ทีเส็บเจาะตลาด MI นานาชาติ ชู “ทริปสุขภาวะ-รถไฟเอ็กซ์คลูซีฟ-สถานที่”

ผู้จัดการรายวัน 360 - ทีเส็บตอกย้ำพันธกิจยกระดับคุณค่าอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ใช้เวทีงาน TIME 2025 นำผู้วางแผนการจัดงาน Meeting และ Incentive จากต่างประเทศ สัมผัสความคุ้มค่าทริปเดียวสองเมือง กรุงเทพฯ-หัวหิน พรั่งพร้อมด้วยสารพัดรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ นั่งรถไฟหรูขบวน Royal Blossom เรียนรู้วิถีชุมชน เยี่ยมชมสถานที่จัดงานหลากหลายรูปแบบ ตั้งเป้าไทยพร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ต้องจดจำและเปี่ยมล้นความหมายนายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ และรักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “งาน TIME หรือ Thailand Innovative Meetings Exchange คืองานการตลาดประจำปีของทีเส็บที่เปิดเวทีให้ผู้ซื้อและผู้วางแผนการจัดงานไมซ์จากต่างประเทศพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย และเปิดตัวโชว์เคสเส้นทาง สถานที่และกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอกย้ำความคุ้มค่าในการมาจัดงานที่ประเทศไทยสำหรับ TIME 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16–20 มิถุนายนที่ผ่านมา มีผู้ซื้อจากต่างประเทศ 51 ราย และสื่อมวลชนจากต่างประเทศ 3 ราย จาก 15 ตลาดในเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และสหรัฐฯ เข้าร่วม โดยงานครั้งนี้ได้จัดตารางโปรแกรมที่ส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าและน่าจดจำ ตอบโจทย์ความต้องการที่ซับซ้อนของตลาดไมซ์สากล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในแคมเปญ ‘Meet in Thailand, Your Success, Your Moment’ ที่ชูจุดขาย 3M — Maximization, Meaningful และ Memorable เพื่อเปิดตัวพัฒนาการใหม่ ๆ ของประเทศไทยสำหรับสร้างสรรค์การจัดงานจากต่างประเทศ”ไฮไลต์สำคัญของงาน TIME 2025ทริปเดียวสองเมือง กรุงเทพฯ-หัวหิน:แนวคิดการเชื่อมโยงปลายทางสองเมืองในทริปเดียว เพื่อมอบประสบการณ์ผสมผสานระหว่างพลังความเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาไม่หยุดนิ่งของกรุงเทพฯ กับเสน่ห์เรียบง่ายของชายฝั่งหัวหิน ไฮไลต์คือรถไฟสาย “Royal Blossom” ที่นำผู้ร่วมงาน TIME 2025 จากหัวหินกลับสู่กรุงเทพฯ ให้สัมผัสบริการพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่สร้างความประทับใจด้วยที่นั่งกว้างปรับเอนได้ พอร์ต USB โต๊ะทำงาน มินิบาร์ ภายในหรูหรา หน้าต่างบานใหญ่ชมวิว และพื้นที่สำหรับพบปะ พักผ่อน หรือทำกิจกรรมร่วมกันโปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะสารพัดรูปแบบ:ตอบรับความต้องการประสบการณ์การเดินทางเพื่อธุรกิจที่น่าจดจำและมีความหมาย• มวยไทยที่สนามมวยราชดำเนินในกรุงเทพฯ ที่มีการใช้เทคโนโลยี Immersive สร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้กับผู้ชม• เวิร์กชอปนวดแผนไทย ที่วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ สอนเทคนิคนวดตนเองสำหรับมืออาชีพที่มีเวลาจำกัด• กิจกรรม “Travel with Your Nose” ในย่านประวัติศาสตร์ใกล้เยาวราช เรียนรู้มรดกสมุนไพรไทย ผ่านการทำยาดมสูตรโบราณ ณ หอมปรุง by ใบห่อ ใกล้ร้านขายยาแผนโบราณอายุกว่าร้อยปี• อาร์เอกซ์วี เวลเนส วิลเลจ ริมแม่น้ำในสามพราน ระหว่างทางไปหัวหิน นำเสนอโปรแกรมสุขภาพองค์รวม ทั้งสปา การดูแลสุขภาพจิต และอาหารจากพืช• ชีวาศรม รีสอร์ตระดับโลกริมทะเลหัวหิน เน้นแนวคิดสุขภาพองค์รวม ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ โภชนาการ ฟิตเนส และภูมิปัญญาไทยสถานที่จัดงานหลากหลายและแปลกใหม่:ตอบโจทย์ความต้องการจัดงานธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่• ริมแม่น้ำในกรุงเทพฯ: โรงแรมโฟร์ซีซันส์ กรุงเทพฯ, อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท, โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์, โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน และ ทรู ไอคอน ฮอลล์• ย่านศูนย์กลางธุรกิจ: โรงแรมดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค พร้อมสองสถานที่พิเศษสำหรับ Fine Dining และ Social Function ได้แก่ เดอะเฮาส์ ออน สาทร (อาคารประวัติศาสตร์) และ โนบุ รูฟท็อปบาร์• ริมทะเลหัวหิน: โรงแรม เดอะ สแตนดาร์ด หัวหิน ที่โดดเด่นด้วยกิจกรรม Team Building ริมหาด, โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท และร้านอาหาร บ้านโชค สำหรับ Social Functionเรียนรู้วัฒนธรรมและชุมชน:• พิพิธบางลำพู กรุงเทพฯ นำเสนอประวัติศาสตร์ย่านบางลำพูผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบ Interactive ผสมผสานกับนิทรรศการแบบดั้งเดิม• เวิร์กชอปศิลปะที่บ้านศิลปิน ริมคลองบางหลวง กรุงเทพฯ• ระหว่างทางไปหัวหิน แวะชมสวนตาลโตนด จังหวัดเพชรบุรี เรียนรู้วิธีการเก็บน้ำตาลจากช่อดอกตาล และทำขนมไทยดั้งเดิม