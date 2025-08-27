GULFชี้ครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง หนุนรายได้-EBITDAปี68โตตามเป้า

GULFคงเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 25% และEBITDAพุ่ง40% จากปีก่อน ชี้ครึ่งปีหลังมีผลดำเนินงานเติบโตต่อเนื่องจากมีโรงไฟฟ้าใหม่เข้าระบบ รวมทั้งรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังลมและโรงไฟฟ้าก๊าซฯในสหรัฐฯเพิ่มขึ้น
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี2568 จะเติบโตต่อเนื่องจาก 6เดือนแรกปีนี้ที่มีรายได้รวม 80,788 ล้านบาท โดยบริษัทคงประมาณการรายได้ปี 2568 เติบโตตามเป้าหมายที่ ตั้งไว้ 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เติบโตขึ้นอีก 40%จากปีก่อน
โดยครึ่งปีหลัง บริษัทจะมีกำลังการผลิตใหม่เพิ่มเข้ามาอีกประมาณ 597 เมกะวัตต์ ทั้งโซลาร์ฟาร์ม จำนวน 5 โครงการ และโซลาร์ร่วมกับระบบแบตเตอรี่ จำนวน 2 โครงการ ที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.2568
ขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Jackson Generation กำลังการผลิต 1,200 เมกะวัตต์ ในสหรัฐอเมริกา มีรายได้โตขึ้นจากค่า Capacity Payment (CP) ที่ปรับเพิ่มขึ้น จากเดิม 29 เหรียญสหรัฐต่อเมกะวัตต์ต่อวัน เป็น 270 เหรียญสหรัฐต่อเมกะวัตต์ต่อวัน ตั้งแต่เดือน มิ.ย.2568 จนถึง พ.ค.2569 ทำให้บริษัทรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีหลังจากโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้น จากความต้องการใช้ไฟฟ้าของกลุ่ม data center เพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ในปีหน้าตั้งแต่ช่วงกลางปีจนถึงเดือน พ.ค.2570 ค่า CP จะสูงขึ้นเป็น 329 เหรียญสหรัฐต่อเมกะวัตต์ต่อวัน จะทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 1,000-1,200 ล้านบาทต่อปี
ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ โครงการ Borkum Riffgrund 2 (BKR2) ที่ประเทศเยอรมนี และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมจากกลุ่ม Gulf Gunkul Corporation (GGC) เป็นช่วงไฮซีซั่นทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
นางสาวยุพาพิน กล่าวว่าการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ในช่วงครึ่งปีหลังจะนำเข้าเพิ่มอีก 30 ลำ หรือประมาณ 2 ล้านตัน จากในช่วง 7 เดือนของปีนี้ นำเข้ามาแล้ว 32 ลำ หรือประมาณ 2.1 ล้านตัน เพื่อใช้ในโครงการโรงไฟฟ้า IPP ขนาด 5,000 เมกะวัตต์ของกลุ่มบริษัท และโรงไฟฟ้าหินกอง ส่งผลให้รายได้จาก shipper fee เพิ่มขึ้น
ส่วน AIS คาดว่า ผลประกอบการครึ่งปีหลังจะเติบโตต่อเนื่อง มาจาก AIS มีการนำเสนอแพคเกจที่ดีให้กับลูกค้า และค่าใช้จ่ายต่างๆของ AIS ที่จะลดลงด้วย
ขณะเดียวกันบริษัทยังทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจ data center ซึ่งบริษัทร่วมลงทุนกับ Singtel และ AIS ได้เริ่มทะยอยเปิดให้บริการเฟสแรก ขนาด 25 เมกะวัตต์ ไปเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ และมีแผนขยายเป็น 200-300 เมกะวัตต์ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับความต้องการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย
“บริษัทยังมองโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศ ที่มีแผนการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม และโซลาร์ร่วมกับระบบแบตเตอรี่ รวมทั้งวินด์ฟาร์มเพิ่มเติมอีก หลังในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทยอยเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไปแล้วหลายโครงการ นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีกหลายโครงการ และยังอยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และโรงไฟฟ้าก๊าซฯในสหรัฐฯ เพิ่มเติม”
ทั้งนี้บริษัทมีแผนออกหุ้นกู้อีก 30,000 ล้านบาทในเดือนกันยายนนี้ โดยจะเสนอขายให้กับนักลงทุน ทั้งนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ และประชาชนทั่วไป เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้สถาบันการเงินและใช้ในการขยายธุรกิจต่อไป ซึ่งจะออกหุ้นกู้ทั้ง 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี ทำให้ต้นทุนดอกเบี้ยของบริษัทลดลงได้อีก