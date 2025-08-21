บางจากฯชี้แจงข้อพิพาท”TTCL”ผู้รับเหมาโครงการSAF

บางจากฯชี้แจงกรณีข้อพิพาทระหว่าง BSGF กับ “TTCL” ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพยั่งยืน(SAF) เหตุผู้รับเหมาไม่ได้ดำเนินงานตามสัญญาจ้างเหมาโครงการที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ และได้ละทิ้งงานก่อสร้าง โดยข้อพิพาทนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
รายงานข่าวจากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)หรือ BCP แจ้งว่าตามที่มีข่าวเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด (BSGF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบางจากฯ กับบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (TTCL) หนึ่งในผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพยั่งยืน (Sustainable Fuel Development Project) ณ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่าผู้รับเหมารายดังกล่าวไม่ได้ดำเนินงานตามสัญญาจ้างเหมาโครงการที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ และได้ละทิ้งงานก่อสร้าง แม้บริษัทย่อยจะได้ดำเนินการตามสัญญาซึ่งกำหนดให้มีการจ้างเหมาโครงการแบบเบ็ดเสร็จ (Lump Sum Turn-Key) อย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินการชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับเหมารายดังกล่าวครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญาแล้ว
ทั้งนี้ กรณีข้างต้นเป็นข้อพิพาทที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสุจริต เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
เมื่อเร็วๆนี้ TTCL แจ้งผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2568 ขาดทุนสุทธิ 1,700 ล้านบาท สาเหตุจากการยกเลิกสัญญา EPC โครงการSAF ของบริษัทย่อยบางจากฯ โดยTTCLเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบางจากฯ 3,400ล้านบาท