GPSC ฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านมาบจันทร์ต่อเนื่องปีที่ 9

นางปริญดา มาอิ่มใจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC พร้อมด้วยนางสาววันดี อินทร์พรม กำนันตำบลแกลง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น อาทิ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) และศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (ระยอง) ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่าชุมชนมาบจันทร์ ประจำปี 2568” ณ ป่าชุมชนบ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ป่าชุมชนแห่งนี้เป็นต้นน้ำที่สำคัญของชุมชน ที่มีสภาพป่าเสื่อมโทรม ระบบนิเวศถูกทำลาย GPSC จึงได้นำพนักงานจิตอาสาร่วมปลูกต้นตะเคียนทองจำนวน 200 ต้น บนพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 10 ไร่ พร้อมส่งเสริมการปลูกพืชอาหารและสมุนไพร 6 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน ขมิ้นขาว กระชายบ้าน ไพล กระทือ และขิงแห้ง รวมกว่า 200 กิโลกรัม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชน โดยประชาชนกว่า 500 ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวหมุนเวียนได้ตลอดปี และเพื่อให้การฟื้นฟูป่าชุมชนเกิดผลอย่างยั่งยืน GPSC ได้ดูแลบำรุงรักษาพื้นป่าอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยดำเนินการตรวจติดตามผลการเจริญเติบโตของต้นไม้เป็นประจำทุกปี พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาพื้นที่ป่า เพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญและเกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน
นอกจากนี้ GPSC ยังร่วมมือกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ พบว่าจำนวนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงความสำเร็จของการฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเป็นระบบ การดำเนินโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ESG (Environment, Social, Governance) ที่ GPSC ยึดถือ โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ตอกย้ำบทบาทขององค์กรในฐานะผู้นำด้านพลังงานไฟฟ้าที่มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับความยั่งยืน