พรรคประชาชนอัด”คมนาคม”ตัดงบ10% สร้างอาคารใหม่กว่า 3.8 พันล.แพงเกินจริง

อภิปรายงบปี 69 พรรคประชาชนอัด”คมนาคม”สร้างอาคารใหม่แพง ใหญ่เกินจำเป็น ให้ทบทวน ปรับลดความโอ่อ่า ติงพื้นที่ใช้สอยกว่า 1 แสนตร.ม. เทียบเจ้าหน้าที่มี 1 พันกว่าคน มากกว่าเดิม 3 เท่าสิ้นเปลือง
วันที่ 14 สิงหาคม 2568 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในส่วนของกระทรวงคมนาคมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 185,261 ล้านบาท โดยเป็นการปรับลดงบประมาณจากลง 795 ล้านบาท โดยนายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม พรรคประชาชน (ปชน.) ได้อภิปรายงบประมาณของกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างอาคารกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ 18.75 ไร่ ค่าก่อสร้าง 3,832 ล้านบาท
นายศุภณัฐกล่าวว่า ตึกใหม่ของกระทรวงคมนาคม มี 22 ชั้น เนื้อที่ใช้สอย 115,196 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่สำนักงาน 67,354 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถ 47,843 ตารางเมตร มีการออกแบบโอ่อ่า ใหญ่โต แบ่งแยกส่วนของรัฐมนตรีและข้าราชการทั่วไป เช่น ห้องอาหารมีทั้งเกรดธรรมดา เกรด VIP ซึ่งสำหรับรัฐมนตรีมีการออกแบบห้องอาหารส่วนตัวให้ทุกห้อง แต่ก็ยังมีห้องอาหาร VIP กลางเพิ่มมาอีก มีลิฟต์ทั่วไป กับลิฟต์ VIP รัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบห้องฟิตเนส ห้องเวทเทรนนิ่ง คาดิโอ ห้องปฏิบัติธรรม ออกแบบจุดชมวิว ห้องออดิทอเรียมห้องแถลงข่าวที่รับความจุได้ถึง 120 ที่นั่ง
นายศุภณัฐเสนอว่า ควรตัดโครงการออกทั้งหมด เนื่องจากการประเมินต้นทุนทั้งหมดยังไม่ได้รวมมูลค่าที่ดิน บริเวณสถานีกลางบางซื่อ อีกประมาณ 2,250 ล้านบาท เมื่อรวมกับค่าควบคุมงาน ค่าจ้างออกแบบ และค่าก่อสร้าง การก่อสร้างตึกนี้จะมีมูลค่ารวม 5,810 ล้านบาท นอกจากนี้ หากคำนวณตัวเลขค่าเช่าที่หน่วยงานซึ่งมีการเปิดเผยว่า จะมาอาศัยตึกดังกล่าว อาทิ สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางราง, สถาบันวิจัยระบบราง และบจ.เอสอาร์ทีแอสเสท ซึ่งปัจจุบัน ทั้ง 4 ส่วน มีค่าเช่าอาคารสถานที่รวมกัน 59 ล้านบาท/ปี หมายความว่า สามารถเช่าที่เดิมได้สัก 100 ปี ยังถูกกว่าก่อสร้างตึกใหม่
นอกจากนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เคยชี้แจงว่า จะมีหน่วยงานใหญ่มาอยู่ รวมจำนวนข้าราชการพนักงานเกือบ 80,000 คนนั้น เรื่องนี้ก็ไม่จริง เพราะจากการยืนยัน จะย้ายมาแค่ 5 หน่วยงาน อัตรากำลังเพียง 1,018 คนเท่านั้น ส่วนหน่วยงานใหญ่ๆทั้งกรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, การรถไฟแห่งประเทศไทย, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ไม่ย้ายมา และการก่อสร้างอาคารใหญ่เกินความจำเป็น ทั้งๆที่ระเบียบสำนักงบประมาณ ระบุไว้ แต่กระทรวงคมนาคมไม่ปฏิบัติตาม
“จริงๆหน่วยงานที่ระบุจะย้ายมา ต้องการพื้นที่ใช้สอยแค่ 18,149 ตารางเมตรเท่านั้น แต่มาของบสร้างอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยใหญ่กว่าเดิม 3 เท่า ถ้าโครงการที่เหมาะสมจะใช้เงินแค่ 1,200 ล้านบาท แต่ขอมากว่า 3,800 ล้านบาท ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น พรรคเพื่อไทยแบกตึกนี้ทั้งพรรค ทำให้ประเทศเสียงบประมาณฟรีๆ 2,600 ล้านบาท นี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องปรับลดงบประมาณในส่วนนี้” นายศุภณัฐกล่าว
ด้านนายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปราย เรื่องการก่อสร้างอาคารกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ว่า จากที่คณะกรรมาธิการฯตัดงบประมาณในส่วนนี้เพียง 10% โดยการก่อสร้างโอ่อ่า อลังการไปมาก มีห้องประชุมเยอะเกินจำเป็น และออกแบบให้มีพื้นที่โล่ง แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยตึกใหม่นี้มีพื้นที่ใช้สอย 115,196 ตารางเมตร ขณะที่มีอัตรากำลังข้าราชการใช้ประโยชน์ที่ 928 คน เท่ากับมีอัตราเฉลี่ย 1 คนใช้พื้นที่ 124 ตารางเมตร มากกว่าตึกเดิมที่ข้าราชการแต่ละคนจะมีพื้นที่ใช้สอย 21 ตารางเมตรต่อคน หรือคิดเป็นพื้นที่เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า
นายสุรเชษฐ์กล่าวว่า การก่อสร้างพื้นที่ต่างๆมีความโอ่อ่ามาก เช่น ห้องออดิทอเรียม ที่เจาะจากพื้นที่ชั้น 9 ขึ้นไปถึงชั้น 10 มีขนาด 631 ตารางเมตร ใหญ่กว่าห้องชมภาพยนตร์ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนอีก ส่วนห้องรัฐมนตรี ก็เหมายกชั้น 22 มีทั้งห้องเกียรติคุณ, วอร์รูม, ห้องทีมงาน มีห้องนั่งเล่นริมสระอยู่บนชั้น 5 เป็นต้น
นายสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่า ยังมีการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาแพง เช่น เก้าอี้ในห้องสมุดที่มีการตั้งราคาที่ 200,000 บาท, เก้าอี้แบบสตูดิโอที่บอกราคาที่ 2 ชุดประมาณ 111,000 บาท, โต๊ะตัวละ 200,000 บาท, ชี้ให้เห็นว่า เป็นการออกแบบที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้างที่ใช้ในขั้นตอนการหาผู้รับเหมาก่อนก่อสร้างอาคาร (BOQ) ซึ่งสำนักงบประมาณเคยมีระเบียบที่กำหนดว่า หากแบบกับ BOQ ไม่สอดคล้องกัน ต้องกลับไปทำมาใหม่ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะของงบประมาณได้
“จากข้อสังเกตที่ว่า โอ่อ่าอลังการ, ยัดไส้ของราคาแพง และแบบไม่สอดคล้องกับ BOQ แต่ก็ผ่านการกลั่นกรองมาเป็นมึนๆ ดังนั้น ควรกลับไปออกแบบมาใหม่ ไม่ใช่ลดราคาลงมา 10%” นายสุรเชษฐ์กล่าวจบ
สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ วงเงินรวม 3,832 ล้านบาท ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 113 ล้านบาท โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขอรับบประมาณค่าก่อสร้าง จำนวน 574.80 ล้านบาท โดยถูกปรับลดลง 57.48 ล้านบาท ค่าควบคุมงานก่อสร้าง ปี 2569 เสนอจำนวน 16.95 ล้านบาท ถูกปรับลดลง 1.430 ล้านบาท