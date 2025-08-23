"มนพร"มอบประกาศนียบัตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปี 67 หนุนสร้างบุคลากรกิจพาณิชยนาวีไทย

50 ปี พาณิชย์นาวี มุ่งผลิตบุคคลากรได้มาตราฐาน ตามหลักสากล"มนพร"มอบประกาศนียบัตร นักเรียนเดินเรือพาณิชย์นักเรียน ปี 2567 สนับสนุน สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจหนุนกิจการพาณิชยนาวี
วันที่ 22 สิงหาคม 2568 นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้แทนบริษัทเดินเรือ สมาคมด้านการขนส่งทางน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาว่า ความสำเร็จในวันนี้ถือเป็นเพียงก้าวแรกของการเดินทางในวิชาชีพพาณิชยนาวี ความรู้จากการศึกษาในชั้นเรียนต้องต่อยอดด้วยประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมย้ำให้นักเรียนทุกคนรักษาความมุ่งมั่น พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจการพาณิชยนาวีและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
โดยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาด้านพาณิชยนาวีแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทุกภูมิภาคเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างบุคลากรที่มีความรู้รอบด้าน ทั้งวิชาการ ภาษาต่างประเทศ กฎหมายและอนุสัญญาทางทะเล รวมถึงทักษะวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือฝึกจำลอง (Simulator) ที่ได้มาตรฐานสากล และเรือฝึก 2 ลำ ได้แก่ เรือสาครวิสัย และ เรือวิสูตรสาคร ที่รัฐบาลสนับสนุนเพื่อใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศ สร้างรากฐานประสบการณ์จริงให้แก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ไทยอย่างแท้จริง
อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่าศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เป็นสถาบันการศึกษาด้านพาณิชยนาวีของรัฐ จัดการศึกษาหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 กว่า 50 ปีที่ผ่านมา ได้มีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรคุณภาพทั้งฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลเรือที่มีสมรรถนะสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการจัดฝึกอบรมคนประจำเรือทุกระดับตามมาตรฐานองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เพื่อยกระดับวิชาชีพและคุณภาพกำลังคนด้านพาณิชยนาวี
สำหรับปีการศึกษา 2568 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเปิดรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ใหม่จำนวน 237 นาย แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ 150 นาย พร้อมเปิดโอกาสในความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้น โดยแบ่งรับเป็นชาย 130 นาย หญิง 20 นาย และฝ่ายช่างกลเรือ 87 นาย ขณะที่ในปีการศึกษา 2567 มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 116 นาย ประกอบด้วยฝ่ายเดินเรือ 65 นาย และฝ่ายช่างกลเรือ 51 นาย
ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้สร้างบุคลากรคุณภาพให้กับวงการเดินเรือไทยมาโดยตลอดและยังคงเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำของประเทศให้มีความมั่นคง มาตรฐาน และก้าวไกลในระดับสากล พร้อมเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเดินเรือของประเทศสมกับนโยบาย "คมนาคมทางน้ำ เพื่อโอกาสประเทศไทย"