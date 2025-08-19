xs
"จตุพร​" แจงพม่าปิดด่านแค่ซ่อมถนนไม่ห้ามนำเข้าสินค้าไทย พร้อมเร่งหารือผู้ประกอบการสินค้าเกษตรลงรายละเอียดดีลภาษีสหรัฐฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"จตุพร​" แจงพม่าปิดด่านแค่ซ่อมถนน ไม่ได้ห้ามนำเข้าสินค้าไทย เผย​พาณิชย์​เร่งหารือผู้ประกอบการ​กำหนดรายเอียดสินค้าเกษตร​ขึ้นโต๊ะดีล​ภาษีสหรัฐฯ​ ด้าน รมว.คลัง​บอก​ยังไม่มีอะไรคืบ

วันนี้(19 ส.ค.) นายจตุพร​ บุรุษพัฒน์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์​ กล่าวถึง กรณีที่มีรายงานทางเมียนมา​ห้ามนำเข้าสินค้าจากไทย ว่า​ ตนได้รับรายงานมาแล้ว ว่ามีการปิดด่านมาประมาณ 1-2 วัน แต่ไม่ได้เป็นการห้ามนำเข้าสินค้าจากไทย​ เป็นเพียงซ่อมถนนเท่า​นั้น ซึ่งไม่ได้มีนัยอะไร

ส่วนความคืบหน้าการกำหนดรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม​ การผ่อนปรนมาตรการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ​อเมริกา​ นายจตุพร​ กล่าวว่า​ ขณะนี้ทางกระทรวงกำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งคาดว่า ต้องใช้เวลาพิจารณาอีกสักระยะหนึ่ง

ส่วนกรณีที่กลุ่มเกษตรผู้ค้าสุกรและประมง​ ที่ไม่อยากให้นำสินค้าในกลุ่มขึ้นโต๊ะเพื่อแลกเปลี่ยนเจรจา​ นายจตุพร​ กล่าวว่า​ ขณะนี้ตนกำลังรับข้อมูลของผู้ประกอบการแต่ละราย​ อย่างในวันนี้จะมีการหารือกับกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพด และเมื่อวานนี้ก็หารือกับกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม และน้ำมันถั่วเหลือง และท้ายที่สุดจะนำข้อมูลทั้งหมดมาหารือว่าจะมีอะไรบ้าง พร้อมยืนยันว่า เรื่องอาหารสัตว์ ทางปลัดกระทรวงพาณิชย์กำลังดูในรายละเอียดอยู่ แต่ยอมรับว่ามีจำนวนมาก จึงต้องใช้เวลาพอสมควร ส่วนจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้หรือไม่ ตนก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน​ ซึ่งขณะนี้เองยังไม่ได้มีการลงละเอียดในแถลงการณ์ร่วมกัน

ขณะที่นายพิชัย​ ชุนหวชิระ​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปฏิเสธถึงความคืบหน้า​ และขณะนี้ยังไม่ได้มีการลงนามประเภทสินค้าแต่อย่างใด

