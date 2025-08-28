สมาคมการค้าและการลงทุนอาเซียน–สากล (AITIA)
จัดงาน TESE 2025 : Thailand E-Commerce Selection Expo 2025 มหกรรมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ เปิดโอกาสเติบโตทางธุรกิจบนแพลตฟอร์ม E-Commerce ชั้นนำทั่วโลก 25-27 กันยายน ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
สมาคมการค้าและการลงทุนอาเซียน–สากล (AITIA) ร่วมกับ สมาคมสมาพันธ์การศึกษาไทย–จีน และพันธมิตร ทุ่มจัดงาน TESE 2025 : Thailand E-Commerce Selection Expo 2025 อย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก ภายในงาน โตโยต้า ฟาร์ม เอ็กซ์โป 2025 (TOYOTA FARM EXPO 2025) มหกรรมการเกษตรในร่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมมุ่งหน้าส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน บนแพลตฟอร์ม E-Commerce ชั้นนำจากทั่วโลก
คุณชไมพร เจือเจริญ นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน – สากล กล่าวว่า สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล (AITIA) มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม การค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียและภูมิภาคอื่นทั่วโลก เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ และความร่วมมือที่ยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสานต่อนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เติบโตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการจัดงาน “Thailand E-Commerce Selection Expo 2025” ซึ่งเป็นมหกรรมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจสำหรับวงการอีคอมเมิร์ซ ที่มีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีสำคัญให้ผู้ประกอบการไทยได้นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่สายตาผู้ซื้อและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำจากทั่วโลก โดยเฉพาะจากตลาดเอเชีย ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การให้ความรู้ด้าน E-Commerce จาก Speaker คนดัง บนแพลตฟอร์ม TikTok Shop, Shopee, Lazada, การแนะนำตลาดดิจิทัล, กลยุทธ์การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์, การเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีน, บูธแสดงสินค้าไทยและนานาชาติ อาทิ สินค้าไลฟ์สไตล์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, แฟชั่น, เครื่องครัว และอื่นๆอีกมากมาย
นอกจากนี้ภายในงาน ยัง ได้รับความร่วมมืออย่างดีกับหน่วยงานภาครัฐของประเทศจีน ในด้านการส่งเสริมการเกษตร อาทิ เขตสาธิตการเกษตรเชิงนิเวศแห่งชาติเมืองเว่ยฝาง กรมเกษตรอันฮุย ตลอดจนกรมพาณิชย์จากเมืองต่างๆ หลากหลายมณฑล อาทิ เจียงซี ซานตง หูหนาน เจียงซู เจ้อเจียง เหอเป่ย และอีกมากมายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันอีกด้วย
คุณชไมพร กล่าวต่อว่า ทางสมาคมฯ เราพร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการไทยทุกท่านที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เช่น การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดกลุ่มเป้าหมาย โดยงาน Thailand E- Commerce Selection Expo 2025 จะไม่ใช่แค่งานแสดงสินค้า แต่เป็นงานที่สร้างโอกาส สร้างเครือข่าย สร้างความร่วมมือทางผู้ธุรกิจที่ยั่งยืนร่วมกัน เรียนเชิญผู้ที่สนใจ และผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน แล้วพบกันในวันที่ 25-27 กันยายน ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ห้ามพลาด ! โอกาสเติบโตทางธุรกิจออนไลน์อย่างยั่งยืน Thailand E-Commerce Selection Expo 2025 มหกรรมคัดเลือกสินค้าสำหรับการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน ติดตามอัปเดตข่าวสาร รายชื่อโรงงาน และกิจกรรมภายในงาน ผ่านทางเพจ Facebook: Thailand E-Commerce Selection Expo 2025 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ อีเมล : office@aitia.or.th