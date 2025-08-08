ในยุคที่ “เนื้อหา” คือพลังขับเคลื่อนความคิด พฤติกรรม และการตลาด “CP ALL Influencer Trend 2025” ครั้งที่ 7 จึงถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อยากเป็นอินฟลูฯ แบบยั่งยืน ต้องสู้ด้วยคอนเทนต์เท่านั้น” โดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ อินฟลูเอนเซอร์ และผู้สนใจการสื่อสารยุคใหม่ ได้มาร่วมเติมพลังความรู้ แลกเปลี่ยนไอเดีย และก้าวสู่การเป็น “อินฟลูเอนเซอร์คุณภาพ” ที่ยั่งยืน
ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของบทบาทอินฟลูเอนเซอร์ในโลกปัจจุบัน ว่าไม่ใช่เพียงแค่การมีผู้ติดตามจำนวนมาก แต่คือการเป็นผู้นำความคิด ถ่ายทอดเนื้อหาที่สร้างสรรค์ มีคุณค่า และมีผลเชิงบวกต่อสังคม
ทุกวันนี้ ‘Content’ เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญสำหรับการสื่อสาร ทั้งแบรนด์ องค์กร และตัวอินฟลูเอ็นเซอร์เองต่างต้องสร้างความน่าสนใจ สร้างความเป็นตัวตน เพื่อให้อยู่ในใจของผู้คน ท่ามกลางกระแสข้อมูลข่าวสารมหาศาลที่เกิดขึ้นทุกวินาที แต่สิ่งที่จะทำให้คอนเทนต์แตกต่าง ดึงดูดใจ และมีพลัง คือการเข้าใจเทรนด์ เข้าใจผู้คน และต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
CP ALL Influencer Trend 2025 ครั้งที่ 7 “อยากเป็นอินฟลูฯ แบบยั่งยืน ต้องสู้ด้วยคอนเทนต์เท่านั้น”ยังคงจัดเต็มด้วยเนื้อหาและวิทยากรที่มาสร้างแรงบันดาลใจ ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์คนดูในปัจจุบัน
คุณว่านไฉ – อคิร วงษ์เซ็ง จากช่อง “อาสาพาไปหลง” ที่เผยถึงเบื้องหลังการทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ไม่ได้เน้นแค่ภาพสวย แต่สื่อสาร “มุมมองใหม่” ที่ผู้ชมไม่เคยเห็น
“อาชีพนี้ที่มักถูกมองว่า “สวยหรู” แต่แท้จริงแล้วมี “มุมลึก” ที่ต้องพิจารณา เช่น ต้นทุนและการผลิตเนื้อหา นักสร้างคอนเทนต์ควรให้ความสำคัญของการ “หาตัวตน” และ “กำหนดกลุ่มเป้าหมาย” ที่ชัดเจน แทนที่จะมุ่งเน้นเพียงแค่การสร้างกระแสไวรัล นอกจากนี้ ยังอยากส่งกำลังใจให้กับผู้เริ่มต้นว่า อาชีพนี้ “ยากจริง ๆ” แต่หาก “ทำด้วยความชอบและความรัก” ก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้”
คุณน้ำ – สุพัตรา บุญกมลสวัสดิ์ จากเพจ “ของกินในเซเว่น” ที่สร้างความโดดเด่นด้วยการเล่าเรื่องอาหารแบบเรียล ใช้ภาษาที่เรียบง่าย ตรงประเด็น และเป็นกันเอง ด้วยความรักและความชอบสิ่งใกล้ตัว จนเกิดกระแสไวรัลแบบต่อเนื่อง ฝากว่า นักครีเอเตอร์ต้องตอบโจทย์ความขี้สงสัยแบบไม่ต้องถามใคร และกลายเป็นเพื่อนผู้ช่วยตัดสินใจในการเลือกซื้อได้ทันที
คุณหงษ์ – หงษ์ชัย ภูบุตตะ จากเพจ “ผู้บริโภค” ที่ย้ำว่า คอนเทนต์ที่ดีไม่ใช่แค่บอกเล่า แต่ต้องมี “พลังในการเปลี่ยนแปลง” และสร้างการรับรู้เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค
คุณแอ๊ม – ศรัณย์ แบ่งกุศลจิต จากเพจ “การตลาดการเตลิด” ฝากว่า “คอนเทนต์ที่ดี” ไม่ใช่แค่สนุก แต่ต้องมีคุณค่า โดยเฉพาะในยุคที่คนเสพสื่อไวและเลือกเสพเฉพาะสิ่งที่สะท้อนตัวตน พร้อมเน้นว่า “ความจริงใจ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์” คือหัวใจของคอนเทนต์ พร้อมแนะให้เลี่ยงคอนเทนต์ที่หวือหวา เพราะแม้จะได้ยอดวิว แต่ไม่อาจสร้างความยั่งยืนพร้อมทั้งอัปเดตเทรนด์คอนเทนต์ในอนาคตที่เน้น “ความรู้” บวก “ความสนุก” บวก “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
คุณแซม - พลสัน นกน่วม จากช่องเล่าเรื่องแบรนด์กับ แซม พลสัน ที่มาพูดในหัวข้อ "3 เสาหลัก สู่การทำให้ช่องเรายั่งยืน” เน้นเรื่องการทำให้คอนเทนต์ของช่องยั่งยืน สามารถเดินต่อไปได้ แม้เทรนด์จะเปลี่ยนไป
“3 เสาหลัก สำหรับการสร้างช่องให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน โดยเน้นย้ำที่ การสร้างแบรนด์ เพื่อให้เป็นที่จดจำและสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้คนรู้จักและเชื่อมั่น เสาหลักที่สองคือ การสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีเอกลักษณ์ ที่สามารถดึงดูดและผูกพันผู้ชมได้ และสุดท้ายคือ ความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้ เพื่อให้ช่องยังคงเข้ากับกระแสและไม่ถูกลืมเลือนไป นอกจากนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการ เข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และการผลิต เนื้อหาที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากอัลกอริทึมปัจจุบันให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้อย่างมาก การสร้างจุดเด่นเฉพาะตัวของช่องจะช่วยให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีผู้สร้างจำนวนมากได้”
การอยู่รอดในโลกโซเชี่ยล ไม่ใช่แค่การสร้างกระแส แต่ใครที่จริงใจกับผู้ติดตามมากที่สุด และสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าที่สุด คือคนที่จะยืนระยะได้ยาวที่สุดเช่นกัน
ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าจัดเต็มกับงานสัมมนาสร้าง Community Influencer เพื่อเติมเต็มความรู้
และ Connection ให้ทุกคนได้ไปต่อในแบบฉบับของตัวเอง รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันที่มีคุณภาพต่อไป ไฟตามเป็นนโยบาย “สร้างคน” ของซีพี ออลล์