ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ ตัวแทนวินตัน (Winton) จากอังกฤษ และคณะ ร่วมคารวะสวัสดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จตุพร บุรุษพัฒน์

ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ (คนที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วมอาวุโส (Senior Partner), Winton Associates Ltd. (Co Advisor and Investment Banking). ประเทศอังกฤษ ร่วมด้วย ดร.จิตราภรณ์ เตชาชาญ (คนที่ 2 จากขวา), กรรมการ, คณะกรรมการแผนกลยุทธและที่ปรึกษา (Strategic and Advisory Board), บริษัท เรเนซองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ Renaissance Private Equity, บริษัทผู้ลงทุนรายใหญ่ (Accredited Investors) ในตลาดทุนนานาชาติ World Class (NYSE, LSE, SGX, HKEX, & ASX) ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) และ คุณ ณพีรา เตชาชาญ (คนที่ 1 จากขวา) เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีต่อ นาย จตุพร บุรุษพัฒน์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (คนที่ 2 จากซ้าย) เมื่อเร็ว ๆ นี้
