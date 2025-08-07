อัพเดท!รถไฟฟ้า”สีส้ม”เริ่มผลิตรถขบวนแรกปลายปีนี้ ปักธงเปิดบริการด้านตะวันออก ปลายปี 70

รถไฟฟ้า”สีส้ม”ติดตั้งระบบไฟฟ้า ด้านตะวันออกคืบหน้า15.18 % ส่วนตัวรถออกแบบแล้วคาดเริ่มผลิตขบวนแรก ปลายปี 68 เสร็จส่งถึงไทยปลายปี 69 เปิดทดลองเดินรถปลายปี 70 ส่วนด้านตะวันตก ก่อสร้างคืบหน้ากว่า 11% เร่งเจรจาชดเชยค่าเวนคืนประชาชน
นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ด้านตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ระยะทาง 22.57 กิโลเมตร ซึ่งก่อสร้างงานโยธาเสร็จแล้วนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้า (M&E) ระบบ Power Supply และ ออกแบบระบบ Signalling ความก้าวหน้า ณ สิ้นเดือนก.ค.2568 ประมาณ 15.18 %
ส่วนขบวนรถไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ในช่วงการออกแบบรายละเอียด และเตรียมการสำหรับการผลิตขบวนรถ ซึ่งรถไฟฟ้าขบวนแรกจะเริ่มผลิตในช่วงปลายปี 2568 ที่โรงงาน Bozankaya ในนครอังการา ประเทศตุรเคีย โดยชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ประกอบขบวนรถจะถูกผลิตจากหลายประเทศ ได้แก่ เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก อินเดีย และจีน เมื่อการประกอบแล้วเสร็จ รถไฟฟ้าขบวนแรกจะเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบ ณ ศูนย์ทดสอบของบริษัท SIEMENS ในประเทศเยอรมนี จากนั้นจัดส่งมายังประเทศไทย
โดย รฟม. คาดว่าขบวนรถไฟฟ้าขบวนแรกจะถูกส่งมาถึงประเทศไทยในช่วงปลายปี 2569 และขบวนรถที่จะใช้ในสายสีส้มฝั่งตะวันออก จำนวน 16 ขบวน จะมาถึงทั้งหมดภายในกลางปี 2570 จากนั้นจะดำเนินการทดสอบระบบภายในศูนย์ซ่อมบำรุงและทดลองเดินรถเสมือนจริง (Trial Running) ก่อนเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการในส่วนของสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ได้ภายในสิ้นปี 2570 และเปิดให้บริการตลอดสาย ตั้งแต่ บางขุนนนท์ -มีนบุรี ประมาณกลางปี 2573 โดยคาดว่าจะมีขบวนรถรวมประมาณ 32 ขบวน
ส่วนรถไฟฟ้าสีส้ม ด้านตะวันตก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-บางขุนนนท์ ระยะทาง 13.4 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธา ความก้าวหน้า ณ สิ้นเดือนมิ.ย. 2568 งานโยธา มีความก้าวหน้า 11.87% เร็วกว่าแผนงานประมาณ 1% โดยปัจจุบันได้ดำเนินการเวนคืนที่ดินแล้วประมาณ 60-70% ส่วนที่เหลือเช่น บริเวณชุมชนประชาสงเคราะห์ อยู่ในขั้นตอนการเจรจาตัวเลขค่าชดเชย ,บริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) อยู่ในระหว่างการปรับแบบก่อสร้าง เพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่และการจราจรน้อยที่สุด
อย่างไรก็ตามการส่งมอบพื้นที่เวนคืนเพื่อก่อสร้างให้เอกชนนั้นคาดว่า จะส่งมอบพื้นที่ได้ครบทั้งหมดภายในปลายปี 2569 เป็นไปตามแผนงานการก่อสร้างของโครงการ
สำหรับ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มูลค่า 1.4 แสนล้านบาท มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 35.9 กิโลเมตร (กม.) เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 27 กิโลเมตร และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 8.9 กิโลเมตร จำนวน 28 สถานี แบ่งเป็นสถานีใต้ดิน 21 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี แบ่งเป็น ด้านตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ระยะทาง 22.57 กิโลเมตร ประกอบด้วยสถานีใต้ดิน 10 สถานี, สถานียกระดับ 7 สถานี, ปล่องระบายอากาศระหว่างสถานีและอาคารระบายอากาศ รวม 11 แห่ง, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุง และอาคารจอดแล้วจร 1 แห่ง
มีบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้รับสัมปทาน โดยรฟม. ออกหนังสือให้เอกชนเริ่มงาน (NTP : Notice to Proceed) เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2567 ตามเงื่อนไขสัญญาร่วมทุนโครงการฯ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน
1. งานติดตั้งระบบรถไฟฟ้าช่วงตะวันออกจากศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 3 ปี 6 เดือน
2. ก่อสร้างงานโยธาอุโมงค์และสถานีใต้ดิน พร้อมติดตั้งระบบรถไฟฟ้า ด้านตะวันตกจากบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ใช้เวลาก่อสร้าง 6 ปี
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 35.9 กิโลเมตร (กม.) เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 27 กิโลเมตร และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 8.9 กิโลเมตร จำนวน 28 สถานี แบ่งเป็นสถานีใต้ดิน 21 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี แบ่งเป็น ด้านตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ระยะทาง 22.57 กิโลเมตร ประกอบด้วยสถานีใต้ดิน 10 สถานี, สถานียกระดับ 7 สถานี ,อาคารศูนย์ซ่อมบำรุง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริเวณเขตห้วยขวาง ,อาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณสถานีคลองบ้านม้า และสถานี รฟม.