เริ่ม 23 พ.ค.นี้!! ลุ้นดวลเดือดความเร็ว “โมนาโค กรังด์ปรีซ์” ทรูวิชั่นส์ ถ่ายทอดสดศึกฟอร์มูล่า วัน

ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก จัดเต็มกับโปรแกรมถ่ายทอดสด การแข่งขัน ฟอร์มูล่า 1 เวิลด์ แชมเปียนชิพ เรซที่ 8 ของฤดูกาล 2025 กับ โมนาโก กรังด์ปรีซ์ สนามสุดยิ่งใหญ่แ ละคลาสสิกในวันที่ 23-25 พฤษภาคมนี้ จับตาดูการแย่งแชมป์ของทีมยักษ์ใหญ่ แม็คลาเรน, เรดบูล, เฟอร์รารี และ เมอร์ซีเดซ เอ็กซ์คลูซีฟ ที่เดียว ที่ทรูวิชั่นส์ รับชมทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว ช่อง beIN SPORTS1 (617) คลิกพร้อมเชียร์สด https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/jnug8iw0การแข่งขันรถยนต์สูตร 1 ชิงแชมป์โลก หรือ ฟอร์มูล่า 1 เวิลด์ แชมเปียนชิพ ฤดูกาล 2025 สนามที่ 8 โมนาโก กรังด์ปรีซ์ ได้รับการจับตามองกันมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นรายการสุดคลาสสิกของวงการมอเตอร์สปอร์ตโลก กับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสนามแข่งขันแบบสตรีทเซอร์กิตที่แคบ และคดเคี้ยว ทีมและนักแข่งต้องใช้ความสามารถที่มาพร้อมเทคนิคพิเศษในการจบด้วยอันดับที่ดีที่สุดทีมชั้นนำของโลก อย่าง แม็คลาเรน แชมป์ประเภททีมผู้สร้างฤดูกาลล่าสุด, เรดบูล และเฟอร์รารี่ รวมไปถึง เมอร์ซีเดซ เปิดศึกแย่งแชมป์กันอย่างดุเดือด โดยสองนักแข่งของแม็คลาเรนอย่าง ออสการ์ ปิแอสทรี่ และแลนโด นอร์ริส ทำคะแนนนำในประเภทนักแข่ง โดยมีแชมป์โลก 4 สมัยล่าสุด แม็กซ์ เวอร์สแท็ปเพ่น จากเรดบูล ตามมาในอันดับที่ 4 ซึ่งฤดูกาล 2025 เป็นปีที่ ออสการ์ ปิแอสทรี่ นักแข่งมือ 2 ชาวออสเตรเลี่ยนของทีม แม็คลาเรน คว้าแชมป์ไปถึง 3 สนาม ทำคะแนนนำเป็นที่ 1 ตามด้วย เพื่อนร่วมทีม แลนโด นอร์ริส คว้าแชมป์ไป 1 สนาม ส่วน เวอร์แท็ปเพ่น ที่ลุ้นทำสถิติเป็นแชมป์โลก 5 ซีซั่นติดต่อกัน คว้าแชมป์ไป 2 สนาม รวมทั้งสนามล่าสุด เอมิเลีย โรมันญ่า กรังด์ปรีซ์ ส่วนแชมป์โลก 7 สมัย เซอร์ลูอิส แฮมิลตัน ก็ทำผลงานประทับใจ ขับเฟอร์รารี่ จบอันดับที่ 4อย่างยอดเยี่ยมในอิตาลีTrueVisions NOW PLUS แพ็กเดียวจบ ครบทุกความบันเทิง หนังดัง ซีรีส์ฮิต จากต่างประเทศ ฟินกับซีรีส์จีนจาก IQIYI และเต็มอิ่มกับกีฬายอดฮิต ชมพร้อมกันสูงสุด 2 จอ สามารถรับชมผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ททีวี สนใจสมัครสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดีโปรแกรม ถ่ายทอดสดเอฟ 1 โมนาโก กรังด์ปรีซ์ เอ็กซ์คลูซีฟ ที่เดียว ที่ทรูวิชั่นส์ รับชมทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว ช่อง beIN SPORTS1 (617)23 พ.ค. รอบคัดเลือก 1 18.30-19.3023 พ.ค. รอบคัดเลือก 2 22.00-23.0024 พ.ค. รอบคัดเลือก 3 17.30-18.3024 พ.ค. รอบคัดเลือก 21.00-22.0025 พ.ค. รอบแข่งขัน 20.00