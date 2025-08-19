กรมทางหลวงชนบท คว้าคะแนน ITA 99.81 สูงสุด อันดับ 1 ของประเทศ ประเภทกลุ่มส่วนราชการระดับกรม จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
นายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยหลังเข้าร่วมงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2568 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และในปี 2568 นี้ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) สังกัดกระทรวงคมนาคม ได้รับผลการประเมินระดับ “ผ่านดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 99.81 คะแนน สูงกว่าค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ นับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดของประเทศ ประเภทกลุ่มส่วนราชการระดับกรม และพิจารณาให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ITA AWARDS 2025 ที่มีการขับเคลื่อน ITA บรรลุตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ยอดเยี่ยม
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือ ITA กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้เข้าร่วมรับการประเมินตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ทั้งในระดับผ่าน ผ่านดี และผ่านดีเยี่ยม โดยรักษามาตรฐานคะแนนประเมินสูงครอง 90 คะแนนขึ้นไป จำนวน 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2568 โดยครั้งล่าสุด ทช. ได้รับคะแนน 99.81 ซึ่งมีคะแนนที่เพิ่มสูงขึ้นมากถึง 12.81 คะแนน จากปี 2559 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ที่ผ่านมา มีคะแนนเพิ่มขึ้น 5.66 คะแนน จากลำดับที่ 27 ของประเทศ มาเป็นลำดับที่ 1 สูงสุดของประเทศในประเภทกลุ่มส่วนราชการระดับกรม ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาหน่วยงาน ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใส ผ่านกระบวนการติดตาม และตรวจสอบของประชาชนในทุกขั้นตอน อาทิ การนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการก่อสร้าง การรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน เพื่อให้โครงการก่อสร้างเป็นไปเพื่อประโยชน์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผ่านการจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ตลอดจนสายด่วน ทช. 1146 ที่ให้บริการกับประชาชนสามารถติดต่อ ประสานงาน เพื่อสอบถามข้อมูลข่าวสาร รวมถึงแจ้งเหตุด่วนบนสายทางหลวงชนบทได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
“ในนามของกรมทางหลวงชนบท ขอขอบคุณ สำนักงาน ป.ป.ช. คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ดำเนินการประเมิน และมอบรางวัล ITA AWARDS 2025 ในครั้งนี้ให้กับ ทช. ถือเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานที่มุ่งมั่นทำหน้าที่ในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตทางด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชน พร้อมทั้งรางวัลดังกล่าวยังถือเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใส มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ทช. จะรักษามาตรฐาน และนำข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ได้จากการประเมิน ITA มาแก้ไขปรับปรุง พร้อมต่อยอดพัฒนาหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ความโปร่งใส ซึ่งในอนาคต ทช. จะนำองค์ความรู้ และแนวทางในการปฏิบัติงานนี้ ถ่ายทอด และขยายผลวิธีปฏิบัติให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานภาครัฐอย่างยั่งยืนต่อไป” อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าว