นักร้องลูกทุ่งดัง ย.ยืมเงินแฟนคลับไม่คืน ทวงถามมาหลายปีจนคิดสั้นฆ่าตัวตาย

วันนี้ ( 21 ก.พ.) จากกรณีที่มีเพจเป็นหนึ่ง (Be One) ได้โพส์แชร์รูปภาพรายละเอียดข้อความ แชท ทางเฟซบุ๊ก ในลักษณะการโอนเงิน พร้อมกับระบุข้อความว่า ผู้เสียหายร้องมาทาง ”เป็นหนึ่ง“ ถูกศิลปินสาวนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ตัวย่อ ย. ยืมเงินแล้วไม่คืน ผู้เสียหายเคยปรึกษา ”ทนายแก้ว“แล้ว แต่ทางศิลปินรู้เรื่องก่อนจึงขอไกล่เกลี่ย แต่สุดท้ายก็บ่ายเบี่ยงและหายหน้าไป โดยผู้เสียหายท่านนี้เล่าว่า ตนเป็นแฟนคลับตัวยงของศิลปินท่านนี้ ตามภาษาในวงการจะเรียกว่า พ่อยก-แม่ยก และมีการมอบเงิน สิ่งของให้โดยเสน่ห์หาตามประสาแม่ยกในตอนแรกตนเองก็ติดตามศิลปินท่านนี้แบบที่แฟนคลับคนอื่นๆ แต่ภายหลังได้พูดคุยและสนิทสนมกับศิลปินมากขึ้น ทางศิลปินได้มีการเอ่ยปากยืมเงินและทักหาผู้เสียหายขอยืมเงินอยู่เรื่อยๆ โดยมักใช้คำว่าออกให้พี่ก่อน ด้วยความที่รักและชื่นชอบ บวกกับผู้เสียหายก็มองว่ายังไงเขาก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง ออกทัวร์ไม่กี่ครั้งเขาก็คงคืนให้เราหมดแล้วแต่ช่วงหลังๆมีการทักหาให้โอนเงินให้แบบเล็กๆน้อยน้อย เช่น ขอค่าลาบ ค่าชอปปิ้งออนไลน์ ค่าจิปาถะเล็กๆน้อยๆที่คนปกติไม่น่าจะยืมกัน ก็ทักยืม โดยท้ายประโยคจะมักจะลงท้ายด้วยคำพูดหว่านล้อมในเชิงว่า เอ็งเป็นน้องแท้ๆของพี่ พี่รักเอ็งเหมือนน้องแท้ๆ ด้วยความไว้ใจของผู้เสียหานจึงโอนให้มาโดยตลอดเคยหนักที่สุดจนถึงขอให้ผู้เสียหาย นำรถไปรีไฟแนนซ์เพื่อเอาเงินมาให้ศิลปินคนนั้นยืม แต่ก็ไม่ได้คืนจนถึงปัจจุบันนี้ ผู้เสียหายบอกว่ายอดรวมทั้งหมดที่นับสลิปได้ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท ยังไม่รวมค่าเล็กๆน้อยๆ แม้กระทั่งของใช้ในบ้านของศิลปินคนนี้ ก็ล้วนเป็นเงินของผู้เสียหายคนนี้ เช่น อาหารแมว,ของใช้ในบ้าน ยังให้ผู้เสียหายเป็นคนซื้อให้ผู้เสียหายต้องทนทุกข์ทรมานใจ เพราะจะเข้าร้องใครก็กลัวว่าจะไม่คืบหน้า ทางผู้เสียหายเคยขอคำปรึกษาจากทนายแก้วแล้ว ทางทนายทนายแก้วให้คำปรึกษาว่าสามารถฟ้องได้ในกรณีนี้แต่เมื่อทางศิลปินคนนี้รู้ข่าวก็ขอเข้าเจรจาไกล่เกลี่ย และเรื่องนี้เคยเป็นข่าวมาแล้วพักหนึ่งแต่เมื่อเรื่องเงียบ ศิลปินคนนี้ก็บ่ายเบี่ยงและไม่ใช้เงินคืนให้เหมือนเดิมผู้เสียหายยังบอกอีกว่า ในส่วนที่ตนให้โดยเสน่หา ตนไม่ได้เอามาคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องนี้ เพียงแต่ช่วงหลังศิลปินคนนี้ใช้คำว่าขอยืม แต่เมื่อตนทวงก็ไม่เคยได้คืนเสียที ผู้เสียหายเคยเครียดจนถึงขั้นจะจบชีวิตตัวเอง เนื่องจากปัญหาหนี้สินที่รุมเร้าและความเครียดสะสม แต่มีคนมาพบก่อน ตนเองเลยรอดในเบื้องต้น ทางเพจ เป็นหนึ่ง จะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเรื่องนี้อย่างจริงจังก่อน หากยังไม่มีอะไรคืบหน้าหรือทางศิลปินท่านนี้ไม่มีท่าทีจะรับผิดชอบใดๆ เราจะพาผู้เสียหายดำเนินการในขั้นตอนทางกฎหมายเพิ่มเติมต่อไปวันนี้ (21 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านของนางสาวจารุวรรณ เอี่ยมศรีดี อายุ 38 ปี (แนน) ผู้เสียหาย อยู่บ้านเลขที่ 28/18 หมู่ 5 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และได้พบกับ ชลิดา พะละมาตย์ หรือ ต้นอ้อ ประธานกลุ่มเป็นหนึ่งพร้อมทีมงาน โดยนางสาวจารุวรรณ (ผู้เสียหาย) ได้นำเอกสารหลักฐานการพูดคุยทางแชทเฟซบุ๊กกับนักร้องลูกทุ่งดังตัวย่อ ย และเล่าเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ผ่านมาเคยฆ่าตัวตายโดยนำไปที่รถจำลองเหตุการณ์ให้ผู้สื่อข่าวและทีมงานเพจเป็นหนึ่ง(Be One) ดู แต่ในครั้งนั้นถือว่าโชคดีที่มีคนมาเห็นช่วยไว้ได้ทันต่อจากนั้นทีมงานเพจเป็นหนึ่ง (Be One)ได้พาผู้เสียหาย ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ที่ สภ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามทวงเงินคืนกับนักร้องลูกทุ่งดังตัวย่อ ย ต่อไปนางสาวจารุวรรณ (แนน) ผู้เสียหาย ได้เล่ารายละเอียดให้กับผู้สื่อข่าว ว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี 2562 ก็คือเค้าแชทมาว่าแนนมีเรื่อง แต่เป็นเรื่องเงิน เงินจำนวนไม่เยอะ ไม่น่าเกลียด โดยยืม 4,000 บาทในครั้งแรก หลังจากนั้นเจอกันในงานที่อู่ทองเดี๋ยวจะคืนให้ เราสนิทกันเพราะว่าพ่อหนูเป็นรถรับจ้าง เขามาเหมาไปดูนักร้องคนนี้ ก็เลยไปตั้งแต่เด็ก ไปกับพ่อตั้งแต่เด็กเคยถ่ายรูปคู่ด้วยกัน ไปวัดทับกระดานด้วยกัน ตั้งแต่หนูยังเด็ก อายุประมาณ 12 ถึง 13 ปีมาช่วงล่าสุดจ้างรถหนูไปช่วยย้ายบ้าน เมื่อปีพ.ศ. 2561 แล้วก็เริ่มสนิทกันเริ่มแชทคุยกัน ถึงมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมา เขาก็ยืมไปหลายครั้งมากสุด 50,000 บาท เป็นรอบล่าสุด เมื่อปีพ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด 112 ครั้ง เหมือนที่ยืมไปจะเป็นค่ากินค่าไฟค่าเน็ต แล้วก็มีเลี้ยงสุนัขด้วยสุนัขป่วย ในการโอนทุกครั้งมีสลิป ถ้าหนูไปหาเค้าที่บ้านจะต้องมีเบียร์ 2 ขวด ซื้ออาหารแมวด้วยอาหารแมวเปียก ข้าวสารหมด ประมาณว่าให้จ่ายเงินไปก่อนแล้วค่อยมาเก็บกับพี่ พี่ฝากซื้อหน่อย แต่ว่ายอดที่ให้ซื้อของหนูไม่ได้เก็บสลิปไว้ โดยรวมของยอดตั้งแต่ปี 62 ถึง 63 รวมยอดแล้วประมาณ 300,000 กว่าบาท ที่ให้ยืมไปเพราะคิดว่าเค้าเป็นนักร้องดัง ไม่น่าคิดจะโกงหนู เค้ามีงานเค้าก็คงคืน เค้าเป็นนักร้องดังเค้าก็เอ่ยยืมก็ให้ ที่มีการร้องเรียนไปทาง เพจเป็นหนึ่ง เพราะเดือดร้อนเรื่องเงิน พ่อก็ไปกู้เหมือนกันกู้ตรงนั้นมาปิดตรงนี้ จนเราไม่ไหวแล้ว“ตอนนี้อยากเงินได้คืน ก็จะให้เค้าคืนต้นแล้วให้เขาคืนเรื่องดอกด้วย ดอกร้อยละ 10 ค่ะที่หนูกู้มา แล้วก็เอารถพี่สาวไปจัดไฟแนนซ์ ณ วันนี้ที่ไปแจ้งความเพราะระยะเวลา 4 ปีเค้าไม่ได้ติดต่อหนูมาเลย ไม่เคยคืนสักบาทเดียว เห็นได้งานเป็นพรีเซนเตอร์เค้าก็ไม่เคยคืน ไม่เคยติดต่อคืนเงินเลย เราก็เห็นเค้ามีงานบ่อย ถ้าเค้าติดต่อมาจะยอมไกล่เกลี่ย ให้พี่อ้อเป็นพยานเป็นคนกลางให้ว่าจะทำอย่างไรได้ เพราะไม่เอาแล้วผัดวันประกันพรุ่งด้าน นางสาวชลิดา พะละมาตย์ (ต้นอ้อ)ประธานกลุ่มเป็นหนึ่ง กล่าวว่า คุณแนนได้ทักมาทางเพจเป็นหนึ่งอยากให้เราเป็นตัวกลาง เพื่อจะช่วยไกล่เกี่ย นักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่ยืมเงินเขาไป ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร แต่พอเรามาดูรายละเอียด ว่ามันเป็นการให้โดยเสน่หาไหม ก็ไม่ใช่ เพราะทุกครั้งที่เค้าให้แนนโอนจะใช้คำว่ายืมตลอด ทางเราก็เลยสอบถามว่าทำไมปล่อยให้ยืมนานขนาดนี้ ด้วยแนนเค้าก็คิดว่าด้วยการที่เป็นนักร้องดังที่มีชื่อเสียงโด่งดัง คงไม่กล้าที่จะโกง ด้วยความที่เชื่อใจด้วยค่ะ คำว่าเป็นนักร้องดาราเค้าก็ต้องมีการรักษาชื่อเสียงของเค้าอยู่แล้ว ประชาชนอย่างเราก็ต้องคิดว่าเค้าคงไม่เอาชื่อเสียงเขามาเสี่ยงกับเงินแสนซึ่งหลังรับเรื่อง จนมาพีคที่ว่าเค้าคิดสั้นฆ่าตัวตาย บางคนคิดว่าเงิน 300,000 ไม่ได้เยอะแต่สำหรับคนที่มันไม่มีจริงๆมันก็คือไม่มี ด้วยที่ว่าเค้าต้องไปกู้หนี้นอกระบบมาให้ ซึ่งมันมีดอกเบี้ยที่สูงอยู่แล้ว บางทีก็เป็นดอกลอยด้วยซ้ำไป ที่เขาต้องจ่ายแต่ดอกแล้วปิดต้นไม่ได้ กลับกลายเป็นว่าภาระต้องมาตกอยู่ที่เขาคนเดียว เราก็เลยคิดว่าขอมาเป็นตัวกลางดีกว่า เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันจริงจัง อยากให้ฝั่งนั้นออกมารับผิดชอบเขาหน่อย อาจจะออกมาทำเป็นลายลักษณ์อักษร พอเป็นกระแสมีอยู่ช่วงนึง ที่มีเพจออนไลน์เอาเรื่องไปลงแล้ว เขาก็ติดต่อมาหาคุณแนนว่าเดี๋ยวจะคืน สุดท้ายก็หายไป แล้วก็ติดต่อกันไม่ได้อีกฉะนั้นเองเราขอเป็นตัวกลาง ที่จะให้ทั้งสองฝ่ายออกมาตกลง มาเคลียร์กันให้มันจบดีกว่า คุณจะใช้อะไรแบบไหนก็ว่ากันไป แต่ต้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้เขา แต่ในเรื่องของการแจ้งความทั้งฝั่งนี้เค้าไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว ทางเราได้มีการทักไปทางเพจส่วนตัวแต่ไม่มีการตอบรับอะไรเลย เดี๋ยวจะต้องโทรอีกครั้งนึง เดี๋ยววันนี้จะคุยว่าจะเอาจะยังไง เพราะที่ผ่านผู้เสียหาย เปิดโอกาสให้ไกล่เกลี่ยกันมาโดยตลอด ตลอดระยะเวลา 4 ปี