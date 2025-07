Amaze Super App โหลดแล้ว 2 ล้านราย เผย80% ลูกค้าใช้พอยท์จ่ายแทนเงินสด

ผู้จัดการรายวัน 360 –Amaze Super App เผย แค่เพียงสองเดือนหลังจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ อเมซ ซูเปอร์แอป (Amaze Super App) แอปช้อปปิ้งคอนเซ็ปต์ใหม่จากเครือซีพี สร้างปรากฏการณ์ด้วยยอดดาวน์โหลดทะลุ 2 ล้านครั้ง สะท้อนถึง การตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้บริโภค และตอกย้ำบทบาทของ อเมซ ซูเปอร์แอป ในฐานะผู้นำในการสร้างมูลค่าจากพอยท์สะสมให้กลายเป็นพลังการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงดร. สรินทิพย์ สถิตย์เสถียร กรรมการผู้จัดการ Amaze Super App บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด กล่าวว่า “การที่ อเมซ ซูเปอร์แอป มียอดผู้ใช้งานทะลุถึง 2 ล้านคนภายในระยะเวลาเพียงสองเดือน เป็นสิ่งที่เราภูมิใจมาก ความสำเร็จนี้ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขที่น่าประทับใจ แต่ยืนยันถึงวิสัยทัศน์ของ อเมซ ซูเปอร์แอป ในการสร้างอีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่งและยั่งยืน"เราเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างชัดเจน โดยมีผู้ใช้งานกว่า 400,000 คน หรือคิดเป็น 20% ของฐานผู้ใช้งานทั้งหมด ที่เลือกโอนพอยท์จากบัตรเครดิตชั้นนำและโปรแกรมสะสมสมาชิกในเครือ ซีพีทั้ง ALL POINT, My Lotus's, Makro PRO POINT และ True Point มารวมไว้ใน อเมซ ซูเปอร์แอป ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายและความง่ายในการบริหารจัดการพอยท์สะสมในที่เดียว”ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ 80% ของการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มเป็นการใช้พอยท์จ่ายแทนเงินสด ตอกย้ำว่า อเมซ ซูเปอร์แอป เข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้พอยท์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดอย่างแท้จริง และเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพการใช้จ่ายของผู้บริโภค สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับทุกฝ่าย อเมซ ซูเปอร์แอป ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่โดยหมวดสินค้ายอดนิยมที่มีการใช้พอยท์จ่ายแทนเงินสดสูงสุด ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ได้แก่1. อเมซมอลล์ (Amaze Mall) สินค้าแบรนด์ดัง การันตีของแท้ 100%• สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และมือถือ• ผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ส่วนตัว• เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน• สินค้าเพื่อสุขภาพ• แฟชั่นและเครื่องประดับ2. สินค้าจาก 7-Eleven และ Lotus’s• เครื่องดื่ม เช่น น้ำดื่ม น้ำอัดลม นม• อาหารพร้อมทาน แช่เย็น หรืออุ่นร้อน• วัตถุดิบอาหารสด เช่น เนื้อหมู ไข่ ผัก• อาหารแห้ง เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม• สินค้าอุปโภค เช่น ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ของใช้ในบ้านหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จและเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังของอเมซ ซูเปอร์แอป คือกรณีที่ลูกค้าโอนพอยท์จำนวนมหาศาลจากบัตรเครดิต (เป็นล้านพอยท์) มารวมไว้ในแอปฯ ใช้ซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ได้ทั้งเต็มจำนวน โดยไม่ต้องจ่ายเงินสดแม้แต่บาทเดียว เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า อเมซ ซูเปอร์แอป สามารถเปลี่ยนพอยท์ที่เคยถูกมองข้าม ให้กลายเป็นเงินและนำไปใช้จับจ่ายได้จริงในชีวิตประจำวันล่าสุด อเมซ ซูเปอร์แอป ขชอบช้อปแบบไหน อเมซให้ โปรแบบนั้น• สมาชิกอเมซ ช้อปในแอปครั้งแรก (ไม่จำกัดประเภทสินค้า) ครบ 100 บาท รับพอยท์คืนทันที 50% มูลค่าสูงสุด 50 บาท• ลูกค้าใหม่ สมัครสมาชิกอเมซ รับฟรีทันที 1,000 Amaze Point (มูลค่า 10 บาท)• สินค้าอเมซ มอลล์ ลดสูงสุด 90% ทุกวันพุธ ใน Amaze Mall Day ทุกการช้อป รับพอยท์คืนสูงสุด 15% พร้อมโปร Flash Sale จากแบรนด์ดัง แรงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เช่น◦ เครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี ตู้เย็น จัดราคาพิเศษทุกวัน◦ Eloop: Powerbank ลดสูงสุด 70%◦ Mizumi Bomi: Beauty & Vitamin (Probiotic) ลดสูงสุด 75%◦ Banobagi: Beauty & Personal care (มาส์กหน้าเกาหลี) ลดสูงสุด 57%◦ Columbia Aquaverse: บัตรสวนน้ำ/คอนเสิร์ต พัทยา ลดสูงสุด 50%• สุดคุ้มสำหรับสายตุน - ทุกวันเสาร์ เหมาเซเว่น: รับพอยท์เพิ่ม 11 เท่า เมื่อช้อปอาหารพร้อมทาน เครื่องดื่ม และสินค้าที่ร่วมรายการจาก 7-Eleven ผ่านแอปอเมซ ขั้นต่ำ 300 บาท และใช้คูปองลดเพิ่ม 30 บาท• ช้อป Lotus's ผ่านแอปอเมซครั้งแรก: รับทันที คูปองส่วนลด 20 บาท เมื่อซื้อครบ 99 บาท พร้อมรับพอยท์เพิ่ม 10 เท่า ไม่มีขั้นต่ำ“อเมซ ซูเปอร์แอป ยังคงเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างไม่หยุดยั้ง และมุ่งมั่นที่จะขยายจำนวนร้านค้าและพาร์ทเนอร์ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าหมายเป็น 1,800 ร้านค้าภายในสิ้นปี 2568 นี้ เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มทางธุรกิจที่เติบโตไปด้วยอย่างมั่นคงและยั่งยืน” ดร. สรินทิพย์ กล่าว