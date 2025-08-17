“บาร์บีก้อน” ลุยบุฟเฟ่ต์ผู้สูงวัย ปิดตี5รวม9สาขาลุยศึกกลางคืน

ผู้จัดการรายวัน 360 - เริ่มแล้ววันนี้ บุฟเฟต์เพื่อคนทุกเจน “บาร์บีคิวพลาซ่า” ต่อยอดความคุ้มกลุ่มผู้สูงวัย ตอกย้ำมื้อของครอบครัว กับแคมเปญ GON BUFFET ตั้งเตารอ คุ้มตาแตก
เริ่ม 399 NETบาท/ท่าน ไม่มีบวกเพิ่ม
#BarBQPlaza #บาร์บีคิวพลาซ่า #GONBUFFET #ตั้งเตารอคุ้มตาแตก #GONBUFFETคุ้มตาแตก
เมื่อ “มื้อพิเศษที่พร้อมหน้า” กลายเป็นช่วงเวลาสำคัญของครอบครัวไทย บาร์บีคิวพลาซ่า เดินเกมสร้างประสบการณ์ใหม่ มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ Top of Mind สำหรับมื้ออาหารของครอบครัว พร้อมส่งแคมเปญล่าสุด “GON BUFFET ตั้งเตารอ คุ้มตาแตก” ที่ไม่เพียงตอบโจทย์เรื่องความคุ้มค่า คุณภาพ และการบริการเท่านั้น แต่ยังเข้าใจลึกซึ้งถึงความหมายของ “มื้ออาหารที่สร้างความผูกพัน” ให้ทุกเจเนอเรชันได้กลับมาใช้เวลาร่วมโต๊ะกันอย่างมีคุณค่า
ทุกครั้งที่แคมเปญ GON BUFFET กลับมาจะสะท้อนความผูกพันของลูกค้ากับแบรนด์ ผ่านประโยคคุ้นหู “ไปกินก้อน” ที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำของครอบครัวไทยตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย จนถึงลูกหลานในวันนี้ บรรยากาศอบอุ่น เสียงหัวเราะ และการปิ้งย่างด้วยความห่วงใยบนโต๊ะเดียวกัน คือสัญลักษณ์ของ “ความสุขรอบเตา” ที่บาร์บีคิวพลาซ่า ตั้งใจสานต่อและส่งต่อให้กับทุกเจเนอเรชันในทุกยุคสมัย
นายรัฐ ตระกูลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เผยว่า “ด้วยแนวคิด Family Meals หรือมื้ออาหารที่ทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันบนโต๊ะ แคมเปญ GON BUFFET ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงความคุ้มค่าหรือความอิ่มท้องจากการกินแบบบุฟเฟต์ แต่ยังมองถึงคุณค่าของการใช้เวลา พูดคุย และสร้างโมเมนต์อบอุ่นร่วมกัน คือ Brand Experience ที่ตั้งใจออกแบบจากความเข้าใจลูกค้าทุกวัย เพื่อให้บาร์บีคิวพลาซ่ายังคงเป็นพื้นที่แห่งความสุขของครอบครัวเสมอ ภายใต้แนวคิด “ทำมื้อนี้ให้ดีที่สุด” ที่เชื่อในพลังของมื้ออาหารซึ่งทำให้คนใกล้ชิดกันมากขึ้น และได้ดูแลกันและกัน
แคมเปญครั้งนี้จึงใส่ใจทุกช่วงวัยในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ซึ่งมักถูกมองข้ามจากโปรโมชันทั่วไป ด้วยการมอบสิทธิ์พิเศษให้ผู้สูงอายุ 85 ปีขึ้นไป รับประทานฟรี, ผู้สูงอายุ 60–84 ปี จ่ายครึ่งราคาจากราคาบุฟเฟต์ปกติ หรือเด็กส่วนสูงไม่เกิน 110 ซม. ทานฟรี และเด็กสูง 111–140 ซม. จ่ายครึ่งราคา สะท้อนแนวคิด “ลูกค้าคือครอบครัว” ที่อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มรอบเตาเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังมี GON BUFFET 9 สาขาปิดดึก เปิดตั้งแต่ 11.00–05.00 น. ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มนักศึกษา และพนักงานกะดึก ได้แก่สาขา แจส กรีน วิลเลจ บางบัวทอง, ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน, เดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์, นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว (มาร์เก็ตเพลส นวมินทร์), เนอวานา พอร์ช, มาร์เก็ตเพลส เทพรักษ์, มาร์เก็ตเพลส สุขาภิบาล 1, สายไหม อเวนิว และโลตัส ประชาอุทิศ ให้ได้อิ่มคุ้มกันข้ามคืน
เติมเต็มประสบการณ์ “มื้อพร้อมหน้า” ที่บาร์บีคิวพลาซ่า ยังเปิดบริการ “GON จองโต๊ะข้ามวัน” เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวสามารถหาวันและเวลาที่สะดวกพร้อมกัน ได้เข้ามากินบุฟเฟ่ต์ที่ร้านกันแบบไม่ต้องรอคิว” คุณรัฐฯ กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับแคมเปญ “GON BUFFET ตั้งเตารอ คุ้มตาแตก” เริ่มวันที่ 14 สิงหาคม 2568 – 3 กันยายน 2568 (เพียง 21 วันเท่านั้น) ที่ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ทุกสาขาทั่วประเทศ กินได้ทันทีไม่ต้องเป็นสมาชิก กับราคาคุ้มฟิน กินได้ครบรวมบุฟเฟต์หมู เนื้อ ทะเล ราคา 599 NETบาท/ท่าน , บุฟเฟต์หมูและทะเล ราคา 529 NETบาท/ท่าน, บุฟเฟต์หมูและเนื้อ ราคา 499 NETบาท/ท่าน และ บุฟเฟต์ หมู ราคา 399 NETบาท/ท่าน *ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว