ฮิตติดอันดับ! ผู้เข้าชมทะลุ 1.5 ล้าน Thailand Pavilion ในงาน EXPO 2025 OSAKA KANSAI JAPAN

อาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ในงาน EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN ได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วโลก ด้วยเสน่ห์ของความเป็นไทยที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน และการบริการด้วยรอยยิ้มของคนไทย จึงทำให้เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา อาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ได้มีโอกาสต้อนรับผู้เข้าชมลำดับที่ 1,500,000 โดยมี นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พร้อมด้วย นางเสาวภา จงกิตติพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าชมอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ลำดับที่ 1,500,000 เพื่อเป็นการแสดง ความขอบคุณในความสนใจและการสนับสนุนที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายวุฒิธร มิลินทจินดา ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสนี้
นอกจากความสวยงามของอาคารนิทรรศการไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอันงดงามและ โดดเด่นผ่านสถาปัตยกรรมไทยแล้ว ภายในอาคารยังได้นำเสนอมนต์เสน่ห์ของประเทศไทย ภูมิวิถีแบบไทย วัฒนธรรมประเพณี สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม รวมถึงศักยภาพสาธารณสุขไทย ภายใต้นโยบาย Thailand Medical hub 4 ด้าน ได้แก่ Medical service hub, Academic hub, Wellness hub และ Product Hub พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทยที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งยังได้นำซอฟต์พาวเวอร์ไทย (Soft power) ไม่ว่าจะเป็น สินค้า บริการ อาหาร นวดไทย สถานที่ท่องเที่ยว มานำเสนอบนเวทีโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทยบนเวทีหน้าอาคาร ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ผู้เข้าชมงานต่างพากันมารอชมกันอย่างแน่นขนัด ด้วยความสวยงาม อ่อนช้อย และยังสร้างความสนุกสนาน ครื้นเครงให้แก่ผู้ชม
ขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ในงาน EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 ตุลาคม 2568 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ Website : Thailand Pavilion 2025 และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Thailand Pavilion World Expo 2025