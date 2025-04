รพ.บางมด ก้าวสู่ รพ.ความงามและการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร Bangmod Aesthetic Hospital ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความงามระดับเอเชีย

นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางมดและโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามบางมดเอสเธติค ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลบางมด เปิดเผยว่า โรงพยาบาลบางมด ก่อตั้งมาครบ 37 ปี ในปี 2568 นี้ เรามุ่งมั่นในปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลบางมดเริ่มต้นจากคลินิก และขยายเป็นโพลิคลินิกด้วยประสบการณ์ และชื่อเสียงที่สั่งสมมา จากนั้น ได้ก่อตั้งโรงพยาบาลบางมด เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปในย่านถนนพระราม 2 ด้วยการรักษาที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ บริการด้วยความใส่ใจ ด้วยความเป็นมืออาชีพที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมส่งมอบความเชี่ยวชาญนี้ผ่านทางโรงพยาบาลด้านความงามและการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร Bangmod Aesthetic Hospitalด้าน นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง เเละ CEO โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามบางมดเอสเธติค กล่าวว่า Bangmod Aesthetic Hospital มีเทคนิคพิเศษที่เรียกว่า “เทคนิคบางมด” เป็นคอนเซ็ปต์การดูแลผู้เข้ารับบริการที่ทำศัลยกรรม คือ แผลเล็ก เจ็บน้อย หายเร็ว ดูเป็นธรรมชาติ โดยอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัย รวดเร็ว ปลอดภัย มีมาตรฐาน ด้วยศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแล และบริการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับบริการ พร้อมกันนี้ Bangmod Aesthetic Hospital มีการพัฒนาเทคนิคใหม่ขึ้นทุกปี เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า โดยยึดหลักความปลอดภัยสูงสุด และยังคงมาตรฐานระดับสากลเน้นการดูแลหลังผ่าตัดอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งประสบการณ์กว่า 30 ปี“ปี 2568 โรงพยาบาลบางมด เตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลด้านความงามและการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ด้วยการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ ภายใต้ชื่อ Bangmod Aesthetic Hospital ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับพื้นที่เดิมของโรงพยาบาล ให้บริการที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านศัลยกรรมความงามแบบครบวงจร เป็นอาคาร 5 ชั้น ตอบโจทย์ 3 บริการหลัก คือ ศัลยกรรมความงาม แผนกผิวหนัง และเวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ พร้อมกันนี้ทาง Bangmod Aesthetic Hospital ได้มีห้องประชุมที่รองรับได้ 1,000 คน โดยมีแผนในการเป็นผู้นำด้านศัลยกรรมความงามในระดับนานาชาติ รวมถึงการเป็นโรงพยาบาลที่สอนเรื่องการศัลยกรรมความงามด้วย” นพ.ธนัญชัย กล่าวนพ.ธนัญชัย เปิดเผยถึงเทรนด์ความงาม 2025 ด้วยว่า จะต้องมี 1. Personalized Analysis การวิเคราะห์ผู้เข้ารับบริการเป็นรายบุคคล โดย Bangmod Aesthetic Hospital จะมีการวิเคราะห์รายบุคคลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การทำศัลยกรรมออกมาดีที่สุด 2.Minimal intensive ลูกค้าต้องทำน้อย แต่ได้รับผลตอบรับที่ดี 3.biotechnology จากสเต็มเซลล์ (stem cell) และสารต่างๆ 4.Beauty and Wellness สวยและมีความสุข สุขภาพดีขึ้นด้วย ซึ่งนอกจากความงามแล้ว Bangmod Aesthetic Hospital เราใส่ใจถึงการบริการที่ดีที่สุด ตั้งแต่การเลือกสรรเพลง เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้เข้ารับบริการภายในโรงพยาบาล ห้องผ่าตัดออกแบบให้แต่ละห้องมีภาพของท้องฟ้า ภูเขา ดอกไม้ ซึ่งแม้ว่าผู้เข้ารับบริการจะเข้ามาเพียง 10 นาทีต้องหลับ แต่ 10 นาทีนั้น จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้เข้ารับบริการรู้สึกสบายใจอย่างที่สุด รวมถึงห้องพักหลังผ่าตัด ได้ออกแบบให้เหมือนโรงแรมหรู เสมือนมาพักผ่อน และกลับบ้านไปพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับศัลยกรรมความงามของ Bangmod Aesthetic Hospital ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การดึงหน้าด้วยเทคนิคใหม่ Modern Facelift Plus เป็นการดึงหน้าในชั้นลึก ด้วย Triple SMAS technique หรือดึงชั้นลึกใน 3 ขั้นตอน ช่วยให้ผลลัพธ์เป็นธรรมชาติ คงทนยาวนาน ศัลยกรรมที่ได้รับความนิยมรองลงมาคือ การเสริมหน้าอกด้วย Modern Breast Plus เทคนิคที่จะช่วยให้ได้หน้าอกที่ดูเป็นธรรมชาติ ขนาดพอดี และปรับตามสรีระร่างกายของแต่ละบุคคล ผสานการส่องกล้องช่วยผ่าตัด ทำให้แผลผ่าตัดเล็กลง ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ซึ่งในช่วงเปิดโรงพยาบาลใหม่ มีโปรโมชั่นพิเศษ ทุกรายการศัลยกรรมลดแรงสุดในรอบปี สามารถจองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2568ทั้งนี้ Bangmod Aesthetic Hospital ไม่เพียงมุ่งดำเนินธุรกิจที่แสวงหาผลกำไร แต่ยังตอบแทนสังคมผ่านโครงการ ‘สวยด้วยใจกับโรงพยาบาลบางมด’ โดยทุก ๆ ปีจะมีกองทุนและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปในชนบทที่ประชาชนไม่เข้าถึงสิทธิการรักษา ให้ได้รับการรักษาฟรี โดยเฉพาะเด็กที่ต้องเผชิญโรคปากแหว่งเพดานโหว่ Bangmod Aesthetic Hospital ก็จะสนับสนุนดูแลการรักษา ผ่าตัดต่อเนื่อง เพื่อให้ใบหน้ากลับมาใกล้เคียงปกติมากที่สุด