PETPAL ชี้ตลาด Pet Foodทั่วโลกพุ่ง คาดปี 72 ทะลุ 1.94 แสนล้านเหรียญ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360- บมจ.เพ็ทพัล โปรดักส์ หรือ PETPAL ประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงทั่วโลกเติบโตต่อเนื่อง ดันมูลค่าตลาดรวมปี 2567-2572 เพิ่มขึ้นจาก 126,660 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 193,650 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.52 ต่อปี (CAGR) รับเทรนด์การเลี้ยงสัตว์เป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัว (Pet Humanization หรือ Pet Parents) และกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียลที่นิยมเลี้ยงสัตว์ก่อนมีลูกเพื่อเตรียมความพร้อม วางแผนรุกขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศจากปัจจุบันที่จัดจำหน่ายสินค้ากว่า 20 ประเทศ เน้นประเทศที่ยังไม่มีผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงหรือมีเพียงไม่กี่ราย


นายวสกร โมรากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เพ็ทพัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PETPAL เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงกว่า 10 ปี ประเมินว่าภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงทั่วโลกนับจากปี 2567-2572 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจาก Fortune Business Insights คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้นจาก 126,660 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 193,650 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.52 ต่อปี (CAGR) นับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ยังมีแนวโน้มเติบโตท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน

ปัจจัยการเติบโตมาจากการให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงเสมือนเป็นสมาชิกภายในครอบครัว (Pet Humanization หรือ Pet Parents) และการเพิ่มขึ้นของกลุ่มคนและคู่รักรุ่นมิลเลนเนียลที่นิยมเลี้ยงสัตว์ก่อนมีลูกเพื่อเตรียมความพร้อม จึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและพร้อมใช้จ่ายเพื่อสัตว์เลี้ยง ซื้ออาหารที่มีคุณภาพดีหรือระดับพรีเมียม ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน หรือมีความใกล้เคียงกับอาหารของมนุษย์ อาทิ อาหารปลอดธัญพืช, อาหารออกานิกส์, อาหารจากธรรมชาติ ฯลฯ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว


นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยบวกจากจำนวนประชากรทั่วโลกและรายได้ที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้สุงอายุที่เพิ่มขึ้นซึ่งนิยมเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางที่นิยมเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น เอเชียแปซิฟิก,
ละตินอเมริกา, ตะวันออกลาง, แอฟริกา และยุโรปตะวันออก เป็นต้น

ขณะที่ภาพรวมตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงภายในประเทศไทยปี 2568 คาดว่าจะเติบโตในทิศทางเดียวกับตลาดโลก โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า จะมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 46,000 ล้านบาท หรือประมาณ 3.98 แสนตัน เพิ่มขึ้น 12% และ 6% จากปีก่อน เนื่องจากจำนวนสัตว์เลี้ยงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2564-2567 จำนวนแมวและสุนัขที่เป็นสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย28% และ 19% ตามลำดับ

ส่วนตลาดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยในปี 2568 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าจะมีมูลค่ารวมประมาณ 3,100 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีก่อน จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดที่มีศักยภาพ เช่น อังกฤษที่มีสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นมากกว่า 3.2 ล้านตัวหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้น การยกเว้นภาษีนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ตามข้อตกลง FTA


ทั้งนี้ จากภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในไทยและทั่วโลกที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศของบริษัทฯ จากปัจจุบันที่จำหน่ายสินค้ากว่า 20 ประเทศ อาทิ ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย ฯลฯ โดยมุ่งเน้นประเทศที่ยังไม่มีผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงหรือมีผู้ผลิตไม่กี่ราย และใช้จุดแข็งของบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญการดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดแห้งแบบเม็ด (Dry Pet Food) ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (Original Design Manufacturer: ODM) พร้อมบริการแบบครบวงจร (One-stop Service) ครอบคลุมการให้คำปรึกษา คิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การผลิต จัดเตรียมเอกสาร และจัดส่งสินค้า รวมถึงการให้บริการที่มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาหารสัตว์เลี้ยงทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน และการได้รับรองมาตรฐานภายในประเทศและระดับสากล อาทิ มาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP), มาตรฐานระบบการจัดการและควบคุมความปลอดภัยของอาหาร (GHP/HACCP – Food Safe), มาตรฐาน HALAL
ที่รับรองผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลาม ฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแมวและสุนัขชนิดเม็ดแบบแห้งภายใต้แบรนด์ของตนเอง (House Brand) เพื่อเพิ่มโอกาสขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

















