"จตุพร​" แจงพม่าปิดด่านแค่ซ่อมถนนไม่ห้ามนำเข้าสินค้าไทย พร้อมเร่งหารือผู้ประกอบการสินค้าเกษตรลงรายละเอียดดีลภาษีสหรัฐฯ

"จตุพร" แจงพม่าปิดด่านแค่ซ่อมถนน ไม่ได้ห้ามนำเข้าสินค้าไทย เผยพาณิชย์เร่งหารือผู้ประกอบการกำหนดรายเอียดสินค้าเกษตรขึ้นโต๊ะดีลภาษีสหรัฐฯ ด้าน รมว.คลังบอกยังไม่มีอะไรคืบ
วันนี้(19 ส.ค.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง กรณีที่มีรายงานทางเมียนมาห้ามนำเข้าสินค้าจากไทย ว่า ตนได้รับรายงานมาแล้ว ว่ามีการปิดด่านมาประมาณ 1-2 วัน แต่ไม่ได้เป็นการห้ามนำเข้าสินค้าจากไทย เป็นเพียงซ่อมถนนเท่านั้น ซึ่งไม่ได้มีนัยอะไร
ส่วนความคืบหน้าการกำหนดรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม การผ่อนปรนมาตรการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา นายจตุพร กล่าวว่า ขณะนี้ทางกระทรวงกำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งคาดว่า ต้องใช้เวลาพิจารณาอีกสักระยะหนึ่ง
ส่วนกรณีที่กลุ่มเกษตรผู้ค้าสุกรและประมง ที่ไม่อยากให้นำสินค้าในกลุ่มขึ้นโต๊ะเพื่อแลกเปลี่ยนเจรจา นายจตุพร กล่าวว่า ขณะนี้ตนกำลังรับข้อมูลของผู้ประกอบการแต่ละราย อย่างในวันนี้จะมีการหารือกับกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพด และเมื่อวานนี้ก็หารือกับกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม และน้ำมันถั่วเหลือง และท้ายที่สุดจะนำข้อมูลทั้งหมดมาหารือว่าจะมีอะไรบ้าง พร้อมยืนยันว่า เรื่องอาหารสัตว์ ทางปลัดกระทรวงพาณิชย์กำลังดูในรายละเอียดอยู่ แต่ยอมรับว่ามีจำนวนมาก จึงต้องใช้เวลาพอสมควร ส่วนจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้หรือไม่ ตนก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ซึ่งขณะนี้เองยังไม่ได้มีการลงละเอียดในแถลงการณ์ร่วมกัน
ขณะที่นายพิชัย ชุนหวชิระ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปฏิเสธถึงความคืบหน้า และขณะนี้ยังไม่ได้มีการลงนามประเภทสินค้าแต่อย่างใด