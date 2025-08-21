‘แมคโดนัลด์ญี่ปุ่น’ เลื่อนขายแฮปปี้มีลชุด ‘วันพีซ’ ไม่มีกำหนด หลังเจอปัญหาลูกค้าถล่มซื้อ-อาหารเหลือทิ้งเพียบ

แมคโดนัลด์ญี่ปุ่นประกาศยกเลิกแผนจำหน่ายแฮปปี้มีลชุด “วันพีซ” (One Piece) หลังพบปัญหาลูกค้าจำนวนมากแห่ซื้อเพื่อนำของแถมไปขายต่อ และมีอาหารเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากจากโปรโมชันส่งเสริมการขายก่อนหน้าที่มีการแจกการ์ดโปเกมอน (Pokemon)
แมคโดนัลด์ ระบุในคำแถลงสั้นๆ วันนี้ (21 ส.ค.) ว่า บริษัทตัดสินใจยกเลิกการขายอาหาร Happy Set ชุด One Piece ซึ่งจะแถมการ์ดเกมจากการ์ตูนมังงะยอดนิยม โดยอาหารชุดนี้เดิมมีกำหนดเริ่มจำหน่ายในวันศุกร์หน้า
เมื่อต้นเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา แมคโดนัลด์ญี่ปุ่นได้จำหน่ายอาหารชุดที่มีของแถมเป็นการ์ดโปเกมอน โดยตั้งใจผลิตมาเพื่อเด็กๆ
อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าแคมเปญนี้ทำให้แมคโดนัลด์บางสาขามีลูกค้ามาต่อคิวรอยาวเหยียด และบางคนยอมซื้ออาหารทีเดียวหลายชุดเพื่อที่จะได้การ์ดเอาไป “ขายต่อ” ตามเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
โซเชียลมีเดียญี่ปุ่นเต็มไปด้วยถ้อยคำร้องเรียนจากครอบครัวที่ไม่สามารถซื้ออาหารได้ และยังมีการแชร์ภาพถุงพลาสติกใส่อาหารที่รับประทานไม่หมดเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก
แคมเปญส่งเสริมการขายนี้จัดเป็นเวลา 3 วัน แต่ปรากฏว่าแมคโดนัลด์บางสาขาในญี่ปุ่น “ของแถมหมด” ตั้งแต่วันแรก
ชาวญี่ปุ่นบางคนถึงขั้นประชดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นแคมเปญขายอาหารชุด ‘Unhappy Meals’
ปัญหาลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งกับแคมเปญต่างๆ ของแมคโดนัลด์ในญี่ปุ่น รวมถึงความร่วมมือกับการ์ตูนมังงะ Chiikawa ที่ของแถมจากแมคโดนัลด์ถูกพวกพ่อค้าหัวใสเอาไปขายต่อในตลาดออนไลน์เช่นกัน
หลังเกิดปัญหากับแคมเปญการ์ดโปเกมอน ทางแมคโดนัลด์ญี่ปุ่นได้ออกคำแถลงขออภัยต่อสาธารณชน และให้สัญญาว่าจะมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีกในอนาคต
ที่มา: เอเอฟพี