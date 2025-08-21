“พาณิชย์”บุกตรวจธุรกิจค้าเหล็ก ลุยฟันนอมินี เอาผิดตามกฎหมายอื่น

“รองปลัดพาณิชย์” นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุกตรวจสอบธุรกิจค้าเหล็ก อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ หลังได้รับการร้องเรียนจากสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย อาจเป็นนอมินีและทำผิดกฎหมาย เผยผลตรวจสอบ พบความผิดปกติเพียบ ทั้งการถือหุ้น การประกอบกิจการ สั่งชี้แจง ก่อนรวบรวมหลักฐานส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ลั่นเดินหน้าตรวจต่อเนื่อง ไม่มีละเว้น
ร.ต.จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะทำงานปราบปรามสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เปิดเผยว่า ได้ทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจค้าเหล็กที่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทยว่ามีผู้ประกอบการค้าเหล็กบางรายที่อาจเข้าข่ายธุรกิจนอมินี และมีการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ อีกหลายประการ
โดยผลการตรวจสอบพบความผิดปกติ เช่น ข้อมูลการถือหุ้น และข้อมูลการประกอบกิจการ ไม่ตรงตามหลักฐานทางทะเบียนและสิ่งที่ได้แจ้งไว้กับหน่วยงานภาครัฐ จึงสั่งให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติม และแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นคนไทยชี้แจงข้อมูลโดยเร็ว เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ดำเนินคดีตามกฎหมาย และหากพบการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ จะดำเนินคดีข้อหาแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
นอกจากนี้ กรมการค้าภายในได้เข้าตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักเหล็กของบริษัท พบว่า มีเครื่องชั่งที่ไม่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด จึงได้ดำเนินคดีกับบริษัทและยึดเครื่องชั่งทั้ง 2 เครื่องไว้แล้ว
“กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการสรุปข้อมูลอย่างรอบด้าน หากธุรกิจรายใดเข้าข่ายนอมินี จะดำเนินการส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการเอาผิดจนถึงที่สุด รวมทั้งส่งเรื่องให้กรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีด้วย เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษหนักตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง และจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีในทุกพื้นที่ โดยไม่ละเว้นแม้แต่รายเดียว และยังได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งนำระบบ IBAS (Intelligence Business Analytic System) มาใช้ เพื่อจับพิรุธของผู้ประกอบการที่อาจเข้าข่ายนอมินี เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”ร.ต.จักรากล่าว
สำหรับการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายนายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ไขปัญหานอมินีกรณีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติ เพื่อทำธุรกิจที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาต จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา และล่าสุด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กำลังผลักดันกฎหมายที่จะบังคับใช้กับนอมินีให้สามารถยึดทรัพย์ของผู้กระทำความผิดได้ ทั้งคนไทย คนต่างชาติ และบริษัทที่มีการใช้นอมินีถือหุ้นแทน