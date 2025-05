ทีเส็บร่วมงาน IMEX Frankfurt 2025 ชู “3M” ยกระดับคุณค่าจัดงานในไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - ทีเส็บเข้าร่วมงาน IMEX Frankfurt 2025 เปิดตัวแคมเปญ “Meet in Thailand: Your Success, Your Moment” นำเสนอองค์ประกอบ “3M” ที่พร้อมยกระดับคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับการจัดงานในประเทศไทยนายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวถึงแคมเปญและองค์ประกอบ 3M ระหว่างการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนต่างประเทศในงาน IMEX Frankfurt 2025 ว่า ทีเส็บมุ่งมั่นที่จะนำเสนอพัฒนาการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกธุรกิจอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการจัดงานในประเทศไทย ให้การเข้ามาจัดงานได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าการลงทุนและได้รับประสบการณ์ที่เกินคุ้ม จากการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและตอบโจทย์โลกธุรกิจ“ในที่สุดทีเส็บได้สรรค์สร้างแคมเปญ “Meet in Thailand, Your Success, Your Moment” นำเสนอองค์ประกอบหลัก 3M ได้แก่ MaxiMICE, Meaningful และ Memorable เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีทรัพยากรที่ได้รับการยกระดับและพร้อมใช้สำหรับการสร้างสรรค์และการนิยามการจัดงานในประเทศไทยในมุมมองที่แตกต่าง”MaxiMICE – แนวคิดนี้เป็นการเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาเลือกสรรและใช้ประโยชน์จากพัฒนาการและทางเลือกใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการในประเทศไทยที่จะทำให้การจัดงานคุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งเที่ยวบินจากต่างประเทศสู่ประเทศไทยที่มีจำนวนมากขึ้น เมืองที่พร้อมและมีศักยภาพรองรับการจัดงานมีมากขึ้น การลงทุนเปิดโรงแรมที่พักใหม่ ๆ ทำให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับสถานที่จัดงานแนว Unconventional บุคลากรไมซ์ที่ได้รับการรับรองวิชาชีพและสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมีมากขึ้น กิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น พร้อมด้วยการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากภาครัฐMeaningful – แนวคิดนี้ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของทีเส็บในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ภายใต้กรอบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance - ESG) ซึ่งเสนอความเป็นไปได้ให้ลูกค้าสามารถจัดงานที่มีเป้าประสงค์ที่คมชัดขึ้น คือสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริง โดยเฉพาะในประเด็นความยั่งยืน ประเทศไทยได้พัฒนาเส้นทางไมซ์คาร์บอนต่ำ ผู้ประกอบการไมซ์ที่ได้รับการรับรองการบริหารจัดการงานที่ยั่งยืน หน่วยงานมืออาชีพในการออกแบบ ตรวจสอบ และรับรองผลของการจัดงานอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ออกแบบให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมหรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นในทุกเมืองไมซ์และจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพอื่น ๆ ทั่วประเทศMemorable – ด้วยชื่อเสียงด้านการบริการ ความสามารถในการปรับตัว และต้นทุนวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประเทศไทยพร้อมสร้างงานที่ส่งมอบประสบการณ์ที่คุ้มค่า เพราะด้วยเครือข่ายที่กว้างขวางของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรมเชิงความคิดสร้างสรรค์ นักออกแบบงาน ชุมชนท้องถิ่นที่สนใจในอุตสาหกรรมไมซ์ และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ประเทศไทยจึงสามารถช่วยลูกค้าให้สร้างสรรค์งานที่มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ การผสมผสานธุรกิจและการพักผ่อนได้อย่างลงตัว การจัดงานที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการบริการแบบมี Human Touch ที่จะสร้างความทรงจำที่ยั่งยืนทีเส็บ ยังได้นำเสนอสถานการณ์สำคัญ ๆ ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ประกอบด้วย อีเวนต์ 15 งานจากสมาคมและบริษัทในยุโรปและสหราชอาณาจักรที่มีกำหนดจัดในประเทศไทยในปีนี้และปีหน้า ศูนย์การประชุมและนิทรรศการหลักทั้ง 8 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เชื่อมต่อโดยตรงกับรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ได้ภายในเดือนพฤษภาคมปีนี้ แอร์ฟรานซ์จะเริ่มเที่ยวบินตรงระหว่างปารีสและภูเก็ตในเดือนพฤศจิกายน 2568 และโครงการสนับสนุนงานอีเวนต์ธุรกิจและเทศกาลของทีเส็บนายภูริพันธ์ กล่าวเสริมว่า ในปีหน้าจะเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองไมซ์ (MICE Celebration Year) เพื่อประชาสัมพันธ์การที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสำคัญระดับโลกและภูมิภาคหลายงาน เช่น มหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 การประชุมการแพทย์ World Congress on Pain การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี 2569 การประชุม Global Sustainable Tourism Conference 2026 และงาน UFI Asia-Pacific Conference 2026 การจัดงานขนาดใหญ่ดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งถึงความเชื่อมั่นของตลาดไมซ์ต่างประเทศในความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยที่จะทำให้การจัดงานประสบความสำเร็จ