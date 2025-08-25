ทั่วโลกเร่งซื้อหนีภาษีสหรัฐฯ หนุนส่งออกไทย ก.ค. เพิ่ม 11%

ส่งออก ก.ค.68 มูลค่า 28,580.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม 11% บวก 13 เดือนติด ได้แรงหนุนทั่วโลกเร่งนำเข้าหนีความเสี่ยงภาษีสหรัฐฯ รวม 7 เดือน 195,432.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม 14.4% คาดอีก 5 เดือนที่เหลือ ชะลอตัวลง แต่ยอดทั้งปี ยังโตได้มากกว่าเป้า 2-3% เตรียมถกภาคเอกชน 3 สภา หารือตัวเลขอีกครั้ง หลังยอดส่งออก ส.ค.ออก
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกของไทย เดือน ก.ค.2568 มีมูลค่า 28,580.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 11% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 เพราะผู้นำเข้าทั่วโลกยังคงเร่งนำเข้าเพื่อปิดความเสี่ยงจากภาษีสหรัฐฯ รัฐบาลไทยได้สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนว่าจะสามารถบรรลุผลการเจรจาเรื่องภาษีกับสหรัฐฯ ได้อย่างลุล่วง และมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อธุรกิจส่งออกของไทย ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 28,258.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.1% ได้ดุลการค้า 322.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมการส่งออก 7 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลค่า 195,432.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 14.4% การนำเข้ามูลค่า 195,172.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.6% เกิดดุลการค้า 259.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับการส่งออกเดือน ก.ค.2568 สินค้าเกษตร เพิ่ม 21.5% สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ลด 0.2% และสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่ม 14% ส่วนตลาดส่งออก ตลาดหลัก เพิ่ม 15.3% จากสหรัฐฯ เพิ่ม 31.4% จีน เพิ่ม 23.1% ญี่ปุ่น เพิ่ม 7.1% สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) เพิ่ม 6.6% อาเซียน (5 ประเทศ) เพิ่ม 5.6% และ CLMV เพิ่ม 1.9% ตลาดรอง เพิ่ม 7.7% โดยเอเชียใต้ เพิ่ม 7.1% ตะวันออกกลาง เพิ่ม 1.4% แอฟริกา เพิ่ม 12.7% ลาตินอเมริกา เพิ่ม 33.7% รัสเซียและกลุ่ม CIS เพิ่ม 26.6% และสหราชอาณาจักร เพิ่ม 17.4% ส่วนตลาดทวีปออสเตรเลีย ลด 11.5% และตลาดอื่น ๆ ลด 51.7%
ทั้งนี้ การส่งออกเฉพาะไทย-สหรัฐฯ เดือน ก.ค.2568 ส่งออก 6,295.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า 1,748.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกินดุล 4,547.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรวม 7 เดือนของปี 2568 ส่งออก 39,707.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า 12,333.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกินดุล 27,374.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทย-จีน เดือน ก.ค.2568 ส่งออก 3,628.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า 9,649.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดดุล 6,021.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวม 7 เดือน ส่งออก 24,548.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า 59,164.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดดุล 34,615.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นายพูนพงษ์กล่าวว่า แนวโน้มการส่งออกเดือน ส.ค.2568 ซึ่งเป็นเดือนที่อัตราภาษีสหรัฐฯ 19% มีผลบังคับใช้ น่าจะชะลอตัวลง คิดว่าจะยังเป็นบวกอยู่ ส่วนอีก 5 เดือนที่เหลือ (ส.ค.-ธ.ค.) จะชะลอตัวแน่นอน แต่หากมูลค่าการส่งออกต่อเดือนทำได้เฉลี่ย 22,000-23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกทั้งปีก็จะเป็นบวกตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ 2-3% แต่ถ้าส่งออกได้มากกว่านี้ อัตราการขยายตัวก็จะมากกว่าเป้า โอกาสที่จะถึง 2 หลักไม่น่าจะถึง แต่ได้มากกว่าเป้า ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ขอดูตัวเลขเดือน ส.ค.2568 ออกมาก่อน และจะประชุมหารือกับภาคเอกชน 3 สถาบัน ทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เพื่อประเมินตัวเลขกันอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยกดดันการส่งออกไทยในช่วงที่เหลือของปี อาทิ การส่งออกชายแดนไทย-กัมพูชา ที่หยุดชะงักไปจากสถานการณ์ความขัดแย้ง ผลกระทบจากการห้ามรถบรรทุกส่งสินค้าเข้าเมียนมา ปริมาณสินค้าคงคลังของประเทศผู้นำเข้าที่สะสมไว้ในช่วงก่อนการประกาศผลของการขึ้นภาษีของสหรัฐฯ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่อาจทำให้คำสั่งซื้อในอนาคตชะลอตัวลง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อหามาตรการรับมือที่เหมาะสม รวมทั้งดำเนินการเชิงรุกเปิดตลาดการค้าและผลักดันการส่งออกไปยังตลาดใหม่ ๆ ต่อเนื่อง