Oh! Juice โอบกอดความหลากหลายในความรัก เนรมิตเมนู WandOland of Love สมูตตี้ที่ว่าด้วยความรัก ต้อนรับเดือน Pride Month ผ่าน “วู้ดดี้-โอ๊ต”

เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)Oh! Juice แบรนด์สมูทตี้สัญชาติไทย ผู้นำเทรนด์น้ำผัก-ผลไม้ปั่นลักชัวรี เพื่อคนรักสุขภาพในเครือของร้านอาหารโอ้กะจู๋ โดย นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล นายจิรายุทธ ภูวพูนผล และนายวรเดช สุชัยบุญศิริ ผู้ร่วมก่อตั้ง จัดแคมเปญเพื่อเป็นการโอบกอดความหลากหลายในความรัก ผ่านเมนู "WandOland of Love" Pride Edition สมูตตี้ที่ว่าด้วยความรัก ต้อนรับเดือน Pride Month ผ่านคู่รักคนดัง วู้ดดี้ - วุฒิธร มิลินทจินดา และโอ๊ต - อัครพล จับจิตรใจดล​นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล หนึ่งผู้ร่วมก่อตั้ง เปิดเผยว่า เพราะรักคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง คือเบื้องหลังขุมพลังที่ทำให้เราสามารถทำทุกความปรารถนาให้เป็นจริง Oh! Juice ได้จับมือกับ คุณวู้ดดี้ และคุณโอ๊ต ออกแบบเครื่องดื่มสมูตตี้เมนูใหม่ชื่อว่า WandOland of Love เป็นแคมเปญที่ต้องการสื่อสาร ส่งพลัง และสนับสนุนให้กับทุกความรัก โอบกอดความหลากหลายด้วยความรัก ที่ทั้งคู่ได้ยืนหยัดสื่อสารและเป็นพลังหลักในการสร้างการรับรู้มาโดยตลอดนายชลากร กล่าวด้วยว่า Oh! Juice ต้องการจะสนับสนุนและเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างการรับรู้ให้กับ LGBTQA + ในสังคมไทย จึงเลือกเปิดตัวเครื่องดื่มในเดือน Pride Month พร้อมนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสนับสนุนมูลนิธิ Love Foundation มูลนิธิเพื่อรัก ที่ขับเคลื่อนด้วยทีมงานที่ทุ่มเทและหลงใหลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้าน วู้ดดี้ - วุฒิธร มิลินทจินดา พิธีกรคนดัง กล่าวว่า ความรักไม่ใช่เรื่องของเพศสภาพเท่านั้น เพราะรักมีหลากหลาย และสิ่งที่ทั้งโลกต้องการคือการให้เกียรติ ยอมรับและเข้าใจ เราเกิดมามีคนมองว่าเราต่าง แต่ความจริงแล้วเราไม่ต่าง เป็นมนุษย์และมีความรักเหมือนกับทุกคน ความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องสำคัญ จงภูมิใจในตัวเองและเป็นตัวเราอย่างแท้จริง และขอร่วมส่งต่อความรักที่หลากหลายนี้ผ่านแก้ว ในเมนู WandOland of Love สมูตตี้สุดพิเศษของ Oh! Juice เฉลิมฉลอง Pride Month สะท้อนความหลากหลายทางเพศไปด้วยกันมาร่วมฉลองให้กับความรักและความหลากหลาย ที่เปิดรับทุกตัวตนแบบไม่ตัดสิน ไม่ปิดกั้น และไม่บังคับให้ต้องเหมือนใคร