ทช.-สมาคมทางหลวงฯ จัดประชุมวิชาการนานาชาติแลกเปลี่ยนความรู้ยกระดับมาตรฐานโครงข่ายถนนไทย

กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Towards Holistic Roads and Beyond”4 – 5 ก.ย. 68 แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ผนึกกำลังนักวิชาการด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ยกระดับโครงข่ายถนนไทยสู่มาตรฐานสากล
นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2568 นี้ กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ (International Symposium) ภายใต้หัวข้อ “Towards Holistic Roads and Beyond” ขึ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ทช. และสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของประเทศอย่างรอบด้าน โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากนานาประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อิตาลี เดนมาร์ก ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
นายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และนายกสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น การปาฐกถาพิเศษ กิจกรรม Workshop จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ การจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ปาฐกถาพิเศษ จากผู้แทนธนาคารโลก (World Bank) ในหัวข้อ “Output and Performance-Based Roads Contract (OPBRC) : Recent Experience from World Bank Projects in East Asia and Pacific” กิจกรรม Workshop ในประเด็น “State-of-the-art Technology” “Innovative Construction” “Intelligent Asset Management” และ “Safer and Smarter Infrastructure”
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดการจัดงานได้บนเว็บไซต์ https://drr.go.th/ และสื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม หรือ โทร. 0 2551 5716 กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองแผนงาน กรมทางหลวงชนบท