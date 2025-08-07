“ไทยเบฟ” เปิดแผนดันกลุ่มฟู้ดเติบโต ลุยส่งออกRTD-RTEอาเซียน – ยุโรป

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มธุรกิจอาหารในเครือไทยเบฟ เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กรอบแผนงาน PASSION 2030 โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการยกระดับธุรกิจอาหารให้เป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต ผ่านสองแนวทางสำคัญได้แก่ “Reach Competitively” การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการที่โดดเด่น คุ้มค่าคุ้มราคา และ “Digital for Growth” การนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ต่อยอดการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ และขยายโอกาสทางธุรกิจในเวทีระดับโลก
นายไพศาล อ่าวสถาพร ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กลุ่มธุรกิจอาหารของไทยเบฟ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุง และพร้อมทาน ให้ตอบโจทย์ทั้งในด้านรสชาติ คุณภาพ และนวัตกรรม เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น
" โดยเฉพาะในตลาดที่ให้ความสำคัญกับความแปลกใหม่ และคุณค่าทางวัฒนธรรม การผสานจุดแข็งของวัตถุดิบไทยกับความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ ๆ จึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ และเป็นพลังขับเคลื่อนแบรนด์ให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในเวทีสากล”
กลุ่มธุรกิจอาหารในเครือไทยเบฟ ได้เข้าร่วมแสดงศักยภาพในงาน “THAIFEX – Anuga Asia 2025” ที่ผ่านมาที่จัดขึ้นที่เมืองทองธานี ด้วยการมุ่งเสนอจุดแข็งของสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุง (Ready-to-Cook “RTC”) และพร้อมทาน (Ready-to-Eat “RTE”) ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก การร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์เท่านั้นหากยังเป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าเปิดโอกาสในการเจรจาการค้าระดับนานาชาติ และเปิดตัวนวัตกรรมสินค้าใหม่ที่พร้อมต่อยอดสู่การขยายตลาดในอนาคตอีกด้วย
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการร่วมงานในปีนี้ คือ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แบรนด์ส่งออก “โอโยชิ อีทโตะ” (OYOSHI EATO) ซึ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดต่างประเทศที่มองหาอาหารสะดวกทานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแปลกใหม่ โดยเปิดตัวสองผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่
• โอโยชิ อีทโตะ เกี๊ยวซ่า “สยาม เอสเซนส์” (Siam Essence) เกี๊ยวซ่าสไตล์ญี่ปุ่นที่ถ่ายทอดเสน่ห์รสชาติไทย ผ่าน 5 ไส้เมนูยอดนิยม ได้แก่ แกงแดง แกงเขียวหวาน ต้มยำกุ้ง ต้มข่าไก่ และไก่สะเต๊ะ ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภค “Adventurous Foodies” ที่มองหาประสบการณ์รสชาติใหม่ ๆ
• โอโยชิ อีทโตะ “มินิ พัฟเฟลตส์” (Mini Pufflets) ขนมแป้งทอดกรอบไส้หวาน ขนาดพอดีคำ มาพร้อม 4 รสชาติ ได้แก่ ช็อกโกบานาน่า แอปเปิ้ล สับปะรด และเผือกมะพร้าว เหมาะสำหรับเป็นของหวานหรือของว่างระหว่างวัน รับประทานคู่เครื่องดื่มแก้วโปรดยิ่งเพิ่มความอร่อย เจาะกลุ่ม “Premium Snack” ที่เติบโตขึ้นทุก ๆ ปีในตลาดยุโรป
นอกจากนี้ ยังร่วมผลักดันวัฒนธรรมการดื่ม Soft Power ไทย สู่เวทีโลก ในงาน “SPLASH – Soft Power Forum 2025” ท่ามกลางบรรกาศคึกคักของผู้สนใจเข้าร่วมภายในงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่บูทไทยเบฟตลอดทุกวัน พร้อมเดินหน้าผลักดันการส่งออกอย่างเต็มที่ โดยเน้นเจาะตลาดหลักในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นตลาดที่มี Premium Price Point สูง และผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพและความแปลกใหม่ พร้อมวางแผนขยายสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความแข็งแกร่งของแบรนด์ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อนำเสนออาหารคุณภาพที่สะท้อนความเป็นไทยสู่ผู้บริโภคทั่วโลกอย่างภาคภูมิ