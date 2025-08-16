เปิดรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. โซลาร์เซลล์ ส่งเสริมประชาชนติดตั้ง

เปิดรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. ติดตั้งโซลาร์เซลล์ของประชาชน ถึงวันที่ 20ส.ค.นี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์ใช้เองช่วยลดค่าไฟ
นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น เพื่อเป็นกฎหมายเฉพาะสำหรับการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ของประชาชนโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการยื่นขออนุญาตจากหลายหน่วยงาน และเปลี่ยนเป็นระบบ “แจ้งติดตั้ง” ที่สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับนโยบายการใช้พลังงานสะอาดของรัฐบาล
ร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้มีเจตนารมณ์เพื่อ “ส่งเสริม” การใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างแพร่หลาย แตกต่างจากกฎหมายเดิมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ “ควบคุม” ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่สะดวกต่อประชาชน อีกทั้งยังมีบทบัญญัติที่รองรับการจัดการซากอุปกรณ์โซลาร์และแบตเตอรี่ให้ถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน
“ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองได้สะดวกขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม”
ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังมีบทบัญญัติรองรับการจัดการซากอุปกรณ์และแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยของสังคมและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้กฎหมายนี้เกิดขึ้นได้จริง และสะท้อนถึงความต้องการของสังคมไทยอย่างแท้จริง โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2568