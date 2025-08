กรุงเทพคริสเตียนคว้ารางวัล Dow Innovation Award “นวัตกรรมฟองน้ำชีวภาพ เพิ่มอัตรารอดลูกปูม้า”

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคว้ารางวัล Dow Innovation Award จากนวัตกรรมฟองน้ำชีวภาพต้นแบบ ช่วยเพิ่มอัตราการรอดของลูกปูม้า สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับธนาคารปูชายฝั่งทะเลไทย เพิ่มอัตรารอดลูกปูม้าได้ถึง 35.9%นายเฉลิม ธรประทีปโชติ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า สิ่งที่น้องๆ สร้างขึ้นไม่ใช่แค่ผลงานทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นคำตอบของสังคมในอนาคต โครงงานนี้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการนำวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โครงงานนี้ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพของเยาวชนไทยในการคิดนอกกรอบ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างน่าชื่นชมผลงานนวัตกรรม “Bio-Innovative Sponge to Reduce Cannibalism Behavior for Blue Swimming Crab Conservation and Sustainable Coastal Ecosystems” ดังกล่าวเกิดจากการแก้ไขปัญหาการกินกันเองในช่วงวัยอ่อนของปูม้า ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทำให้อัตรารอดของลูกปูในธนาคารปูมีเพียง 1% เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการฟื้นฟูประชากรปูทะเลนายพิสิษฐ์ อาศิระวิชัย นักเรียนเจ้าของโครงการได้ใช้เทคโนโลยี AI Deep Learning (YOLO Algorithm) วิเคราะห์พฤติกรรมก้าวร้าวของปูจากภาพถ่ายกว่า 3,000 ภาพ เพื่อออกแบบ “ฟองน้ำชีวภาพ” ผลิตจาก เปลือกหอยแมงภู่บดผสมพลาสติกชีวภาพ (PLA) ที่จำลองโครงสร้างธรรมชาติของฟองน้ำทะเล เพื่อให้ลูกปูมีพื้นที่หลบซ่อน ลดความเครียด และลดพฤติกรรมการทำร้ายกันเองโดยมีการทดลองจริงในธนาคารปูพื้นที่จังหวัดชลบุรี พบว่า นวัตกรรมฟองน้ำชีวภาพสามารถเพิ่มอัตราการรอดของลูกปูได้ถึง 35.9% หรือ 1.5 เท่า ของกลุ่มควบคุมในเวลาเพียง 7 วัน โมเดลนี้ยังตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนของระบบนิเวศชายฝั่ง ด้วยการใช้วัสดุหมุนเวียน ลดขยะ และมีศักยภาพต่อยอดเชิงพาณิชย์ นับเป็นก้าวสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลไทยอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สนับสนุนการประกวด Prime Minister’s Science Award ที่จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ พัฒนา และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม พร้อมจุดประกายให้คนรุ่นใหม่กล้าเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นด้วยพลังของวิทยาศาสตร์