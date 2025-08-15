“พาณิชย์” เผยรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ก.ค. 68 เพิ่มขึ้น

สนค.เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ค. 68 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 48.4 ได้แรงหนุนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ทั้งเที่ยวไทยคนละครึ่ง คุณสู้เราช่วย และการส่งออก แต่ภาษีสหรัฐฯ ความตึงเครียดไทย-กัมพูชา หนี้ครัวเรือน ยังเป็นตัวฉุด
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 5,787 ราย ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเดือน ก.ค. 2568 อยู่ที่ระดับ 48.4 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ เช่น โครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง โครงการคุณสู้เราช่วยเพื่อบรรเทาภาระหนี้สิน และการส่งออกยังขยายตัวได้ดี
ส่วนปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นมาจากความไม่แน่นอนของมาตรการภาษีตอบโต้การนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ความตึงเครียดของสถานการณ์ระหว่างไทย-กัมพูชา ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง และภาระหนี้ครัวเรือนและธุรกิจที่ยังคงอยู่ในระดับสูง แม้จะได้รับความช่วยเหลือลดภาระหนี้ผ่านมาตรการต่างๆ ซึ่งประเด็นดังกล่าวยังเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งภัยธรรมชาติในบางพื้นที่ อาทิ อุทกภัยภาคเหนือ ที่อาจเป็นแรงกดดันที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระยะต่อไป
ทั้งนี้ หากเจาะลึกลงไปถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค พบว่า ด้านเศรษฐกิจไทยส่งผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคมากที่สุด คิดเป็น 48% รองลงมา คือ มาตรการของภาครัฐ 13.19% สังคม/ความมั่นคง 8.71% การเมือง 8.57% เศรษฐกิจโลก 8.54% ราคาสินค้าเกษตร 7.67% ผลจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 2.68% ภัยพิบัติ/โรคระบาด 1.69% และอื่นๆ 0.95% ตามลำดับ
สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจำแนกรายภูมิภาคจำนวน 5 ภูมิภาค พบว่า ดัชนีอยู่ในช่วงเชื่อมั่น 1 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ระดับ 53.5 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของภาคใต้ อยู่ที่ระดับ 47.9 ภาคเหนือ อยู่ที่ระดับ 46.7 ภาคกลาง อยู่ที่ระดับ 46.1 และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 45.9 ซึ่งแม้อยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเชื่อมั่น แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจำแนกรายอาชีพจำนวน 7 อาชีพ พบว่ามีเพียง 1 กลุ่มอาชีพที่ดัชนีอยู่ในช่วงเชื่อมั่น ได้แก่ พนักงานของรัฐ อยู่ที่ระดับ 51.4 ในขณะที่มี 6 กลุ่มอาชีพที่ดัชนีอยู่ต่ำกว่าช่วงเชื่อมั่น โดยนักศึกษา อยู่ที่ระดับ 49.6 ผู้ประกอบการ และไม่ได้ทำงาน/บำนาญ มีค่าดัชนีเท่ากันอยู่ที่ระดับ 49.3 เกษตรกร อยู่ที่ระดับ 49.0 อาชีพรับจ้างอิสระ อยู่ที่ระดับ 47.0 และพนักงานเอกชน อยู่ที่ระดับ 46.9 สำหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังอยู่ต่ำกว่าช่วงเชื่อมั่น โดยอยู่ที่ระดับ 34.6