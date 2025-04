POP MART บุก เซ็นทรัล เวสต์เกต ปักสาขาแรกกรุงเทพฯ โซนตะวันตก

POP MART THAILAND ภายใต้การบริหารจัดการโดย POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก นำโดย ศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) จัดงานอีเว้นต์สุดยิ่งใหญ่ HELLO CENTRAL WESTGATE เฉลิมฉลองการเปิดสาขากรุงเทพฯ โซนตะวันตกเป็นแห่งแรก ในคอนเซ็ปต์ "Find Your Signature Piece—Mix, Match & Express Your Style" เพื่อให้ทุกคนค้นพบแอคเซสซอรีที่ใช่และนำไปมิกซ์แอนด์แมตช์ให้เป็นสไตล์ของตัวเอง ณ POP MART @ CENTRAL WESTGATE ที่พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568นางสาวศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) กล่าวว่า “การเปิดสาขาใหม่ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงเทรนอาร์ตทอยที่ได้รับการตอบรับจากแฟนๆ ป๊อป มาร์ท เป็นอย่างดี สาขานี้นับเป็นสาขาที่ 9 ของประเทศไทย ซึ่งสาขาแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ในการเนรมิตสาขาใหม่บนพื้นที่กว่า 242 ตารางเมตรโดยที่สาขาใหม่แห่งนี้เป็นการรวบรวมสินค้าฮิตไว้มากที่สุด รวมถึงไฮไลท์เด็ดๆ ไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นมุมใหม่ที่รวบรวม Plush Doll จากหลากหลาย IP หรือมุม POP BEAN ดีไซน์ใหม่ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน พิเศษเฉพาะที่เซ็นทรัล เวสต์เกต เป็นที่แรก รวมถึงการตกแต่งร้านด้วยคอนเซ็ปต์ใหม่เป็นสาขาที่ 2 ที่มอบทั้งความอบอุ่นและความทันสมัยคราวเดียว ที่สำคัญครั้งนี้มาพร้อมจอซีทรูสกรีนขนาดใหญ่ที่สุด และมุมถ่ายรูปที่ทุกคนจะต้องไม่พลาดอย่าง Big figure LABUBU จากคอลเลกชัน THE MONSTERS Camping Series ที่ตั้งอยู่ทางเข้าหน้าร้านอย่างโดดเด่นสำหรับไฮไลต์สำคัญในครั้งนี้ คือ แรร์ไอเท็มที่มีแค่ที่สาขานี้เท่านั้นในโลก อย่าง ANGRY MOLLY (Thailand Limited) ที่ความพิเศษอยู่ที่ MOLLY ใส่นวมสกรีนรูปช้าง ซิกเนเจอร์ที่ทำให้ทุกคนนึกถึงประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีสินค้าไฮไลท์อีกมากมายให้เลือกช้อป ไม่ว่าจะเป็น Mega Collection ทั้ง 1,000% และ 400% กล่องสุ่มคอลเลกชันฮิตและคอลเลกชันหายาก คอลเลกชันใหม่ล่าสุดอย่าง SKULLPANDA The Mirage Series ที่แฟนๆ ตั้งตาคอย รวมไปถึงสาขานี้ยังได้รวบรวมไอเท็มฮิตที่ทุกคนต้องมี อย่างพวงกุญแจ และแอคเซสซอรีเก๋ๆ จากทุก IP มาไว้มากที่สุด พร้อมให้ทุกคนมิกซ์แอนด์แมตช์ให้เป็นสไตล์ของตัวเองได้อย่างมั่นใจ”โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาตลาดอาร์ตทอยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากของเล่น ของสะสม โดยอาร์ตทอยกลายเป็นสินค้าแฟชั่นที่ทุกคนต้องมีในครอบครอง รวมไปถึงเหล่าคนดังที่หยิบเอาแรร์ไอเท็มของ POP MART มานำเสนอในลุคต่างๆ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดอาร์ตทอย จนเกิดกระแสติดเทรนด์เป็นอันดับ 1 โดยขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำหรับ POP MART @ CENTRAL WESTGATE ตั้งอยู่ที่ยูนิตที่ชั้น 1 โซน Purple ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต พื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมสินค้าแฟชั่น บิวตี้ ไลฟ์สไตล์ และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย จึงเป็นการตอบรับกระแสความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที พร้อมขยายตลาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ย่านนนทบุรีอีกหนึ่งกลยุทธ์หลักสำคัญของการเปิดสาขาใหม่ในครั้งนี้ คือการดึงสี่หนุ่มสุดฮอตที่มีผลงานล่าสุดอย่างซีรี่ส์ GELBOYS สถานะกั๊กใจ ได้แก่ ไปป์-มนธภูมิ สุมนวรางกูร, นิว-ชยภัค ตันประยูร, พีเจ-มหิดล พิบูลสงคราม, เลออน-เซ็ค ตัวแทน GEN Z มาร่วมงานเปิดตัวสาขาใหม่ เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าฐานแฟนคลับสิ้นสุดการรอคอย! พบกับ POP MART @ CENTRAL WESTGATE สาขาใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ณ POP MART @ CENTRAL WESTGATE ชั้น 1 โซน Purple ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 อีกทั้งปัจจุบัน POP MART THAILAND มีช่องการการจัดจำหน่ายทั้งหมด สาขา 9 ได้แก่ สาขา Centralworld, Central Ladprao, Terminal21, Fashion Island, Megabangna, Siam Square, Central Pattaya, Seacon Square และล่าสุด Central Westgate โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและสินค้าได้ที่ https://www.popmart.com/th หรือที่ Facebook POP MART THAILAND , Instagram popmartth , Twitter popmartth และ Tiktok popmartth