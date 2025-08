“ทรูวิชั่นส์ นาว”“The NEW is NOW” ผนึกพันธมิตรทั่วโลกชูแพ็กเกจใหม่

ผู้จัดการรายวัน 360 - เพราะความสนุก ไม่ควรรอ... “The NEW is NOW...ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มที่รวมทั้งกีฬา และความบันเทิงไว้ได้อย่างครบถ้วนในแอปเดียว จัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด “NOWtainment – ครบ จบ ทุกความบันเทิง” รวมคอนเทนต์เด็ดจากพันธมิตรระดับโลก ชูแพลตฟอร์มเดียวที่ตอบโจทย์ครบทั้งสายบันเทิง กีฬา และข่าวสาร พร้อมเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ทั้งหมดที่ออกแบบให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงง่ายทุกเจนยกระดับประสบการณ์การรับชมสุดพรีเมียมนายองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์ และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) พร้อมเปิดประสบการณ์ที่สุดของคอนเทนต์ใหม่เต็มรูปแบบ “The NEW is NOW” ที่จะตอกย้ำความเป็น “NOWtainment – ครบ จบ ทุกความบันเทิง” เต็มอิ่มไปกับประสบการณ์การรับชมแบบไม่มีขีดจำกัด สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของไทย ที่จะเดินหน้าสู่ความเป็น Home of Entertainment ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันในยุคดิจิทัล ที่มาพร้อมโฉมใหม่ของทุกแพ็กเก็จที่เข้าถึงง่าย และลูกค้ายังสามารถเลือกจำนวนของอุปกรณ์ จำนวนของจอที่จะรับชมได้ตามความต้องการ ชูไฮไลท์คอนเทนต์ที่เหมาะสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ หนัง ซีรีส์ เด็ดจากทุกมุมโลก เอาใจคนสายบันเทิงกว่า 2,000 รายการ มากกว่า 30,000 ชั่วโมง ทั้งTrueVisions NOW Original หนังไทยจากโรงภาพยนตร์ที่ส่งตรงมาทุกเดือน เต็มอิ่มไปกับ ซีรีส์ฟอร์มยักษ์คุณภาพระดับพรีเมียมจากโซนเอเซีย ทั้งจีน เกาหลี ญี่ปุ่นกว่า 200 เรื่อง เพลิดเพลินไปกับคอนเทนต์จากฝั่งอเมริกา และยุโรป ไม่ว่าจะเป็นหนัง ซีรีส์ ที่คัดสรรมาให้แล้วกว่า 400 เรื่องพร้อมพากย์ไทย และซับไทย รวมถึงสารคดีอาหารยอดนิยม ความบันเทิงสำหรับครอบครัว ที่มีมากกว่า 200 รายการ อีกทั้ง ยังมีอนิเมะให้ติดตามชมกันกว่า 120 เรื่อง ตลอดจนคอนเทนท์พรีเมียมข่าวธุรกิจระดับโลก นอกจากนี้ ยังมีการเสริมทัพด้วยแอปชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น iQIYI, WeTV, VIU และอีกมากมายที่กำลังตามมา ให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับคอนเทนต์ที่หลากหลาย ในระดับคุณภาพได้อย่างสะดวกสบายในแอปเดียวจากพฤติกรรมของผู้ชมในปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็ว เราจึงได้พัฒนา Shorts Vertical ละครสั้น ภายในแอปพลิเคชัน ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตอนนี้ และพิเศษสุด !!! กับการลากกระเป๋าเข้าบ้านครั้งสำคัญของเหล่านักล่าฝัน ที่แฟนคลับต่างเฝ้ารอการกลับมากับรายการเรียลลิตี้อันดับหนึ่งในไทย ที่อยู่ในใจของหลาย ๆ คน อย่าง “อะคาเดมี แฟนเทเชีย”ทั้งนี้ “ทรูวิชั่นส์ นาว” (TrueVisions NOW) ยังตอกย้ำความเป็น “King of Sports” ด้วยคอนเทนต์สายกีฬา ที่คัดสรร จัดเต็มมาให้รับชมกันแบบมากที่สุดในประเทศไทย มากกว่า 11,000 แมตช์ ทั้งจากช่องกีฬาระดับโลกที่คอกีฬาต้องรู้จักอย่าง beIN Sports และ SPOTV รวมถึงคอนเทนต์ที่จัดมาให้ชมกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ “ทรูวิชั่นส์ นาว”(TrueVisions NOW) ที่เดียว เติมเต็มความเต็มอิ่มให้คอบอลชาวไทย 9 ลีก 15 ถ้วย ชมสดได้กว่า 2,000 แมตช์ตลอดฤดูกาล อาทิ ฟุตบอล UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, La Liga และ Calcio Serie A เป็นต้นจัดเต็ม! สำหรับแฟนเทนนิสครบทั้ง 4 แกรนด์สแลม และ103 ทัวร์นาเมนต์ ทั้ง Australian Open, French Open, Wimbledon และ US Open รวมถึง ATP Tour, WTA Tour อีกทั้งการแข่งขันกอล์ฟระดับเมเจอร์ของทั้งชาย และหญิงที่ครบทั้ง 9 รายการ อาทิเช่น The Masters, The Open, LPGA Tour และ PGA Tour รวมถึงรายการอื่น ๆตื่นเต้น! เร้าใจ ร่วมเชียร์ 2 นักแข่งไทยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปกับ “อเล็กซ์ อัลบอน” และ “สมเกียรติ จันทรา” บนสนามระดับโลก อย่าง Formula 1 และ Moto GP สดครบทุกสนาม พร้อมการแข่งขันความเร็วมากที่สุดในไทย 6 รายการ กว่า 81 สนาม และยังสามารถติดตามเชียร์นักแบดชาวไทยในการแข่งขันแบดมินตัน BWF World Tour ที่มีกว่า 1,700 แมตช์ รวมไปถึงการแข่งขัน World Snooker Tournament กว่า 700 รายการเชียร์มันส์! ไปกับคอกีฬาศิลปะการต่อสู้ต้องไม่พลาดกับการแข่งขัน Mixed Martial Arts อันดับหนึ่งของโลกอย่าง UFC มีมากถึง 56 แมตช์ และสำหรับแฟนลูกยางพลาดไม่ได้กับ FIVB U-21 World Championship , Volleyball Thailand League, CEV Champions League และ KOVO Leagueเชียร์ไทย! ให้เป็นเจ้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬา SEA Games ครั้งที่ 33 และ ASEAN Para Games ครั้งที่ 13 ที่ “ทรูวิชั่นส์ นาว” (TrueVisions NOW) OTT เพียงรายเดียวในไทยที่ได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสด และรับชมย้อนหลังได้ทุกที่ ทุกเวลาเต็มอิ่มกับความสนุก และความบันเทิง ได้แบบไม่มีสะดุด ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี หรือ กล่องทรูไอดี ผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW ซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันในยุคดิจิทัล ในราคาแพ็กเก็จที่เข้าถึงง่าย ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกจำนวนของอุปกรณ์ และจำนวนของจอที่จะรับชมได้ตามความต้องการ ที่มาพร้อมแพ็กเกจใหม่ทั้งหมด● NOW ENT บันเทิงครบ แอปตัวท็อป ฟินจบในแพ็กเดียว เริ่มต้นที่ 99 บาท (1 จอบนมือถือ) หรือเลือกตามความต้องการ 199 บาท (1 จอบนทุกอุปกรณ์ พร้อมแอป IQIYI) หรือฟินพร้อมกัน 2 จอบนทุกอุปกรณ์พร้อมแอปเอเซียสุดฮิต IQIYI, WeTV และ VIU ในราคา 299 บาท● NOW FOOTBALL ดูฟุตบอลสด 9 ลีก 15 ถ้วย มากที่สุดในไทย พร้อมพากย์สดด้วยนักพากย์ระดับแถวหน้าของประเทศ ราคา 199 สำหรับลูกค้าทรู และราคา 259 บาท สำหรับลูกค้าทั่วไป (เชียร์มันพร้อมกันสูงสุด 1 จอบนทุกอุปกรณ์)● NOW SPORTS แพ็กเดียวจบ สด ครบ กีฬามันส์มากกว่า 11,000 แมตช์ ราคา 699 บาท จากทั่วทุกมุมโลก (เต็มอิ่มทุกความมัน พร้อมกันสูงสุด 1 จอบนทุกอุปกรณ์)● NOW MAX ครบ จบ ทุกความบันเทิง และกีฬาสดมากที่สุดในไทย รวม NOW ENT, NOW SPORTS พร้อมสารคดี ข่าวต่างประเทศทั่วโลก อาทิ CNN BBC CNBC และอื่นๆ รวม 58 ช่อง เสริมทัพด้วยแอปสุดฮิต IQIYI, WeTV, และ VIU ไว้ในแพ็กเดียวราคาเพียง 1,599 บาท (สนุกพร้อมกันยกก๊วน สูงสุด 4 จอบนทุกอุปกรณ์)สำหรับสมาชิกทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียม และเคเบิล ร่วมสัมผัสความบันเทิงในมิติใหม่ ด้วยสิทธิใช้ TrueVisions NOW โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ได้เต็มอิ่มกับความบันเทิงจากทั่วโลกอย่างแท้จริงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) วันนี้ สามารถรับชมความสนุก ความบันเทิงผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV, HISENSE TV