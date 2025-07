LOFT แฟลกชิพสโตร์คอนเซ็ปต์ใหม่ล่าสุดที่สยามพารากอน สะท้อนพลังความคิดสร้างสรรค์ผ่าน “New Yellow New Vibes” แห่งแรกในโลก รวมสินค้าดีไซน์ล้ำ และไอเทมเอ็กซ์คลูซีฟจากญี่ปุ่น และทั่วโลก

ในโลกที่สยามพารากอน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “New Yellow New Vibes” ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความสนุกสร้างสรรค์ ผ่านดีไซน์ร้านแบบใหม่ ที่โดดเด่นด้วย Yellow Glass Box และ LED Wall ผสานความเป็นญี่ปุ่นเข้ากับความทันสมัยอย่างลงตัว ณ ชั้น 4 (ฝั่งเซาท์) ศูนย์การค้าสยามพารากอน





นายตามตะวัน แจ่มจำรัส ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ LOFT บริษัท สยาม สเปเชียลลิตี้ จำกัด ในเครือสยามพิวรรธน์ กล่าวถึงการเปิดสาขาใหม่ว่า “ร้าน LOFT ที่สยามพารากอน คือแฟลกชิพสโตร์แห่งแรกในโลกที่ออกแบบภายใต้แนวคิด ‘New Yellow New Vibes’ โดย MOMENT Inc. บริษัทออกแบบระดับโลกจากญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนจิตวิญญาณของแบรนด์ในรูปแบบใหม่ที่สดใส ทันสมัย และแตกต่าง เราตั้งใจให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ไม่ใช่แค่การซื้อของ แต่คือการค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในทุกครั้งที่มาเยือน โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้า Exclusive at Loft , สินค้า First launch ในไทย, สินค้า Limited item - collection และสินค้าที่อยู่ในเทรนด์เพื่อตอบโจทย์ Lifestyle และ Hobby ที่ทันสมัย สร้างแรงบันดาลใจในแต่ละวัน พร้อมกันนี้ยังสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งให้กับลูกค้า ผ่าน Personalize และ Customize & DIY ทั้งในส่วนของ กระเป๋า กรอบโทรศัพท์ คีย์บอร์ด กระติกเก็บความเย็น สมุดโน้ต ปากกา และกิจกรรมเวิร์คช็อปที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง”ภายในพื้นที่กว่า 280 ตร.ม. ครบครันด้วยสินค้าไลฟ์สไตล์กว่า 3,000 รายการ ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น และจากนานาประเทศรวม 11 ประเทศทั่วโลก แบ่งเป็น 6 โซนเด่น พร้อมไฮไลต์สินค้าที่เปิดตัวครั้งแรกและสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟที่หาได้เฉพาะที่ LOFT สาขานี้เท่านั้น โดยสินค้าไฮไลต์จาก 6 โซนหลัก ได้แก่• Lifestyle Zone นำเสนอไอเทมแฟชั่น และของใช้ประจำวันแบบ Urban Style จากทั่วโลก อาทิ Fulcro (ฟูล-โคร) กระเป๋าเป้ “More Simple, More Functional” ดีไซน์ญี่ปุ่นแท้ นำเข้าครั้งแรกในไทย OMCC (โอ-เอ็ม-ซี-ซี) กระเป๋าพับได้สุดอเนกประสงค์ ปรับสายสะพายได้หลายรูปแบบ จากญี่ปุ่น, nifty colors (นิฟ-ตี้ คัล-เลอร์ส) ร่มกัน UV 100% น้ำหนักเบา ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, และ Le Foon x Marco (เลอ ฟูน x มาร์โค) แว่นตากันแดดจากไต้หวัน คอลเลกชันศิลปินระดับโลก Marco Art New York Studio• Smart Gear & Gadget Zone ตอบโจทย์คนรักเทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ด้วยแก็ดเจ็ตล้ำสมัย อาทิ plaud.ai (พลอดเอไอ) เครื่องบันทึกเสียงพร้อมถอดข้อความอัตโนมัติ และสรุปเนื้อหาด้วย AI , myAir.O (มายแอร์โอ) เมาส์พับได้บางเพียง 4.5 มม. สไตล์โอริกามิ, CHUZHAO (ชูเจา) กล้องดิจิทัลวินเทจดีไซน์เก๋ออกแบบเป็นเลนส์คู่ , Keychron (คีย์ครอน) คีย์บอร์ด Mechanical รองรับทั้ง macOS, Windows และ Android• Living Zone สินค้าแต่งบ้านที่ทั้งเท่ และใช้งานได้จริง ยกระดับทุกมุมของห้อง และพื้นที่ทำงาน ด้วยไอเทมดีไซน์คุณภาพที่ได้รับรางวัลระดับสากล อาทิ TOYO STREET (โตโย สตรีท) กล่องจัดเก็บเหล็กมินิมอลผลิตในญี่ปุ่น ไร้รอยต่อ ไม่มีขอบคม , KING JIM - PEGGY (คิง จิม - เพกกี้) กระดานเพ็กบอร์ดตั้งโต๊ะ ไม่ต้องเจาะผนัง , OTOTO (โอโทโท) แบรนด์อุปกรณ์ครัวดีไซน์สนุกจากอิสราเอล เน้นดีไซน์ เช่น ช้อนรูปไดโนเสาร์ , STTOKE (สโตค) / MIIR (เมียร์) / KINTO (คินโตะ) แก้วน้ำเก็บอุณหภูมิคุณภาพสูง ดีไซน์จากออสเตรเลีย อเมริกา และญี่ปุ่น, ARAMO AROMA เทียนหอมพร้อมข้อความจากแบรนด์ไทยที่โด่งดังในโลกโซเชียล• Creative Stationery Zone สวรรค์ของคนรักเครื่องเขียนที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ โดยเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานในทุกมิติ อาทิ HMM (เอชเอ็มเอ็ม) Scissors (Human – Made – Method) (ฮิวแมน - เมด - เมธอด) กรรไกร 2-in-1 แปลงเป็นคัตเตอร์ได้จากไต้หวัน, Rollbahn (โรลบาห์น) / TRAVELER’S notebook สมุดโน้ตระดับตำนานจากญี่ปุ่น , MARK’STYLE (มาร์ค-สไตล์) ปากกาพรีเมียมดีไซน์มินิมอลจากญี่ปุ่น เขียนลื่นไม่มีสะดุด และดินสอ RE:Metacil (รีเมตาซิล) ที่สามารถเขียนได้ถึง 16 กิโลเมตรโดยไม่ต้องเหลา และทำจากวัสดุธรรมชาติ• Collector Street Zone รวบรวมงานศิลปะและของสะสมจากศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศ ตอบโจทย์ทั้งนักสะสม ผู้ชื่นชอบในงานศิลปะ และสินค้าหลากหลายจากคาแรกเตอร์ที่มีเอกลักษณ์แบรนด์ดังจาก ญี่ปุ่น และเกาหลี เช่น Angry Machiko (แองกรี มาจิโกะ), Mofusand (โมฟุซานด์), Muzik Tiger (มิวซิก ไทเกอร์) และอื่น ๆ ที่หาไม่ได้จากร้านทั่วไป• Gift Wrapping Zone โซนห่อของขวัญที่เปิดโอกาสให้คุณเลือกสไตล์การมอบของขวัญในแบบที่สะท้อนตัวตน โดยมีให้เลือกหลากหลาย พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสุดเก๋ไม่ว่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญ ถุงของขวัญหลากหลายรูปแบบ,ผ้า Furoshiki (ฟุโระชิกิ) สไตล์ญี่ปุ่น, ผ้าลวดลายเฉพาะ พร้อมความหมาย ภายใต้แนวคิด “Zero Waste Gift” ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาใช้งานซ้ำได้ และดูดีในทุกโอกาส พร้อมการ์ดที่คัดสรรมาให้เหมาะกับหลากหลายเทศกาล และโอกาสสำคัญ​LOFT ชั้น 4 สาขาสยามพารากอน พร้อมเปิดประตูต้อนรับทุกคนให้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษ พร้อมพบโปรโมชั่นพิเศษ ฉลองเปิดร้าน 2 ต่อตั้งแต่วันที่ 8 – 31 กรกฎาคม 2568 อาทิ ลดสูงสุด 100 บาทเมื่อช้อปขั้นต่ำ 300 บาท สำหรับสมาชิก ONESIAM SuperApp ใหม่เท่านั้น และต่อที่ 2 สำหรับลูกค้าทั่วไป ช้อปครบ 800 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 100 บาท (สำหรับบิลถัดไป) และช้อปครบ 2,000 บาท ลดทันที 200 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: LOFT BANGKOK และ SIAMPARAGON