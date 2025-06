ฉลอง Pride Month!! LINE ผุดแคมเปญ "BORN TO SHINE" หนุนทุกความหลากหลาย จัดเต็มคอนเทนต์ตลอดเดือน

กล่าวว่า “ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและเคารพในความหลากหลายทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะในด้านกฎหมาย นโยบายสาธารณะ หรือทัศนคติของคนในสังคม LINE ในฐานะแพลตฟอร์มดิจิทัลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ใช้งานชาวไทยมาโดยตลอด เชื่อมั่นว่าทุกตัวตนล้วนมีคุณค่า และควรได้รับโอกาสในการเปล่งประกายในแบบของตนเอง ภายใต้แคมเปญ “BORN TO SHINE” เราจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความหลากหลายอย่างจริงจัง เดินหน้าสร้างพื้นที่ดิจิทัลที่ปลอดภัย เปิดกว้าง และเข้าใจทุกความแตกต่าง พร้อมใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เชื่อมโยงผู้คน และส่งเสียงให้ทุกกลุ่มในสังคมไทยได้อย่างเท่าเทียม”แคมเปญ “BORN TO SHINE” นำเสนอคอนเทนต์คุณภาพแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมยกระดับการสนับสนุนความเท่าเทียมผ่านบริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มให้ครอบคลุมและตรงใจผู้ใช้งานชาวไทย ครอบคลุมทั้งการสื่อสาร ข่าวสาร คอมมูนิตี้ และความบันเทิง ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ LINE มุ่งมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ทุกความสนใจและทุกไลฟ์สไตล์เปิดแท็ป PRIDE ตลอดเดือน พร้อมจัดเต็มคอนเทนต์ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งบทสัมภาษณ์ บทความ ข่าว ไลฟ์สด รวมถึงโพลและควิซที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ยังจับมือพันธมิตรสำคัญอย่าง BANGKOK PRIDE ผู้จัดงานเทศกาลไพรด์และผู้สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในไทย พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์สื่อชั้นนำอย่าง ThaiPBS ที่มาร่วมถ่ายทอดสดกิจกรรมพาเหรดบนแพลตฟอร์มในวันที่ 1 มิ.ย. และเตรียมพบกับคอนเทนต์พิเศษ PEOPLE OF PRIDE จาก LINE TODAY ที่นำเสนอหลากหลายเรื่องราวจากต่างมุมมองไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ฝ่าฟัน ครอบครัว และองค์กรที่ทำงาน เพื่อจุดประกายพลังแห่งความภาคภูมิใจสู่สังคมแห่งความเข้าใจดันกลุ่มคอมมูนิตี้คุณภาพ เป็นพื้นที่ปลอดภัยแห่งความหลากหลายที่เชื่อถือได้ ให้ผู้ใช้งานได้แลกเปลี่ยน พูดคุย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น กลุ่ม BANGKOK PRIDE, FTM Thailand, รวมคนรัก/สนับสนุน LGBTQ, พรหมลิขิต LGBTQ และอีกมากมายยกขบวนสติกเกอร์เซ็ตที่ใช่ให้มาเติมเต็มทุกเรื่องราวและส่งต่อความเปล่งประกายในตัวเองอย่างสร้างสรรค์ผ่านการแชทได้อย่างเต็มที่ตลอดเดือนคัดสรรลิสต์เมโลดี้จากศิลปินที่เป็นไอดอลของเหล่า LGBTQ+ และเพลงที่สะท้อนความเปล่งประกายในแบบตัวเอง ให้ผู้ใช้งานสื่อสารผ่านเสียงเรียกเข้า-รอสายได้อย่างสร้างสรรค์และสนุกสนานLINE WEBTOON เปิดเวทีประกวดผลงานระดับประเทศ WEBTOON THAILAND 2025 CONTEST ภายใต้แนวคิด “LOVEVERSE” โดยมีหมวด “BORDERLESS LOVE” ที่เปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์สร้างสรรค์คอนเทนต์ได้ทุกรูปแบบ ไม่จำกัดเพศและสถานะ พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.2 ล้านบาท และโอกาสในการแจ้งเกิดในระดับสากลLINE VOOM ชวนผู้ใช้งานร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญด้วยการสร้างคอนเทนต์ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Pride ในแบบของตัวเอง เพื่อส่งต่อความกล้า ความจริงใจ และความหวังให้กับสังคมผ่านวิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์มLINE ประเทศไทย ยืนหยัดสนับสนุนทุกความเท่าเทียม ในฐานะแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกสถานะ พร้อมอยู่เคียงข้างและตอบสนองทุกความต้องการของคนไทยด้วยบริการและผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจ เพื่อสร้างโลกที่ทุกคนสามารถแสดงออกและเปล่งประกายได้ในแบบของตัวเอง