้ถ่ายทอดเรื่องราวการก่อตั้งแบรนด์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ที่ย่านตลาดพลู กรุงเทพฯ จากร้านเล็กๆ ที่มีความตั้งใจผลิตชุดชั้นในคุณภาพเพื่อผู้หญิงไทย และตลอดเวลากว่าครึ่งศตวรรษ แบรนด์ได้ก้าวข้ามรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นมากกว่าชุดชั้นใน ทำให้วันนี้ “ซาบีน่า” คือแบรนด์ไทยชุดชั้นในอันดับหนึ่ง ที่มีเป้าหมายจะก้าวไปสู่ระดับภูมิภาค” นางสาวพิชชา กล่าว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด SABINA กล่าวด้วยว่า มั่นใจว่า ชุดชั้นใน SABINA NEW BRALESS จะเป็นสินค้าขายดีหรือ Hero Products เหมือนกับคอลเลคชั่น BRALESS ที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนานหลังจากเปิดตัวครั้งแรกในปี 2566 โดยคาดว่า ด้วยความโดดเด่นของสินค้าในคอลเลคชั่น NEW BRALESS รวมถึงการรุกทำตลาดแนวใหม่ของ SABINA จะเป็นปัจจัยในการสนับสนุนยอดขายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ
NEW SABINA BRALESS พร้อมให้สัมผัสและทดลองความสบายได้แล้ววันนี้ที่ซาบีน่า ช็อป ทุกสาขา เคาน์เตอร์ซาบีน่าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ หรือช็อปผ่านช่องทางออนไลน์ของ SABINA ทาง www.sabina.co.th, Facebook: SabinaThailand, Instagram: Sabina_ig และ Line@: @SabinaThailand