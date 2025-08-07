“สุชาติ”นำทีมพาณิชย์ ถกผู้นำเข้าสวิสซื้อสินค้าไทยเพิ่ม พร้อมโปรโมต Thai SELECT

“สุชาติ”นำทีมพาณิชย์เยือนสมาพันธรัฐสวิส 8–12 ส.ค.นี้ เดินหน้าขยายการค้า หาตลาดส่งออกใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทย เตรียมนัดหารือผู้นำเข้าสินค้าอาหารรายใหญ่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ผลักดันใช้ประโยชน์ FTA ไทย-EFTA นำเข้าสินค้าไทยเพิ่ม พร้อมโปรโมตร้านอาหาร Thai SELECT โฉมใหม่ ให้ครองใจชาวต่างชาติ
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนมีกำหนดการนำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 8–12 ส.ค.2568 เพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรายใหญ่ในสมาพันธรัฐสวิส ที่เป็นผู้นำเข้าสินค้าไทย ตามที่นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้ใช้ทุกช่องทางในเพิ่มความร่วมมือทางการค้า การใช้ประโยชน์ FTA ในการขยายการค้า และการหาตลาดส่งออกใหม่ ๆ ให้กับผู้ส่งออกของไทย เพื่อรับมือผลกระทบจากภาษีสหรัฐฯ
โดยในการเดินทางไปครั้งนี้ จะพบปะกับบริษัท Stutzer Co. AG ซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าอาหาร ซอสปรุงรส ข้าว รายสำคัญในซูริค จะหารือเพื่อขยายโอกาสการส่งออกสินค้าไทยและขยายความร่วมมือระหว่างกัน โดยใช้ประโยชน์จากการลงนามความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-EFTA ที่ได้ลงนามกันไปแล้ว และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้
นอกจากนี้ จะสำรวจตลาดสินค้าไทยที่จำหน่ายในห้างท้องถิ่น และพบปะหารือกับผู้บริหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต New Asia Market ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เชี่ยวชาญด้านสินค้าอาหารเอเชีย มีสินค้าจากเอเชียหลากหลายจำหน่าย ทั้งอาหาร วัตถุดิบต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น ข้าวสาร เส้นก๋วยเตี๋ยว เครื่องเทศ ซอสปรุงรส ผัก ผลไม้เมืองร้อนสดใหม่ อาหารแช่แข็ง และขนมขบเคี้ยว ซึ่งจะผลักดันให้มีการนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกัน จะเดินหน้าส่งเสริมร้านอาหารไทย และตราสัญลักษณ์ Thai SELECT โฉมใหม่ ที่มีการปรับรูปแบบเป็นการให้ดาวเหมือนมิชลิน สตาร์ โดยจะพบปะหารือกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย เพื่อรับฟังโอกาส ปัญหา และอุปสรรคทางการค้า เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในสวิตเซอร์แลนด์ และใช้โอกาสนี้มอบประกาศนียบัตร Thai SELECT ให้แก่ร้านอาหารไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ที่ผ่านการพิจารณาใหม่ด้วย รวมทั้งนัดหมายบริษัท House of Gübelin ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายนาฬิกาและอัญมณีรายสำคัญของสวิตเซอร์แลนด์ และเยี่ยมชมสินค้าไทยที่วางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต Migros เพื่อดูลู่ทางว่าจะสามารถผลักดันให้มีการนำสินค้าไทยเข้ามาจำหน่ายได้เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่