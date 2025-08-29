กนอ.ยกระดับมาตรฐานแรงงานยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “SMART WORKPLACE 360°”

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้แนวคิด “SMART WORKPLACE 360° มาตรฐานแรงงานยุคใหม่: แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ และความปลอดภัยที่ยั่งยืน” ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว และถ่ายทอดสดผ่าน Microsoft Teams และ Youtube Live โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งในสถานที่และออนไลน์รวมกว่า 180 คน
กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความรู้ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในบริบทของรัฐวิสาหกิจ ควบคู่กับการเสริมสร้างทักษะการเจรจา การสื่อสาร และการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานยุคใหม่
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมาย นางสาวนลินี กาญจนามัย รองผู้ว่าการ (บริหาร) กนอ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมเน้นย้ำว่า “การยกระดับมาตรฐานแรงงานในยุคใหม่ ไม่ได้จำกัดเพียงเรื่องข้อกฎหมายเท่านั้น ยังคงต้องให้ความสำคัญต่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ ต้องมุ่งสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ปลอดภัย และเปิดโอกาสให้ทุกเสียงในองค์กรมีคุณค่า กนอ.เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และแรงงานสัมพันธ์ที่เข้มแข็งจะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาองค์กรรัฐวิสาหกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
ช่วงเสวนาทางวิชาการ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ และ ผศ.ดร.กิตติ ชยางกูร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผู้ทรงคุณวุฒิจาก 4 ภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยน เช่น รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ (นักวิชาการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ) นายพรพิรุณ หวนคะนึง (ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) นายภูรินทร์ ศรีหร่าย (นิติกร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) นางอมรรัตน์ อินทำ (สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวาง โดยหลายประเด็นชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า “หัวใจของแรงงานสัมพันธ์ คือการฟังและเคารพซึ่งกันและกัน” ซึ่งถือเป็นฐานรากสำคัญของการสร้างองค์กรที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม
ภาคบ่ายต่อด้วยการบรรยายและเวิร์กชอปหัวข้อ “ทักษะการเจรจาต่อรองและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” โดย รศ.ดร.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ ผ่านการจำลองสถานการณ์จริง เน้นการฝึกทักษะการฟังอย่างเข้าใจ การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วม และการสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลกันในที่ทำงาน ผู้เข้าร่วมยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อ “แนวคิดการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง” โดยสะท้อนแนวคิดร่วมกันว่า การเปิดพื้นที่สื่อสารอย่างเท่าเทียมและการเคารพซึ่งกันและกัน การมีเป้าหมายร่วมกันในองค์กร จะช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งความเข้าใจและความร่วมมือ
กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิดและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ แต่ยังเปิดมุมมองใหม่ที่หลากหลาย นำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นรูปธรรมในบรรยากาศที่ปลอดภัยและใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้สามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์ร่วมกัน ความไว้วางใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และการพัฒนาวัฒนธรรมแรงงานสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืน