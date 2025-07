“แกร็บฟู้ด” อัดโปรแรง-ทุบราคา

ผู้จัดการรายวัน 360- แกร็บฟู้ด แอปสั่งอาหารอันดับ 1 ในประเทศไทย เดินหน้าเขย่าตลาดฟู้ดเดลิเวอรีครึ่งปีหลัง ส่งแคมเปญใหญ่ “GrabFood Mega Sale ลดแรง ตัวจริง” อัดดีลส่วนลดจัดเต็มกว่า 250,000 ดีล ชูไฮไลต์ “Hot Deals” เคาะราคาช่วยมื้อประหยัดเริ่มต้นเพียง 30 บาท พร้อมลดเพิ่มอีกสูงสุด 60%นายพนมกร จิระเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและสถานการณ์ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันผู้บริโภคต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.5% ต่อปี ส่งผลให้มีความระมัดระวังการใช้จ่ายกันมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคที่ทุกคนเริ่มรัดเข็มขัด โดยมองหาสินค้าและบริการที่ยังคงคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้แกร็บฟู้ดจึงได้ส่งแคมเปญใหญ่ในช่วงกลางปีพร้อมตอกย้ำจุดแข็งในด้านความคุ้มค่ากับแคมเปญ ‘GrabFood Mega Sale ลดแรง ตัวจริง’เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2568 โดยการให้ดีลส่วนลดภายใต้ซับแบรนด์ Hot Deals กว่า 250,000 ดีล ทุบสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมี โดยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ร้านค้าทั่วประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่เชนร้านอาหารขนาดใหญ่ สตรีทฟู้ดเจ้าเด็ด ไปจนถึงร้านดังเจ้าอร่อยภายใต้แฟลกชิปแบรนด์อย่าง #GrabThumbsUp และ Only at Grab ”แคมเปญ “GrabFood Mega Sale ลดแรง ตัวจริง” มีจำนวนพาร์ทเนอร์ร้านค้ารายย่อยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเข้าร่วมเพิ่มขึ้นสูงขึ้นกว่า 40% จากไตรมาสแรก นอกจากจะเป็นการเพิ่มตัวเลือกที่หลากหลายและครอบคลุมให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กและรายย่อย โดยเฉพาะในช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ตอกย้ำบทบาทสำคัญของแกร็บฟู้ดในฐานะแพลตฟอร์มที่พร้อมสนับสนุนและเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถเดินหน้าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ท้าทายเพื่อสร้างความคึกคักรับแคมเปญใหญ่ แกร็บฟู้ดลุยการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ประเดิมด้วยอีเวนต์เปิดตัวที่ได้ 4 หนุ่ม Friends of Grab พรีเซ็นเตอร์สุดฮอต เจมีไนน์-นรวิชญ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์, สกาย-วงศ์รวี และ นานิ-หิรัญกฤษฎิ์ มาร่วมตอกย้ำภาพลักษณ์ตัวจริงเรื่องความคุ้มค่าผ่านซับแบรนด์ “Hot Deals” พร้อมศิลปิน T-Pop วง BUS และ PiXXiE ที่มาร่วมปลุกกระแสดีลแรง และการส่งรายการ “THE FOOD TOOBLAND by GrabFood Mega Sale ลดแรง ตัวจริง” ครั้งแรก กับเกมการแข่งขันในสไตล์เรียลลิตี้ิ นำทีมโดย โค้ชลูกเกด และโค้ชซอนย่า พร้อมด้วย นานิ หิรัญกฤษฎิ์, เต ตะวัน, ออฟ จุมพล, ฮง LYKN, ม๊าเดี่ยว และม้าม้วง ที่มาประชันกันทุบโจทย์ของแคมเปญครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่าใครขึ้นแท่นเบอร์ 1 เจ้าแห่งดีลเด็ด “ตัวจริง”