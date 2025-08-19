“ท็อปส์” ฉลอง 29 ปีลดสูงสุด 29% ชูคาแรคเตอร์ท็อปส์เตอร์สร้างแบรนด์เลิฟ

ผู้จัดการรายวัน 360 -ท็อปส์ จุดพลุฉลองครบรอบ 29 ปี ย้ำศักยภาพความเป็นผู้นำธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตของไทย แจกความสุขให้คนในประเทศ เปิดตัวแคมเปญยิ่งใหญ่กลางกรุง พร้อมโปรโมชั่นพิเศษคืนกำไรลูกค้า ผ่านกลยุทธ์ Character Marketing ส่งท็อปสเตอร์สร้างปรากฏการณ์ความสุขสีแดงล้นเมือง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Red Phenomenon” รวม 48 ตัว ปลุกสีสันแลนด์มาร์กสีแดงใจกลางเมือง ปล่อยหมัดเด็ดด้วยส่วนลดสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบจัดเต็มทั้งตะกร้าสูงสุด 29%
นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ตลอด 29 ปีที่ผ่านมา ท็อปส์ได้ขับเคลื่อนธุรกิจในฐานะผู้นำฟู้ดรีเทลโดยยึดหัวใจของลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Centric) สะท้อนผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด อาทิ ผู้บุกเบิกการพัฒนาระบบลอยัลตี้โปรแกรม SPOT Rewards เป็นเจ้าแรก, ผู้นำด้านความยั่งยืน ด้วยการริเริ่มนโยบาย No Bag และสนับสนุนเกษตรกรไทยผ่าน Jing Jai Farmers’ Market ตลาดนัดที่เชื่อมโยงผู้ผลิตท้องถิ่นกับผู้บริโภคโดยตรง
ตลอดจนผู้นำด้านการพัฒนารูปแบบร้านในหลากหลายโมเดลและช่องทางการจำหน่ายแบบ Omni-Channel อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อ (Seamless Shopping Experience) ทั้งผ่านเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทำเลสำคัญทั่วประเทศล่าสุดกว่า 752 แห่ง ควบคู่ไปช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ท็อปส์ ออนไลน์, Quick Commerce, แพลตฟอร์ม Marketplace, Personal Shopper ผู้ช่วยช้อปส่วนตัวที่พร้อมดูแลแบบใกล้ชิด พร้อมกันนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Small Acts Together และกลยุทธ์ ‘12 Missions to Sustainable Retail’ โดยเชื่อมั่นว่าความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”
สำหรับปี 2568 ท็อปส์ได้เดินหน้ากลยุทธ์ T-O-P-S มุ่งพัฒนารูปแบบร้านและสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่เหนือระดับผ่านการเปิดตัวไฮบริดโมเดลรูปแบบใหม่ TOPS DAILY ร่วมกับ TOPS WINE CELLAR รวม 10 สาขา TOPS DAILY ร่วมกับ TOPS WINE CELLAR และ The Baker รวม 5 สาขา และ TOPS DAILY x LOOKS ที่เจาะกลุ่มลูกค้า Young & Mainstream อีก 2 สาขา การรีโนเวตสาขา TOPS เดิมสู่ฟอร์แมต TOPS FOOD HALL จำนวน 3 สาขาคือ เซ็นทรัล พระราม 9, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เพื่อยกระดับประสบการณ์ใหม่ สู่การช้อปปิ้งสินค้าในระดับเวิล์ดคลาส ในสาขาที่มีศักยภาพรองรับลูกค้าต่างชาติและพรีเมี่ยม พร้อมประกาศรุกตลาด Own Brand อย่างจริงจังด้วยการขยายไลน์สินค้าในปีนี้เพิ่มอีกกว่า 500 รายการ จากเดิมประมาณ 5,000 รายการ พร้อมสร้างสัดส่วนรายได้ทะยานกว่า 20% ในปี 2568 รวมถึงการดำเนินการด้านความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป
เนื่องในโอกาสที่ท็อปส์ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบรอบปีที่ 29 ในปีนี้ ท็อปส์ตั้งใจส่งมอบความสุขและคืนกำไรให้กับลูกค้าผ่านแคมเปญครั้งสำคัญประจำปี โดยดึงเอา Brand Asset ที่สำคัญได้แก่ มาสคอตที่รู้จักในนามของ ท็อปสเตอร์ มาเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียกกระแสความสนใจของการเปิดตัวแคมเปญครบรอบ 29 ของท็อปส์ในปีนี้
นายจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา ท็อปส์ได้นำกลยุทธ์ Character Marketing มาใช้ในการทำการตลาดโดยมีการเปิดตัวมาสคอต ‘ท็อปสเตอร์’ เพื่อเป็นตัวแทนในการสร้างภาพจำ เชื่อมโยงและสื่อสารแบรนด์ให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยเริ่มสร้างบทบาทให้ท็อปสเตอร์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ในทุกๆ มิติที่แบรนด์ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ส่งต่อให้เกิด Emotional Bonding ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ขับเคลื่อนการสร้าง ‘Brand Love’ ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว ทั้งผ่านการสื่อสารโปรโมชั่นและกิจกรรมด้านการตลาดต่างๆ”
“โดยล่าสุด ในโอกาสพิเศษที่ท็อปส์ครบรอบ 29 ปี ในปีนี้ เราจึงเดินหน้าต่อยอดพลังของ ‘ท็อปสเตอร์’ ที่มาพร้อมกับคาแรกเตอร์ที่เต็มไปด้วยพลังบวก สนุกสนาน เป็นมิตรและเข้าถึงง่าย มาเป็นสื่อกลางในการจุดพลุเปิดตัวแคมเปญครั้งสำคัญของท็อปส์ในครั้งนี้ โดยนำมาสคอตท็อปสเตอร์และสีแดง สีประจำแบรนด์ มาเป็นตัวแทนส่งมอบความสุขให้กับผู้คนในโอกาสพิเศษ ผ่านปรากฏการณ์ครั้งสำคัญภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Red Phenomenon” ส่งต่อความสุขสีแดงล้นเมือง กับกิจกรรมการจัดแสดงท็อปสเตอร์ยักษ์สูงกว่า 6 เมตร พร้อมมาสคอตในหลากหลายท่าทางและอริยาบถต่างๆ รวมทั้งสิ้น 48 ตัว บริเวณสกายวอล์กช่องนนทรี เพื่อสร้างสีสัน ความสนุก เปลี่ยนย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ ให้เป็นจุดเช็คอินสำหรับถ่ายภาพ พร้อมมอบภารกิจให้ ท็อปสเตอร์ด้วยการแจกคูปองพิเศษแจกคูปองส่วนลดแคมเปญฉลองครบรอบ 29 ปีของท็อปส์ กว่า 2,900 ใบ (จำนวนจำกัดเฉพาะผู้ร่วมกิจกรรม) ให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในบริเวณดังกล่าว ให้ได้รับสิทธิพิเศษครั้งสำคัญนี้ก่อนใครในระหว่างวันที่ 18–22 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เช้าถึงเย็น 5 รอบต่อวัน เริ่ม 8:50 น. – 19:00 น. ณ บริเวณสกายวอล์กช่องนนทรี เท่านั้น”
นอกจากการการนำเอามาสคอตท็อปสเตอร์มาสร้างกระแสการเปิดตัวแคมเปญ ครบรอบ 29 ปีของท็อปส์ผ่านการจัดกิจกรรมอีเวนท์แล้ว ยังต่อยอดการใช้ Character Marketing เชื่อมโยงแบรนด์ให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนผ่านโลกออนไลน์ด้วยการ การเปิดตัว TOPSTER LINE Sticker เป็นครั้งแรก ทั้งผ่าน TOPS Thailand และ TOPS DAILY โดยรวบรวมแคแรกเตอร์ความน่ารัก ขี้เล่น และสดใสของน้องท็อปสเตอร์รวม 16 แอคชั่น สุดน่ารัก โดยสามารถเป็นเจ้าของ สามารถดาวน์โหลด TOPSTER LINE Sticker ได้ฟรีผ่านแอปพลิเคชัน LINE เริ่มตั้งแต่ 19 สิงหาคม – 17 กันยายน 2568 นี้ เท่านั้น
สำหรับหน้าร้าน เนื่องในโอกาสครบรอบพิเศษ 29 ปี ท็อปส์ ยังผลิตน้ำดื่มรุ่นลิมิเต็ด เอดิชั่น ฉลากลายหน้า ท็อปสเตอร์ หลากหลายอารมณ์ รวม 4 แบบ เพื่อให้ท็อปสเตอร์เป็นตัวแทนบอกความรู้สึกส่งต่อให้แก่ผู้รับ ผ่านขวดน้ำดื่มติดฉลากแบรนด์ภายใต้ Own Brand “TOPS” มาจำหน่ายในโอกาสพิเศษ สินค้ามีจำนวนจำกัด จำหน่ายแล้ววันนี้ ที่ท็อปส์และ ท็อปส์ เดลี่ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
โดยกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ทั้งอีเวนท์การตลาด “The Red Phenomenon” ทัพมาสคอตส่งต่อความสุขสีแดงล้นเมือง การเปิดตัว TOPSTER LINE Sticker หรือน้ำดื่มท็อปส์หน้าท็อปสเตอร์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อฉลองครบรอบ 29 ปี พร้อมกันนี้ ยังมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ ครั้งประวัติศาสตร์ จัดเต็มส่วนลดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ แบบไม่เคยมีมาก่อน พร้อมให้ช้อปสนุก คุ้มสุด และฟินสุดในทุกช่องทาง ตั้งแต่หน้าร้านจนถึงออนไลน์ โอกาสครั้งเดียวในรอบปีที่ลูกค้าท็อปส์ตัวจริงห้ามพลาด!