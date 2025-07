“จตุพร"นำทีมพาณิชย์ ถก Clark Associates Inc. ผลักดันนำเข้าสินค้าไทยเพิ่ม

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วยนายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และน.ส.เกษสุรีย์ วิจารณกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก เข้าพบหารือกับ Mrs. Nipa Kim Senior Global Sourcing Manager บริษัท Clark Associates Inc. ณ นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2568 เวลา 09.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น สหรัฐฯ ว่า การหารือในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ให้เพิ่มมากขึ้น ตาม 1 ใน 10 นโยบายเร่งด่วน ที่ตนให้กับทีมพาณิชย์ในการเร่งรัดการส่งออกและบุกตลาดต่างประเทศโดยการหารือในครั้งนี้ มีสาระสำคัญครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.แสดงความพร้อมของไทยในฐานะฐานการผลิตที่มีศักยภาพสูง โดยเน้นย้ำถึงความสามารถของผู้ผลิตไทยในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะในกลุ่มอุปกรณ์ครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ 2.เชิญชวนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเยี่ยมชมโรงงานผลิตของผู้ประกอบการไทย และเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching โดยมีภาครัฐไทยพร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่3.แลกเปลี่ยนข้อมูลแนวโน้มความต้องการของตลาดสหรัฐฯ ให้ผู้ผลิตไทยสามารถพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม 4.หารือแนวทางลดอุปสรรคทางการค้าและโลจิสติกส์ อาทิ มาตรการทางภาษี มาตรฐานสินค้า และกระบวนการทางศุลกากร พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากบริษัท โดยมีการเสนอให้ภาครัฐไทยหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันอำนวยความสะดวก เพื่อให้การนำเข้าสินค้าจากไทยเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัท Clark Associates Inc. มีมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากไทยถึง 628 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นหลัก 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคต โดยสินค้าหลักของบริษัท ได้แก่ ตู้แช่เชิงพาณิชย์ เครื่องทำความเย็น เตาอบ ไมโครเวฟ ชั้นวางอาหาร ถุงมือแพทย์ กล่องอาหาร แก้วน้ำ แก้วไวน์ โต๊ะกลางแจ้ง และเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกได้อย่างมีคุณภาพขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ ได้ขอบคุณบริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม Online Business Matching กับผู้ประกอบการไทย ภายใต้กิจกรรม “USA–Thailand Online Business Matching: Gateway of Sourcing Thai Products” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17–19 มิ.ย.2568 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดสหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์และผลไม้แช่แข็ง“การหารือกับบริษัท Clark Associates Inc. ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการขับเคลื่อนการส่งออก ขยายตลาดเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ ในการสร้างโอกาสให้กับสินค้าไทย โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคเอกชนสหรัฐฯ ที่มีศักยภาพ เพราะช่วงเวลานี้ เราต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่อย่างทันท่วงที เพื่อผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดอเมริกาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน”นายจตุพรกล่าวสำหรับบริษัท Clark Associates Inc. เป็นบริษัทจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการอาหารรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ก่อตั้งเมื่อปี 1971 โดย Glenn และ Lloyd Clark ที่เมือง Hatville รัฐเพนซิลเวเนีย ก่อนจะขยายธุรกิจเข้าสู่การติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ครัว และเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Lancaster รัฐเพนซิลเวเนีย มียอดขายรวมกว่า 3,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 100,000 ล้านบาท มีสินค้าเกือบ 500,000 รายการ (SKUs) และมีพนักงานกว่า 8,200 คน โดยลูกค้าสำคัญของบริษัท ได้แก่ Disney, Marriott Hotel, Starbucks, Subway และ Chick-fil-A เป็นต้น