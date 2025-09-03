เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จัดอีเว้นท์ 6–7 ก.ย. ชูแคมเปญ “Mayfield PayLater” เจ้าแรกในทำเล พร้อมผ่อนตรงกับโครงการ

ดร.สุริยา พูลวรลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจัดอีเว้นท์พิเศษ 6–7 กันยายนนี้ ณ โครงการ Mayfield Pinklao (เมย์ฟิลด์ ปิ่นเกล้า) และ Mayfield Ramintra-Khubon (เมย์ฟิลด์ รามอินทรา-คู้บอน) ภายใต้แคมเปญ “Mayfield PayLater” เปิดทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่ยังไม่พร้อมขอสินเชื่อธนาคารในทันที ในราคาเริ่มต้นเพียง 12.9 ล้านบาท
แคมเปญ Mayfield PayLater เปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าทำสัญญาซื้อตรงกับโครงการและเข้าอยู่ได้ทันที พร้อมผ่อนดาวน์ตรงกับโครงการสูงสุด 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ย อีกทั้งยังสามารถ “ล็อกราคาบ้านล่วงหน้า” ได้ตั้งแต่วันแรก ไม่ต้องกังวลว่าราคาจะปรับขึ้นตามสภาวะตลาด โดยลูกค้ายังสามารถเลือกบันทึกประวัติการชำระเข้ากับเครดิตบูโร (NCB) เพื่อสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีสำหรับอนาคต โดยแคมเปญนี้ครอบคลุม 2 โครงการพร้อมอยู่ของเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ได้แก่
•Mayfield Pinklao บ้าน Luxury Townhome พื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ ออกแบบและวัสดุเทียบเท่าบ้านเดี่ยว บนทำเลศักยภาพ ตรงข้ามเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า สะดวกทั้งการเดินทางและการใช้ชีวิตในเมือง
•Mayfield Ramintra-Khubon บ้านเดี่ยวพร้อมเข้าอยู่ บรรยากาศสงบใจกลางรามอินทรา–คู้บอน รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และใกล้รถไฟฟ้า ส่วนกลางขนาดใหญ่ ตอบโจทย์ครอบครัวที่มองหาพื้นที่กว้างและการเดินทางที่สะดวกสบาย
ผู้สนใจสามารถร่วมอีเว้นท์พิเศษ พร้อมสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมแคมเปญ “Mayfield PayLater” ณ โครงการ Mayfield Pinklao (เมย์ฟิลด์ ปิ่นเกล้า) และ Mayfield Ramintra-Khubon (เมย์ฟิลด์ รามอินทรา-คู้บอน) 6–7 กันยายน 2568 ภายในงานยังมีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่จองบ้านในวันงาน รับ เครื่องใช้ไฟฟ้าทันที และยังได้สัมผัสประสบการณ์จริงของบ้านตัวอย่าง รวมถึงการพูดคุยกับทีมฝ่ายขายและที่ปรึกษาทางการเงินอย่างใกล้ชิด ลงทะเบียนได้ที่ https://www.mjd.co.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ MJD Contact Center 1266 Line Official > @mjd.th (https://bit.ly/MJDLine)