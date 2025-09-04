“พาณิชย์”เปิดตัว MOC FONDUE เพิ่มช่องทางประชาชนแจ้งปัญหา

“พาณิชย์” เปิดตัว MOC FONDUE บริการใหม่บน Line OA ภายใต้นโยบาย “พาณิชย์พึ่งได้ แจ้งง่าย เห็นผลไว ใส่ใจประชาชน” เผยประชาชนสามารถแจ้งปัญหาใกล้ตัว ทั้งของแพง โกงเครื่องชั่ง การซื้อขายออนไลน์ รวมไปถึงปัญหาถูกปลอมเครื่องหมายการค้า ระบบราชการล่าช้า การส่งออก-นำเข้า ข้อพิพาทการค้า ปัญหานอมินีได้เลย และสามารถติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดตัวระบบ “MOC FONDUE” ภายใต้นโยบาย “พาณิชย์พึ่งได้ แจ้งง่าย เห็นผลไว ใส่ใจประชาชน” โดยมีนายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมว่า การเปิดตัวระบบ MOC FONDUE เป็นการนำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ประชาชนคุ้นเคยอย่าง LINE Application มาใช้รับเรื่องร้องเรียนแบบ One Stop Service ไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม สามารถแจ้งเรื่องได้สะดวก ตรวจสอบความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับเรื่องและดำเนินการอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้จริง
โดยระบบดังกล่าว ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหลากหลาย ทั้งระดับใกล้ตัว เช่น การชั่งตวงวัดที่ไม่เป็นธรรม ราคาสินค้าแพง ปัญหาการซื้อขายออนไลน์ การคุ้มครองผู้บริโภค ไปจนถึงระดับโครงสร้าง เช่น การปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า ความล่าช้าในระบบราชการ การนำเข้า–ส่งออก ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ และการใช้บัญชีม้าหรือนอมินีที่ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
ทั้งนี้ ระบบ MOC FONDUE ที่นอกจากรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ยังช่วยวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ เพื่อคัดกรองประเด็นสำคัญ เช่น ราคาสินค้า การคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า และปัญหาทางการค้า เพื่อติดตามว่าสังคมกำลังเผชิญกับปัญหาอะไร และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
“พี่น้องประชาชนที่พบเจอปัญหา หรือประสบปัญหา สามารถเรื่องผ่านระบบได้ โดยระบบนี้ จะถูกนำมาใช้เป็นศูนย์กลางในการรับฟังและแก้ไขปัญหา เป็นที่พึ่งของประชาชนและภาคธุรกิจได้จริง สามารถแจ้งเรื่องได้ผ่าน Line OA ที่ @mocfondue เพื่อแจ้งปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อรับเรื่องแล้ว หากเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ ก็จะดำเนินการให้ทันที แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ก็จะช่วยประสานไปให้”นายจตุพรกล่าว
นายจตุพรกล่าวว่า ในการเปิดตัวระบบ MOC FONDUE ครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้ลงนามความร่วมมือกับ 3 หน่วยงานภาคี ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกระทรวงแรงงาน เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดย สคบ. ดูแลการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค แก้ไขปัญหาสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม อย. กำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ ป้องกันการโฆษณาเกินจริง และกระทรวงแรงงาน พัฒนาทักษะแรงงาน ส่งเสริมการจ้างงาน แก้ปัญหาค่าจ้าง และลดอัตราการว่างงาน โดยในอนาคต จะเพิ่มหน่วยงานพันธมิตรเข้ามาในระบบให้มากขึ้น
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า MOC FONDUE ดีกว่าระบบรับแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนแบบเดิมที่กระทรวงพาณิชย์มีอยู่ โดยระบบเดิม เป็นการแจ้งเรื่องผ่านสายด่วนของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลักษณะการแจ้งผ่านคอลเซ็นเตอร์ แต่ระบบใหม่ เป็นระบบที่รับแจ้งเรื่อง และสามารถส่งคลิป ส่งรายละเอียด หลักฐานต่าง ๆ แนบมาได้เลย ทำให้รู้ปัญหาได้เร็ว มีหลักฐาน สามารถนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที