ฉลอง 40 ปี แมคโดนัลด์ เสิร์ฟเมนูที่ทุกคนคิดถึง! ‘ส้มตำเชค’ อร่อยแซ่บ เชคสนุก

แมคโดนัลด์ เสิร์ฟเมนูในตำนานที่ทุกคนคิดถึง! ฉลองครบรอบ 40 ปี กับ ‘ส้มตำเชค’ ส้มตำไทยสุดอร่อย ชวนให้เชคสนุกถึงรสง่ายๆ เพียงแค่ฉีกซอง เทซอสน้ำส้มตำสุดแซ่บ แล้วเชคๆ ให้คลุกเคล้ากับส่วนผสมทั้งมะละกอ, แครอท, มะเขือเทศ และถั่วแระญี่ปุ่น ในราคาเริ่มต้นเพียงถ้วยละ 59 บาท และอร่อยถึงใจ กับเมนูคู่หูชวนแซ่บ ‘ชุดไก่ทอดส้มตำเชค’ อร่อยกับไก่ทอดแมค กรอบ ชุ่มฉ่ำ พร้อมส้มตำเชคสุดแซ่บ (ไก่ทอดแมค 1 ชิ้น, ส้มตำเชค 1 ถ้วย และโค้ก 12 ออนซ์ 1 แก้ว) ราคาเริ่มต้นชุดละ 109 บาท เท่านั้น
ยิ่งเชค ยิ่งอร่อยแซ่บกับ ‘ส้มตำเชค’ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2568 ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ,แมคไดร์ฟ ทรู และแมคดิลิเวอรี โทร.1711, เว็บไซต์ www.mcdonalds.co.th ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/McThai
*เมนูไก่ทอด เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ 11 โมง - ตี 5
*ไม่สามารถเลือกชิ้นไก่ได้
*ราคาอาจจะแตกต่างกันในแต่ละสาขา