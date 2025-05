ทีเส็บ เดิมเกมรุกเปิดตัวโครงการ “One Influencer One MICE Soft Power” ดึงอินฟลูเอนเซอร์ปั้นภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ ขับเคลื่อน Soft Power ไทยสู่เวทีโลก

จากสถิติของ Linktree ระบุว่า ประเทศไทยมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์กว่า 9 ล้านคน หรือคิดเป็น 12.86% ของประชากรทั้งประเทศ และมีผู้ประกอบอาชีพครีเอเตอร์แบบ Full-Time ถึง 2 ล้านคน ขณะที่ตลาด Content Creator Economy ในไทยมีมูลค่าระดับ 45,000 ล้านบาท ทำให้กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์กลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศโครงการ “One Influencer One MICE Soft Power” มีเป้าหมายในการผสานพลังระหว่างอินฟลูเอนเซอร์ กับ กิจกรรมไมซ์ เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ร่วมสมัย สะท้อนความเป็นไทยในแบบที่ สร้างแรงบันดาลใจ เข้าถึงง่าย และต่อยอดได้จริง โดยอินฟลูเอนเซอร์จำนวน 5 คนจะได้รับบทบาทเป็น “MICE Soft Power Influencer” โดยคัดจาก 30 คน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคอนเทนต์ผ่านกิจกรรมไมซ์ระดับนานาชาติทั่วประเทศที่ครอบคลุม Soft Power ทั้ง 5 สาขา ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม 2568 ทั้งนี้ กิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการคือ การเตรียมความพร้อมและเสริมศักยภาพ (Grooming Workshop) อินฟลูเอนเซอร์โดยผู้เชี่ยวชาญ การคัดเลือกอินฟลูเอนเซอร์ผ่านการนำเสนอผลงาน (Pitching) ไอเดียคอนเทนต์ไปจนถึงการลงพื้นที่จริงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกิจกรรมไมซ์สู่โลกออนไลน์ดร.จารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (Chief Information Officer : CIO) ทีเส็บ กล่าวว่า “Soft Power ของไทยในวันนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภาพจำเรื่องอาหารหรือประเพณีวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงพลังของคนไทยรุ่นใหม่ในการเล่าเรื่องประเทศไทยให้โลกฟัง ผ่านภาษาที่เข้าใจง่าย ทรงพลัง และสร้างแรงบันดาลใจ เมื่อประกอบเข้ากับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยที่มีชื่อชั้นระดับแนวหน้าของเอเชียและได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยจุดขายเชิงวัฒนธรรม จึงทำให้โครงการ One Influencer One MICE Soft Power เป็นกลยุทธ์เชิงนวัตกรรมที่นำจุดแข็งของประเทศไทยด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความคิดสร้างสรรค์ มาผสานกับพลังอินฟลูเอนเซอร์แล้วใช้กิจกรรมไมซ์เป็นเวทีถ่ายทอดคอนเทนต์ ซึ่งจะช่วยยกระดับกิจกรรมไมซ์ให้เป็นมากกว่าเวทีจัดงาน แต่กลายเป็นพื้นที่เล่าเรื่องของประเทศในแบบที่เชื่อมโยงกับคนทั่วโลกได้จริง”ภายในงานยังมีการจัด Panel Discussion ภายใต้หัวข้อ “Influencer x MICE: พลัง Soft Power ขับเคลื่อนไมซ์ไทยสู่เวทีโลก” เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างตัวแทนภาครัฐ อินฟลูเอนเซอร์ผู้ร่วมโครงการ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), บุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท RUNRIO Thailand และเป็นผู้จัดงาน Spartan Race Thailand, สุวิตา จรัญวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทลสกอร์ จำกัด และพงษ์เทพ บุญกุ้ม หรือ ฉี เจ้าของเพจ และช่อง TikTok หลากฉี และ พร้อมด้วยตัวแทน MICE Soft Power Influencer ทั้ง 5 สาขาที่มาร่วมงานได้แก่ ดรุณี สิมบุตร หรือ เตย เจ้าของช่อง TikTok: darunee_toei (สาขา Food) จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง หรือ บีจันทร์แจ่ม เจ้าของช่อง TikTok: Bee Janjaem (สาขา Sport) ปาเจร พัฒนศิริ หรือ ฟีโน่ เจ้าของเพจและช่อง TikTok: Fino the Ranad (สาขา Music) รัชพงษ์ แสงสุรินท์ หรือ โจ้ และ ฐณินันท์ เรืองฐสิษฐ์ หรือ หนิง เจ้าของเพจและช่อง TikTok: ผีบ้ากับขาจร (สาขา Festival) และพงษ์เทพ บุญกุ้ม หรือ ฉี เจ้าของเพจ และช่อง TikTok หลากฉี (สาขา Tourism)โครงการนี้ นับเป็นการสอดรับการขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล โดยมุ่งใช้ กิจกรรมไมซ์เป็นแพลตฟอร์มในการแสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ของคนไทยในเวทีโลก พร้อมตั้งเป้าหมายระยะยาวในการจัดตั้ง MICE Influencer Communities เพื่อสร้างเครือข่ายครีเอเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมเดินหน้าสื่อสาร Soft Power ไทยในระดับสากลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.businesseventsthailand.com