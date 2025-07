ทีทีบี เปิดหลักสูตร LEAN รุ่นที่ 20 หนุนธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค เสริมแกร่งธุรกิจด้วย AI และ ESG

กล่าวว่า ปีนี้ถือว่าผู้ประกอบการธุรกิจและ SME มีความท้าทายในการทำธุรกิจมาก ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา รวมถึงความผันผวนของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้นการทำธุรกิจในปีนี้จึงควรมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน เพราะการสร้างผลกำไรจากยอดขายทำได้ยากมากขึ้น อย่างไรก็ตามนับว่าในอุปสรรคยังมีโอกาสจากการเข้ามาของเทคโนโลยี AI ที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับศักยภาพธุรกิจ ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็วและช่วยให้การทำธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันการใช้ AI ได้แพร่หลายมากขึ้นในทุกภาคส่วนของธุรกิจ แม้กระทั่งธุรกิจธนาคารเองก็ได้นำ AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และออกแบบบริการที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการได้ดียิ่งขึ้น สำหรับหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth by ttb รุ่นที่ 20 ครั้งนี้ จึงมีการปรับเนื้อหาหลักสูตรให้เข้ากับบริบทที่ธุรกิจต้องเผชิญ โดยทีทีบีมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้จริงในธุรกิจของตน ไม่ว่าจะเป็นการปรับกระบวนการผลิต การบริหารจัดการซัพพลายเชน การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ รวมถึงการวางกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวกล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค ถือเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย มีสัดส่วนมากกว่า 10% ของ GDP อีกทั้งยังมีศักยภาพในการส่งออกสูง โดยเฉพาะกลุ่มอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สำหรับปี 2025 ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นจากกระแสการใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งหันมาบริโภคสินค้าประเภท Plant-based และเครื่องดื่มที่มีวิตามินมากขึ้นอย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังต้องรับมือกับต้นทุนที่ผันผวน ซึ่งไม่สามารถส่งผ่านทั้งหมดไปยังราคาขายปลีกได้ อีกทั้งแรงกดดันด้านภาษีสหรัฐฯ อาจทำให้เกิดสุญญากาศทางการค้า ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน รวมถึงการควบคุมต้นทุนจึงเป็นเรื่องจำเป็น พร้อมทั้งควรลดความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยการขยายตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง สร้างจุดแข็งให้แก่ธุรกิจ รวมถึงการสร้าง Ecosystem เพื่อดึงให้ผู้ใช้บริการยังคงอยู่ในระบบของเรา พร้อมทั้งจับมือหาพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจในระยะยาวสำหรับหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด LEAN ควบคู่กับองค์ความรู้สำคัญ 2 ด้าน ได้แก่การประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่าง ๆ เช่น โลจิสติกส์ ซัพพลายเชน การขาย การตลาด และการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงในการอบรมยังมีการเปิดเวทีแชร์ประสบการณ์ตรงเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจจากเจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรม อาทิ บจก. ซี.เจ. มอร์, บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า, บจก. ไทยอินโนฟู้ด, บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก, บจก. แปลนครีเอชั่นส์, บจก. ฟู้ดแพชชั่น, บมจ. หาดทิพย์ และ บจก. โอชาฟูดแพ็ค เป็นต้นทีทีบีมุ่งมั่นเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการไทย ผ่านองค์ความรู้ที่หลากหลายภายใต้โครงการ finbiz by ttb อย่างต่อเนื่อง ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งในรูปแบบการจัดสัมมนา โซเชียลมีเดียทั้งเฟสบุ๊ก และทีทีบี เอสเอ็มอี ไลน์ บทความบนเว็บไซต์ของ ทีทีบี เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจได้นำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปปรับใช้เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน พร้อมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน