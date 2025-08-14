ปชน.สับงบตึกใหม่คมนาคม 5.8 พันล. ฟังก์ชันเว่อร์ใช้แค่ 5 หน่วยงาน ที่จอดรถ-เฟอร์นิเจอร์เกินจริง ที่สุดแห่งงบ 69

ส.ส.ปชน. ถล่มงบตึกใหม่คมนาคม 5.8 พันล. ฟังก์ชันเว่อร์วังเกินจำเป็น ใช้จริงเพียง 5 หน่วยงาน จวกมีที่จอดรถเท่าจำนวนเจ้าหน้าที่ ทั้งที่ติดสถานีกลางบางซื่อ แถมเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงเกินจริง ชี้เป็นที่สุดแห่งงบปี 69 ควรออกแบบใหม่ เสนอด้วยงบที่เหมาะสม
วันที่ (14 สิงหาคม 2568) เวลา 13.10 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธาน ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 วงเงินรวม 3.78 ล้านล้านบาท วาระ 2 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เข้าสู่การพิจารณามาตรา 15 งบกระทรวงคมนาคม
นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน อภิปรายถึงโครงการก่อสร้างอาคารกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ วงเงินรวม 5,810 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 3,832 ล้านบาท ค่าที่ดิน 2,250 ล้านบาท ค่าควบคุมงาน 103 ล้านบาท และค่าปรับปรุงแบบ 8 ล้านบาท เป็นโครงการผูกพัน 3 ปี (2569–2571) อาคารสูง 22 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 115,196 ตารางเมตร บนที่ดิน 18.5 ไร่ โดยในอาคารมีสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนมาก ทั้งห้องอาหารวีไอพีสำหรับรัฐมนตรี แยกจากเจ้าหน้าที่ ห้องฟิตเนส ห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องแถลงข่าว ห้องอบรม ห้องปฏิบัติธรรม และโซนชมวิว
“ฟังก์ชันเว่อร์วังเกินความจำเป็นโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจำนวนหน่วยงานที่จะย้ายเข้ามาเพียง 5 หน่วย ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, กรมขนส่งทางราง, สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และสำนักงานบริหารทรัพย์สินของรถไฟ รวมเจ้าหน้าที่เพียง 1,018 คน จาก 22 หน่วยงานในสังกัด ส่วนหน่วยหลักอย่างกรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, กรมการขนส่งทางบก, การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไม่ได้ย้ายมาด้วย“
นายศุภณัฐยังชี้ว่า ตึกดังกล่าวมีที่จอดรถ 1,100 คัน มากกว่าจำนวนเจ้าหน้าที่เล็กน้อย ทั้งที่ตั้งอยู่ติดสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งสามารถเดินทางด้วยระบบรางได้อย่างสะดวก “นี่คือล้างผลาญงบประมาณอย่างที่สุด ถ้าสร้างตามความเหมาะสม ใช้เพียง 1,200 ล้านบาท แต่กลับบานปลายเพิ่มอีกกว่า 2,600 ล้านบาท” พร้อมตั้งคำถามว่ากรรมาธิการงบฯ ชุดใหญ่เพียงปรับลดเล็กน้อยแล้วปล่อยผ่าน หรือมี “ธง” อยู่แล้วในการอนุมัติโครงการ
ด้านนายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายเสริมว่า ตึกใหม่นี้ถือเป็น “ที่สุดแห่งงบปี 69” เพราะตั้งงบก่อสร้าง 3,832 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 3.8 ล้านบาทต่อข้าราชการ 1 คน แพงกว่าตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถึง 3 เท่า ขณะที่พื้นที่ใช้สอยเฉลี่ยต่อคนมากถึง 124 ตารางเมตร ซึ่งเขามองว่าเกินความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์จริง
นอกจากนี้ ยังพบการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ราคาสูงเกินจริง เช่น โต๊ะในห้องสมุดราคาตัวละ 200,000 บาท จำนวน 2 ตัว และเก้าอี้ในห้องสตูดิโอ 2 ชุด ราคา 111,000 บาท ซึ่งสุรเชษฐ์ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการ “ยัดไส้” งบหรือไม่
“ถ้าเป็นกระทรวงอื่นที่ไม่มีรัฐมนตรีหนุนหลัง งบแบบนี้คงไม่รอดแน่ ควรกลับไปออกแบบใหม่แล้วเสนออีกครั้งในปีหน้า ด้วยราคาที่เหมาะสม เพราะนี่คือรายการฉาวที่สุดแห่งปี และเป็นการผลาญงบโดยไม่เห็นหัวประชาชน” นายสุรเชษฐ์กล่าว