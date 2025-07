‘พารากอนแคร์ ไทยแลนด์’ เตรียมจัดงานใหญ่ มิติใหม่ของนิยามความงาม พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ ‘เจมีไนน์-โฟร์ท’

หลังนำเข้าเครื่องมือการแพทย์เกี่ยวกับความงามในเมืองไทยมากว่า 10 ปี บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ ไทยแลนด์ จำกัด ประกาศรุกเดินหน้าความแข็งแกร่งเปลี่ยนชื่อใหม่อย่างเป็นทางการ ‘บริษัท พารากอนแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด’ เพื่อสอดคล้องกับสำนักงานใหญ่ที่ออสเตรเลียตอกย้ำความสำเร็จหลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมยกระดับความงามมิติใหม่ระดับสากลของเมืองไทยอย่างเต็มรูปแบบเตรียมสร้างปรากฏการณ์มิติใหม่ของนิยามความงาม สุดยิ่งใหญ่ย้ำความแข็งแกร่งของ บริษัท พารากอนแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมเปิดตัว 2 นักแสดงชื่อดัง ‘เจมีไนน์ นรวิชญ์’ พรีเซนเตอร์ ULTRAFORMER MPT คนแรกของไทย และ ‘โฟร์ท ณัฐวรรธน์’ พรีเซนเตอร์ VOLNEWMER คนแรกของไทย อย่างเป็นทางการ ในงาน ParagonCare Grand Launch in Thailand ‘Refining New Gen Beauty’ พรั่งพร้อมด้วยคลินิกชั้นนำของไทยตบเท้ามาร่วมงานกันอย่างคึกคัก กับการรวมพลังแห่งนวัตกรรมความงาม พลังของคนพิเศษ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุก Gen และจะมาครองใจทุกคน นอกจากนั้นยังมี ‘เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ’ นักแสดงสาวชื่อดัง มาร่วมเผยเคล็ดลับความงามในงานครั้งนี้อีกด้วยปักหมุดให้พร้อมพบกับช่วงเวลาสำคัญแห่งปีที่จะได้พบกับทุกความยิ่งใหญ่อลังการของไฮไลต์! จาก บริษัท พารากอนแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมส่งมอบประสบการณ์ความพิเศษมากมาย และค้นพบทุกคำตอบแห่งนวัตกรรมความงามอย่างใกล้ชิด ในงาน ParagonCare Grand Launch in Thailand ‘Refining New Gen Beauty’ วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00-20.00 น. ชั้น 1 เซ็นทรัลลาดพร้าว โซน Bติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง: https://paragoncareth.com/ Facebook ParagonCare Aesthetics Thailand, Instagram : ParagonCare.AestheticsThailand #ParagonCare #paragoncareaesthetics