HATO ร่วมมือ PetGeneX เอาใจ เปิด “Stem Cell Banking for Pets”

ผู้จัดการรายวัน 360 - HATO (ฮาโตะ) ภายใต้ บริษัท เพ็ท เมดดิเคิล กรุ๊ป จำกัด ในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป เปิดตัวบริการ Stem Cell Banking for Pets ซึ่งเป็นการจัดเก็บสเต็มเซลล์สำหรับใช้ฟื้นฟูร่างกายหรือรักษาโรคของสัตว์เลี้ยงในอนาคต พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ PetGeneX ผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์สัตว์เลี้ยง
หมอเน๋ง – น.สพ. ศรัณย์ นราประเสริฐกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เพ็ท เมดดิเคิล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “HATO มุ่งมั่นพัฒนาการรักษาและบริการสุขภาพเพื่อสัตว์เลี้ยงมาโดยตลอด โดยเน้น Preventive Medicine (บริการดูแลสุขภาพแบบป้องกันก่อนจะป่วย) ซึ่งเป็นจุดเด่นของเรา จึงได้มองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อต่อยอดบริการ เราพบว่าการเก็บสเต็มเซลล์จากสัตว์เลี้ยงเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในการรักษาโรคในอนาคต เพราะสเต็มเซลล์มีคุณสมบัติเด่นในการต้านการอักเสบและช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่เสียหาย หากได้เก็บเซลล์ไว้ขณะที่สัตว์เลี้ยงยังแข็งแรง สเต็มเซลล์ที่ได้จะมีคุณภาพดีที่สุดและเข้ากันได้กับร่างกายสูง การรักษาจึงมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าการใช้เซลล์จากแหล่งอื่น
ด้วยเหตุนี้ HATO จึงได้ร่วมมือกับ PetGeneX ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและมีห้องแล็บมาตรฐานสากล เพื่อเปิดบริการ ‘Stem Cell Banking for Pets’ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มทางเลือกในการฟื้นฟูร่างกายและรักษาโรคให้แก่สัตว์เลี้ยง เพื่อให้พวกเขาได้มีอายุยืนยาวและอยู่กับเจ้าของไปนานๆ โดยปัจจุบันสามารถรับบริการได้แล้วที่ HATO ทั้ง 8 สาขา”
อ.น.สพ. ชัยยศ ธารรัตนะ ที่ปรึกษาด้านการรักษาสเต็มเซลล์ในสัตว์เลี้ยงของ PetGeneX กล่าวเสริมว่า “ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสเต็มเซลล์สัตว์เลี้ยง เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ HATO ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงเสมอมา เราเชื่อมั่นว่า สเต็มเซลล์คือทางเลือกใหม่ที่สำคัญในการรักษา
การฝากเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดของสัตว์เลี้ยงจึงเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
เนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของสัตว์เลี้ยงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การเก็บสเต็มเซลล์ในช่วงที่สัตว์เลี้ยงยังมีสุขภาพแข็งแรงจะทำให้ได้เซลล์ที่มีคุณภาพสูงที่สุด ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการรักษาในอนาคต โดยเฉพาะในกรณีที่สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือมีภาวะเสื่อมของร่างกาย สเต็มเซลล์ที่เก็บไว้จะทำหน้าที่เป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูและช่วยให้พวกเขากลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง”
การที่ HATO ได้ร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญอย่าง PetGeneX ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์สัตว์เลี้ยง ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้บริการของ HATO พัฒนาไปอีกขั้น โดยครอบคลุมบริการฝากเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดที่มีจุดเด่นเฉพาะตัว
นอกเหนือจากการเปิดตัวบริการแล้ว ภายในงานยังมีการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อภายใต้หัวข้อ “The Future of Pet Health Begins Here at HATO” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ในสัตว์เลี้ยงแก่ผู้ร่วมงาน โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมแบ่งปันความรู้ ทั้งในด้านข้อดีของสเต็มเซลล์ต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงแนะนำแพ็กเกจที่เหมาะสมสำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงาน
HATO มีบริการหลากหลาย ครอบคลุมทั้งบริการฝากเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดไขมัน หรือสายสะดือ บริการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อการใช้งานในอนาคต และบริการดูแลโดยห้องแล็บมาตรฐานสูง ปลอดภัย เชื่อถือได้ นอกจากนี้ HATO นำเสนอโปรโมชันในช่วงฉลองเปิดบริการใหม่ ได้แก่ สำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจสเต็มเซลล์ทุกแพ็กเกจ รับฟรี โปรแกรมตรวจสุขภาพ 19 รายการ มูลค่า 2,990 บาท, เมื่อมียอดชำระ 50,000 บาท ขึ้นไป รับเพิ่ม Wellness Year Package มูลค่าสูงสุด 9,990 บาท